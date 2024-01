Onni Sarmaste: ”Mulla ei kestä pää enää” – miljoonariita korona-ajan maskikaupoista alkoi käräjillä

Helsingin käräjäoikeus aloitti tiistaina liikemies Onni Sarmasteen ja Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) välisen maskikauppariidan käsittelyn valmisteluistunnolla.

HVK:n asianajajat esittivät tarkennuksia noin viiden miljoonan euron kanteeseen.

Asianajaja Jussi Savonen kertoi, että HVK teki viime keväänä riidassa vakavasti otettavan sovitteluesityksen.

Sarmaste osallistui nyt alkaneeseen istuntoon vajaan puolen tunnin ajan ja poistui sen jälkeen salista.

– Mulla ei kestä pää enää kuulla tällaista paskaa, hän tokaisi lähtiessään.

Sarmaste kertoi Ylelle myöhemmin haastattelussa, että on valmis sovitteluun, mutta ei HVK:n ehdoilla.

Huoltovarmuuskeskusta avustavat asianajajat eivät halunneet kommentoida mahdollisia uusia sovitteluyrityksiä.

Oikeuden puheenjohtaja Marko Lepistö kehotti osapuolia useampaan otteeseen harkitsemaan riidan sovittelemista.

– Onko teillä tahtoa kokeilla vai mennäänkö tällä polulla? Sovittelu voisi säästää muutaman vuoden aikaa.

Lepistö arvioi, että käräjäoikeuden tuomio saataneen kenties vielä tämän vuoden aikana. Mikäli tuomiosta valitetaan, hovioikeuden käsittely alkaa mahdollisesti vuonna 2007.

– Mikään raha ei liiku mihinkään ennen sitä.

– Jäätiin niin kauas toisistamme, että kokenutkaan sovittelija ei sitä saa muuttumaan, arvioi asianajaja Jussi Savonen salissa viime kevään neuvottelujen tuloksia.

Savonen ja Sarmastetta avustava lakimies Mikko Mantere eivät halunneet istunnon jälkeen kommentoida mahdollista uutta sovitteluyritystä.

Avaa kuvien katselu Onni Sarmasteen omaisuutta on korvausriidan vuoksi takavarikossa yli viiden miljoonan euron arvosta. Kuva: Petteri Sopanen / Yle

HVK purki kaupan pikavauhtia

Monipolvinen riita alkoi keväällä 2020 kun HVK teki Sarmasteen yhtiön kanssa liki viiden miljoonan euron maskikaupat. Koronapandemian vuoksi Suomeen tarvittiin kiireellä iso määrä suojaimia.

HVK toi Kiinasta Sarmasteen yhtiön hankkimia FFP2-tason hengitysuojaimia runsaat 200 000 kappaletta ja kaksi miljoonaa kirurgista maskia.

HVK:n mukaan Sarmasteen yhtiön Kiinasta hankkimia suojaimia ei voitu käyttää sairaaloissa.

Koska määrä ja laatu eivät HVK:n mukaan vastanneet sovittua, se purki kaupan ja nosti kanteen toukokuussa 2022.

Nyt HVK vaatii oikeudessa Sarmasteelta ja hänen yhtiöiltään kauppahinnan palautusta ja yli 180 000 euroa vahingonkorvauksia. HVK katsoo, että Sarmaste yksin käyttää määräysvaltaa maskikauppoihin liittyvissä kahdessa yhtiössä.

Sarmaste vaatii 2 miljoonan euron korvauksia

Sarmaste puolestaan vaatii oikeutta hylkäämään miljoonavaateet.

Sarmasteen mukaan Huoltovarmuuskeskuksella ei ole perusteita vaatia kauppahinnan palautusta häneltä ja hänen suomalaiselta yhtiöltään Finance Group Helsingiltä (FGH).

Sarmaste katsoo, että kaupasta vastaa yksin hänen omistamansa brittiläinen LDN Legal Partners -yhtiö (LDN).

Sarmaste vaatii kaupan pitämistä voimassa tai kahden miljoonan euron korvauksia kaupan perusteettomasta purusta.

Sarmasteen mukaan LDN oli valmis toimittamaan HVK:lle loppuerän puuttumaan jääneistä FFP2-tason suojaimista, mutta ei voinut tehdä sitä koska HVK purki kaupan.

Avaa kuvien katselu Onni Sarmastetta avustaa oikeudessa lakimies Miko Mantere (vas.) Huoltovarmuuskeskusta edustavat asianajajat Jussi Savonen ja Joona Haapamäki (oik.). Kuva: Petteri Sopanen / Yle

Sarmasteen toimittamat suojaimet hävitettiin

Kaupan purkamisen jälkeen kelvottomina pidettyjä suojaimia ei palautettu Sarmasteelle.

– Ne lähtivät eteenpäin kun todettiin, että niitä ei voi käyttää, kertoi Jussi Savonen.

– Oli vaara, että ne päätyvät uudelleen markkinoille. Palautus ei ollut käytännössä mahdollista, ja tuotteet on hävitetty.

Asianajaja Joona Haapamäki sanoi, että mikäli katsotaan, että HVK olisi velvollinen vastaamaan Sarmasteen toimittamista tuotteista, HVK hyväksyy sen, että palautettavaksi määrättävästä kauppahinnasta vähennetään niiden käypä arvo.

VTT:n maskitesteistä eripuraa

Sarmastetta avustava lakimies Mikko Mantere kyseenalaisti VTT:n tekemät testit ja vaati kaikkien HVK:n tilaamien tutkimusten saamista käyttöönsä.

Mantereen mukaan testaustulokset olivat virheellisiä.

– Tuotteet on testattu virheellisen standardin mukaisesti eikä edes virheellistä standardia ole noudatettu. Tutkimus on siten mitätön.

Marraskuun lopussa järjestettävään pääkäsittelyyn molemmat osapuolet kutsuvat todistajiksi testausasiantuntijoita. Oikeuteen kutsutaan myös muita todistajia.

– Jos Sarmaste ei ole niin tuohtunut kuin tänään, hänkin voi kertoa aika pitkästi tapahtumista, sanoi oikeuden puheenjohtaja, tuomari Marko Lepistö.

Avaa kuvien katselu Lakimies Mikko Mantere sanoi, että kaikkien HVK:n tilaamien testien saamisella olisi käsittelyssä iso merkitys. Kuva: Petteri Sopanen / Yle

Kaupan purkamisen syyt kyseenalaistettiin

Mikko Mantere kyseenalaisti syyt purkaa kauppa Sarmasteen kanssa. Hän sanoi, että kauppa purettiin siihen kohdistuneen poliittisen paineen vuoksi, ei suojainten laadun vuoksi.

– Te väitätte, että tosiasiallinen motiivi on ollut tällainen, mutta en ole vakuuttunut siitä, että pääkäsittelyä ryhdytään laajentamaan poliittiseen paineeseen, oikeuden puheenjohtaja vastasi.

– Oikeudenkäynti ei voi koskea mitään muuta kuin sitä, onko tuote virheellinen, mitä on sovittu ja mitä on toimitettu. Todistustaakka on sillä, joka väittää, että tavara on virheellinen

Sarmastetta epäiltiin vuonna 2020 törkeästä petoksesta maskikaupoissa, mutta syyttäjä katsoi, että näyttöä rikoksesta ei saatu.

Myös HVK:n ex-johto välttyi rikossyytteiltä. Syyttäjä arvioi, että hankintasääntöjen rikkomista pidettiin HVK:ssa pienempänä pahana kuin sitä, että suojaimia ei saada hankittua ja ihmisiä kuolee.