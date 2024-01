Yhdysvallat ja Iso-Britannia iskivät toista kertaa yhdessä huthikapinallisia vastaan Jemenissä

Yhdysvaltojen ja Britannian asevoimat ovat tehneet uusia ilmaiskuja huthikapinallisten kohteisiin Jemenissä. Maat kertoivat iskuista varhain tiistaina Suomen aikaa. Kaikkiaan kohteita kerrotaan olleen kahdeksan.

Kyseessä oli toinen kerta, kun Yhdysvallat ja Iso-Britannia tekivät yhdessä iskuja Iranin tukemia huthikapinallisia vastaan Jemenissä. Edellisen kerran maat iskivät Jemeniin toissa viikolla. Sen jälkeen huthit sanoivat myös kaikkien Yhdysvaltojen ja Britannian etujen olevan omien iskujensa ”oikeutettuja kohteita”.

Brittilehti Guardianin mukaan maanantaiset iskut tehtiin hieman sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden oli keskustellut Punaisenmeren tilanteesta Britannian pääministerin Rishi Sunakin kanssa. Uutiskanava CNN:n mukaan Yhdysvaltojen iskut ovat kymmenen päivän sisällä jo kahdeksannet kapinalliskohteita vastaan.

Huthien tiedotuskanava kertoi jo ennen Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian virallista vahvistusta maiden tehneen iskuja pääkaupunki Sanaan alueella ja muualla Jemenissä.

Suuria vaikutuksia maailmantalouteen

Britannian puolustusministeri Grant Shapps sanoi tiedotteessa, että maa teki iskunsa Yhdysvaltojen kanssa itsepuolustukseksi.

– Huthien vaaralliset iskut laivaliikenteeseen Punaisellamerellä ovat edelleen uhanneet ihmishenkiä ja häirinneet merenkulkua aiheuttaen kestämättömiä kustannuksia maailmantaloudelle, Shapps sanoi. Hän jatkoi, että iskuilla pyritään vähentämään huthien asevoimaa ja mahdollisuuksia uhata kansainvälistä kauppaa.

– Jatkuvien diplomaattisten ponnistelujemme ohella jatkamme alueellisen vakauden tukemista koko Lähi-idässä työskennellen käsi kädessä samanmielisten kumppaniemme kanssa, Shapps lisäsi.

Valkoisen talon tiedottaja John Kirby kertoi jo ennen maiden yhteistä tiedonantoa, että presidentti Biden oli keskustellut pääministeri Sunakin kanssa alueen tilanteesta. Kaksikko oli Kirbyn mukaan keskustellut muun muassa tarpeesta heikentää yhdessä huthien voimavaroja.

Huthikapinalliset ovat iskeneet toistuvasti kansainvälisiin rahtialuksiin Punaisellamerellä viime viikkoina. He ovat sanoneet iskevänsä laivoihin, joilla on heidän mielestään yhteyksiä Israeliin. Iskuja on perusteltu Israelin sotatoimilla Gazassa.

Aiemmin maanantaina huthit väittivät iskeneensä Yhdysvaltain asevoimien rahtialukseen Jemenin rannikon edustalla, mutta Yhdysvallat on kiistänyt iskun.

Lähde: AFP