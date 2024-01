MPPK:n sotilasprofessori: Venäjän sotilaallisen voimankäytön kynnys on laskenut

Ylen A-studiossa pohdittiin maanantaina, kuinka todennäköistä Ukrainan konfliktin laajeneminen muihin valtioihin on.

Monessa länsimaassa on viime aikoina herännyt keskustelua siitä, voisiko Venäjä mahdollisesti hyökätä Ukrainan sodan jälkeen myös muihin maihin. Esimerkiksi Ruotsissa on puhuttu tammikuussa paljon sodanuhasta.

Asiasta puhuttiin myös maanantain A-studiossa. Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsbergin mukaan kyse on pitkälti kansan herättelystä. Suomessa keskustelu on tuttua.

– Me ajattelemme, että se uhka on olemassa, mutta se ei ole välitön. Tällainen arvio Venäjästä meillä on ollut enemmän tai vähemmän viime vuosisadalta lähtien.

Venäjän kapasiteetti riittäisi muuhunkin kuin Ukrainaan

Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori, everstiluutnantti Marko Palokangas arvioi, että halutessaan Venäjällä riittää kyllä asevoimia muuallekin kuin Ukrainaan iskemiseen.

– Isossa kuvassa Venäjällä on monessa puolustushaarassa vielä varsin iso suorituskyky, joka ei ole joutunut siihen kovaan taisteluun.

Erilaisissa raporteissa Venäjän mahdollista hyökkäystä johonkin uuteen maahan on Tuomas Forsbergin mukaan väläytelty 3–10 vuoden aikajaksolla. Kyse tuskin on aivan lähitulevaisuudesta.

Forsberg kuitenkin näkee, että Venäjä voi myös ottaa isompia riskejä, mikäli se haluaisi niin tehdä.

– Ei voi ehdottomasti sanoa, että niin ei voisi tapahtua. Natokaan ei muodosta mitään ehdotonta suojaa.

Asiantuntijalausunnoissa on ollut kahta koulukuntaa sen suhteen, miten Venäjän tilanne Ukrainassa vaikuttaa konfliktin leviämisriskiin. Näin voi käydä Venäjä menestyessä tai päinvastoin, kun sillä menee rintamalla huonommin.

Rajanaapurit suurvaltapolitiikan uhreina

Sotilasprofessori Palokankaan mukaan on hyvin vaikea arvioida, mikä voisi olla Venäjän todennäköisin seuraava kohde. Hän kuitenkin muistuttaa, että historian aikana aggressiosta ovat saaneet osansa lähes kaikki sen rajanaapurit.

– Venäjä tarvittaessa voi käyttää sotilaallista voimaa poliittisten päämäärien saavuttamiseksi ja suurvalta-aseman palauttamiseksi. Sotilaallisen voimankäytön kynnys on laskenut.

