Saamelaisäiti kyllästyi odottamaan kirjoja omalla kielellään ja ryhtyi itse kirjailijaksi – rikastumaan sillä ei pääse

Paljon aikaa vievää työtä, mutta tienestiä ei juurikaan synny. Tämä on saamelaiskirjailijan arkipäivää.

Saamenkieliselle kaunokirjallisuudelle olisi paljon kysyntää, mutta todellisuus kirjojen julkaisutahdista kertoo karua kieltä. Suomessa julkaistiin vuonna 2023 vain 12 saamenkielistä kaunokirjallisuuden teosta. Lapin kirjastojen saamelaiskokoelmien mukaan luku sisältää myös käännöskirjallisuutta.

Varsinkin lasten- ja nuortenkirjallisuudelle olisi tarvetta.

Uusien kirjojen puute saa varsinkin nuoret usein tarttumaan suomenkieliseen kirjallisuuteen. Näin koki myös kolttasaamelaislasten äiti ja opettaja Maria Porsanger. Porsanger kyllästyi odottelemaan uusia kirjoja lapsilleen.

Hän päätyikin itse kirjoittamaan kirjan uhanalaisella koltansaamen kielellä.

– Meidän perheessä on aina luettu paljon ja lapset haluavat lukea uusia kirjoja, eikä aina vain niitä samoja kirjoja uudelleen ja uudelleen.

Hänen ensiteoksensa O’lssee o’dinakai peiʹvv (suom. Aleksin tavallinen päivä) julkaistiin syksyllä 2023. Koltansaamen kielen opettajana toimiva Porsanger haluaisi kirjoittaa enemmänkin lapsille ja nuorille. Hän ei haluaisi kuitenkaan kirjoittaa täysin ilmaiseksi.

– Kirjan valmistumiseen meni kolme vuotta. Kirjoitin sitä opintojen ja töiden ohella, kertoo Porsanger.

Avaa kuvien katselu Saamenkielisiä lasten- ja nuortenkirjoja Inarin kirjastossa. Kuva: Sara Kelemeny / Yle

Porsangerin mielestä erityisesti koltansaamenkielisen kirjallisuuden puute vaikuttaa selvästi myös lasten- ja nuorten lukutaitoon.

– Tarvitsemme kirjallisuutta, joka ei ole vain oppimateriaalia. Olisi tärkeää, ettei lukeminen ole vain sitä, että koulussa luetaan äidinkielen tunneilla. Lapsillamme pitäisi olla hauskoja ja moderneja kirjoja, joita halutaan lukea myös vapaa-ajalla, sanoo Porsanger.

”Kirjailijan työ on päivätyö”

Kirjailija Kirste Paltto on vuosikymmenien ajan kirjoittanut pohjoissaameksi sekä suomeksi kaunokirjallisuutta. Palton kirjoja on käännetty useille kielille. 74-vuotias kirjailija kirjoittaa edelleen aktiivisesti, ja työn alla on aina lasten- tai nuortenkirja.

– Saamelaislapset tarvitsevat todella paljon saamenkielisiä tarinoita, toteaa Paltto.

Avaa kuvien katselu Kirsti Paltto on saamenkielisen kirjallisuuden uranuurtaja ja julkaisee pohjoissaamenkielistä kirjallisuutta ajoittain. Kuva: Yle / Linnea Rasmus

Uuttera kirjailija Kirste Paltto allekirjoittaa myös sen, ettei kirjailijan työllä tienaa.

– Se on päivätyö, mikäli alkaa kirjailijaksi. Saamelaiskirjailijana ei tienaa, se on aivan selvää, summaa Paltto.

Vaikka saameksi kirjoitetuilla kirjoilla ei rikastu, Paltto kannustaa saamelaisnuoria kirjoittamaan, koska heillä olisi siihen hyvät edellytykset.

– Saamelaisnuoret ovat saaneet saamen kielen opetusta. Toisin kuin me vanhemmat, opimme kirjoittamaan vain suomeksi.

Konkarikirjoittaja näkee kuitenkin saamelaiskirjallisuuden tulevaisuuden valoisana.

– Olemme joutuneet jo näin kauan elämään raskaassa ja poljetussa tilassa. Saamen kieli ei ole vieläkään alistunut eikä kuollut. Täytyy sanoa, että se on sitkeä kieli.