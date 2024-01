EU:n mitta tuli täyteen Israelin siviileille aiheuttamasta kärsimyksestä Gazassa – ulkoministeri Elina Valtonen: Nyt riittää

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) painottaa, että EU on hyvin yhtenäinen Isrealin politiikassaan. Kaikki Brysseliin kokoontuneet ulkoministerit korostavat hänen mukaansa, että siviilien kärsimykseen Gazassa puututaan ja apua toimitetaan perille välittömästi.

– Voisi oikeastaan sanoa, että nyt riittää! Siellä on ihmisten kärsimys sillä tasolla, että paitsi peruselintarvikkeista myös vedestä on niin huutava pula, että ihmiset ovat nälkä- ja janokuoleman lähellä. Näin ei missään nimessä voida jatkaa. Tässä ensisijainen vastuu on Israelilla.

Valtosen mukaan on näyttöä siitä, että avustusrekkojen pääsyä Gazaan on estetty myös ilman hyväksyttävää syytä. Rekat seisovat rajalla pitkään, koska jokainen tarkastetaan.

EU:n ulkoministerit tapasivat Brysselissä Lähi-idän kollegoitaan. Israelin ja palestiinalaishallinnon ulkoministerit tapasivat EU:n ulkoministerit kumpikin erikseen. Lisäksi vierailulla olivat Egyptin, Jordanian ja Saudi-Arabian ulkoministerit sekä Arabiliiton pääsihteeri.

– Vetosin Israeliin hyvin suorasanaisesti, että apua on saatava perille nyt, mitä tahansa se edellyttää, Valtonen sanoo.

Rauhan saamiseksi Lähi-itään EU-maat ajavat nyt yhtenä joukkona kahden valtion mallia.

Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu kertoi toisenlaista viestiä vain pari päivää stten. Hän kertoi vastustavansa palestiinalaisten omaa valtiota ”minkäänlaisessa sodanjälkeisessä skenaariossa”.

EU:ssa ei vielä puhuta keinoista, joilla Israel saataisiin kahden valtion mallin taakse. Painetta lisää se, että kahden valtion mallia kannattavat monet valtiot, mukaan lukien Yhdysvallat.

– Jos Israel ei halua tehdä kompromisseja, sitten katsotaan.

Arabimaat valmistelevat rauhansuunnitelmaa, jonka ensimmäistä versiota odotetaan lähiaikona. EU:ssa ei uskota Lähi-Idän rauhoittuvan ilman kahden valtion mallia.

Samalla Arabimaiden halutaan ottavan itse vastuuta äärijärjestöjen hillitsemisestä alueella.

On signaali Unkarin taipumisesta Ukrainan tuessa

Ulkoministerit keskustelivat myös Ukrainalle maksettavasta tuesta.

Unkari kieltäytyi hyväksymästä Ukrainalle maksettavaa 50 miljardin euron tukea joulukuun huippukokouksessa. Maa on vastustanut myös EU:n rauhanrahastosta maksettavaa 20 miljardin euron tukea Ukrainalle. Tuista on tarkoitus päättää ylimääräisessä huippukokouksessa 1. helmikuuta.

Nyt on selvitetty, muuttaako Unkari mielensä vai voivatko jäsenmaat sopia maksusta ilman Unkaria. Tukipäätös edellyttää jäsenmaiden yksimielistä päätöstä.

Valtosen mukaan on signaali, että Unkari olisi mukana.

– Kyllä se on signaali ja se on vahva toiveemme.

Hänen mukaansa pääasia on, että EU pystyy sopimaan Ukrainalle maksettavasta tuesta huippukokouksessa.