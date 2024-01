Historioitsijalla kävi uskomaton tuuri – löysi kartanostaan 200 vuotta vanhoja kirjeitä ja kirjoitti niiden pohjalta romaanin

– Käsittämätön ilo, Riikka-Maria Rosenberg kuvailee tunnetta, kun löysi vanhoja kirjeitä kotikartanonsa kätköistä.

Rosenberg oli jo aloittanut kolmannen romaaninsa kirjoittamista, jonka päähenkilönä on kartanon aiempi valtiatar Helena von Burghausen. Siivoillessaan Janakkalassa sijaitsevan kartanon lukemattomia huoneita Rosenberg löysi ullakolta sekä kaapin taakse kätketystä salahuoneesta aarteita – yli 200 vuotta vanhoja kirjeitä, jotka oli osoitettu Helena von Burghausenille.

Kirjeitä löytyi kaikkiaan parikymmentä. Ne olivat säilyneet ihmeen hyvin, vaikka ne olivat lojuneet suojaamattomina pölyisessä ja kylmässä tilassa hiirien armoilla. Vain muutaman paperin reunoja oli nakerrettu pikkuhampailla.

Avaa kuvien katselu Kirjeet on kirjoitettu vanhalla ruotsilla. Kuva: Patrik Molander / Yle

1800-luvun alusta olevat kirjeet ovat Helena von Burghausenin pojalta, joka kirjoitti äidilleen Suomen sodasta (1808–1809).

– Kirjeet ovat koskettavia. Niistä huokuu upseerin epävarmuus sodan etenemisestä ja kaipuu perheen luo.

Rosenberg hyödynsi kirjeitä tuoreessa Vapaaherratar-romaanissaan, joka on sekoitus faktaa ja fiktiota. Kirja kertoo Hakoisten kartanon todellisista asukkaista, vaikka tarina ja henkilöiden ajatukset ovatkin kirjailijan kynästä. Myös Rosenbergin aiempi romaani Hakoisten Anna kertoo kartanon elämästä - siinä päähenkilönä on Anna Lilliebrunn, joka asui kartanossa 1700-luvun puolivälissä.

Vapaaherrattaren päähenkilön Helena von Burghausenin poika Axel selvisi sodasta hengissä, mutta kuoli pian sen jälkeen kuumetautiin.

Kirjeitä on säilynyt myös perheen tyttäreltä Margaretilta. Hän kirjoitti Tukholmasta, jossa hän oli kuninkaan henkilääkärin hoivissa. Sairaalloinen tytär oli lähetetty Ruotsiin saamaan parasta mahdollista hoitoa.

Kirjeissä Margaret kuvailee seuraelämäänsä, miten hän käy teatterissa, oopperassa ja illallisilla. Elämä valtakunnan pääkaupungissa on hyvin erilaista kuin kotona Janakkalassa. Margaret kirjoittaa myös rahahuolistaan, sillä henkilääkärin hoito oli kallista.

– Nämä kirjeet avasivat Helena von Burghausenin elämää uudella tavalla. Kirjoittamiseen tuli aivan uusi flow, Rosenberg kuvailee.

Riikka-Maria Rosenberg esittelee Hakoisten kartanosta löytyneitä kirjeitä.

”Miten voi käydä tällainen onni”

Vapaaherratar on Rosenbergin toinen romaani Hakoisten kartanon voimanaisista. Kirjeiden avulla hän pystyi eläytymään Helenan elämään.

Vuonna 2022 ilmestynyt Hakoisten Anna kertoo kartanon emännän elämästä 1700-luvun puolivälissä. Anna Lilliebrunnista ei ollut saatavilla tietoa paljoakaan, vain perunkirja ja muutamia mainintoja asiakirjoissa.

Avaa kuvien katselu Hakoisten kartanon uusi päärakennus valmistui vuonna 1810. Sen rakennutti valmiiksi Helena von Burghausen, josta Vapaaherratar-romaani kertoo. Kuva: Patrik Molander / Yle

Rosenberg on koulutukseltaan historioitsija. Aatelisten elämä ja tapakulttuuri tulivat hänelle tutuksi jo, kun hän teki väitöskirjansa 1600-luvun aatelispariisittarista.

Suomenkin aateliset omaksuivat tapansa Ranskasta.

– Rakastan historiaa. Välillä mietin, että miten voi käydä tällainen onni. Näin autenttista tutkimusmateriaalia tulee harvoin vastaan, Rosenberg sanoo esitellessään kirjeitä.

Usein kartanoiden historiallisissa asiakirjoissa kerrotaan enimmäkseen miehistä, naiset esiintyvät lähinnä mainintoina. Maalaisaateliston naisilla oli kuitenkin suuri rooli kartanoiden ylläpitäjinä. Etenkin silloin, kun miehet olivat sotimassa tai hoitamassa virkatehtäviään.

Avaa kuvien katselu Riikka-Maria Rosenberg on historioitsija. Romaanien lisäksi hän on kirjoittanut tietokirjoja. Kuva: Patrik Molander / Yle

Kartanosta löytyneet kirjeet on kirjoitettu kauniilla kaunokirjoituksella, vanhalla ruotsilla, joten niistä on hyvin vaikea saada selvää. Rosenberg joutui turvautumaan asiantuntijan apuun, joka ”kirjoitti puhtaaksi” kirjeet.

– Ilman hänen apuaan en olisi päässyt eteenpäin.

Faktoja täytyy välillä muuntaa tarinan vuoksi

Rosenberg on kotoisin Sievistä, Pohjois-Pohjanmaalta. Hän on naimisissa Hakoisten kartanon nykyisen isännän Max Rosenbergin kanssa. Rosenbergin suku on ensimmäinen ei-aatelinen suku Hakoisissa. Tila on yhä toimiva ja tuottava, aivan kuten se oli jo 1700-luvulla. Nykyään pihapiirissä asustaa parisataapäinen lihakarja.

Kartanon keltainen päärakennus on 1800-luvun alkupuolelta. Tuoreen romaanin päähenkilö Helena von Burghausen saattoi rakennusurakan päätökseen, kun hänen puolisonsa Erik Leijonhufvud kuoli vuonna 1807.

– Helena tyttärineen viimeisteli kartanon päärakennuksen. He muuttivat tänne virallisesti vuonna 1810.

Avaa kuvien katselu Salongin seinältä löytyvät pienet muotokuvat Helena von Burghausenista ja hänen pojastaan Axelista. Kuva: Patrik Molander / Yle

Fiktion kirjoittaminen historiallisista hahmoista saa aivan toisenlaisen luonteen, kun kirjailija voi kuljeskella samoissa huoneissa henkilöidensä kanssa ja katsella ikkunoista samoja maisemia.

– Joskus tulee mieleen, mitä 1800-luvulla elänyt Helena on mahtanut miettiä katsellessaan näitä näkymiä.

Vaikka Rosenbergin romaani pohjaa paljon tutkimustietoon ja todellisiin tapahtumiin, täytyy tosiseikkoja hiukan muuntaa tarinan vuoksi.

– Sepittäessä joudun välillä muokkaamaan aikajanaa, jotta tapahtumat soljuisivat eteenpäin. Kirjoitan kuitenkin aina jälkisanat, jossa korjaan ”tietoiset virheet”. Kunnioitan historiaa, joten täysiä vapauksia ei voi ottaa.

Aatelisnaisten elämä oli kurinalaista

Kartanoa hallinneiden naisten elämä oli säädeltyä ja kurinalaista. Aatelisia sitoivat monenlaiset velvoitteet. Naisten oli opeteltava monenlaisia hyödyllisiä taitoja, kuten ranskan kieltä ja käsitöitä. Myös piirustustaitoja harjoiteltiin.

Hakoisten kartanon salahuoneesta löytyi kirjeiden lisäksi Helenan lasten piirustuslehtiöitä. Niissä on taidokkaita ja pikkutarkkoja piirustuksia maisemista ja kukkasista.

Hakoisten kartanon naisista riittää vielä ammennettavaa. Rosenbergin seuraavan romaanin päähenkilön muotokuva löytyy yläkerran salongin seinältä.

– Olen jo hieman hahmotellut Amelie Boije af Gennäsista kertovaa romaania. Siinä eletään jo 1800-luvun jälkimmäistä puoliskoa.

Hakoisten kartanon vahvoilla naisilla on pitkä historia. Riikka-Maria Rosenberg pystyy jakamaan näiden naisten kanssa ajatuksen, että perinteikäs kartano on vain lainassa.

– Siitä on pidettävä mahdollisimman hyvä huoli ja ajateltava seuraavia sukupolvia.

