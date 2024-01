Tämä robotti jakaa lääkkeet kuusi kertaa ihmistä nopeammin – säästää rahaa ja lääkkeitä

Oulun uudessa sairaalassa otetaan käyttöön Suomessa ainutlaatuinen lääkkeidenjakoprosessi, jonka ytimessä on ihmistä nopeampi ja tarkempi robotti.

Jos hoitajalta menee tavallisesti noin kuusi minuuttia yksittäiseen potilaan lääkitsemiskertaan, robotti hoitaa sen noin minuutissa.

Tähän pystyvä robotti, Unto, on koekäytössä Oulun uudessa yliopistosairaalassa. Nimi viittaa yksittäispakattuihin lääkkeisiin, unit dose. Koneen odotetaan vapauttavan hoitajien aikaa muuhun potilastyöhön, vähentävän lääkitysvirheitä ja säästävän rahaa lääkehävikin pienentyessä.

Vastaavankaltainen laite on jo käytössä Jyväskylässä sairaala Novassa. Oulun laitteen erityisyys tulee siitä, että se hakee automaattisesti ajantasaiset lääketiedot potilastietojärjestelmästä. Tämä laskee lääkitysvirheiden määrää.

Avaa kuvien katselu Lääkerobotti kerää kunkin lääkeannoksen potilaskohtaiseksi nipuksi ja toimittaa sen putkipostilla oikealle potilasosastolle. Kuva: Rami Moilanen / Yle

Oysissa toivotaan robotin tuovan lääkitsemiseen samaa tarkkuutta kuin mitä esimerkit maailmalta kertovat: jakovirheet vähenevät jopa 80 prosenttia. Inhimillisten virheiden mahdollisuus jää potilastietojärjestelmiin tehtäviin kirjauksiin.

Näin lääkkeet jaetaan Unton avulla Osastolla olevan potilaan ajantasainen lääkemääräys löytyy potilastietojärjestelmä Eskosta. Unto poimii varastosta tarvittavat, ennakkoon yksittäispakatut lääkkeet. Laite pakkaa kunkin lääkkeen omaan, viivakoodilla ja tuotetiedoilla varustettuun pussiin. Yksittäispakatut lääkkeet toimitetaan Oysin apteekista putkipostilla potilasosastojen lääkehuoneisiin. Erikoissairaanhoidossa lääkemääräykset saattavat vaihtua nopeastikin. Hoitaja tarkistaa lääkkeiden annostelun ennen kuin toimittaa lääkkeet potilaalle. Robotin avulla voidaan jakaa lääkkeet tuhannelle potilaalle kolme kertaa päivässä. Noin 500 nimikkeen varastossa voi olla jopa 70 000 lääkeannosta valmiina. Avaa

Oys2030-hankkeessa lääkehoitoprosessin kehittämisestä vastaava proviisori Katja Knuuti kertoo, että robotin tukeman lääkitsemisjärjestelmän myötä osastokohtaisia lääkevarastoja voidaan pienentää merkittävästi. Tämä taas pienentää rahanarvoista lääkehävikkiä, kun varastot eivät pääse vanhenemaan.

– Jos nyt osaston lääkehuoneeseen viedään sadan tabletin purkki jotain lääkettä, jatkossa sinne viedään vaikka vain viisi Unton yksittäispakkaamaa tablettia, Knuuti sanoo.

Robotti ei poista osastokohtaisten lääkevarastojen tarpeellisuutta kokonaan. Nopeiden tilanteiden lääkkeiden on jatkossakin löydyttävä läheltä.

Lasten lääkitsemiseen robotti ei taivu

Unto käyttää paljon muovia, koska lääkkeet yksittäispakataan. Katja Knuuti sanoo, että muovi on kierrätettävissä, ja potilaiden turvallisuus on tärkeyslistan kärjessä.

– Jos muovin avulla saadaan vähennettyä lääkehävikkiä, on nettohyöty ympäristön kannalta plussan puolella. Lääkkeiden hävittäminen on ympäristön kannalta hankalampaa ja meidän kannaltamme kalliimpaa, hän arvioi.

Oulun uudessa sairaalassa käyttöön otettava lääkerobotti voi jakaa lääkkeet tuhannelle potilaalle kolme kertaa päivässä. Tällä minuutin videolla selviää, miten se toimii. Video: Rami Moilanen / Yle

Lasten lääkitsemisessä käytetään paljon puolikkaita ja pienempiäkin tablettien osia. Niitä Unto-robotti ei käsittele.

– Lapset on oma, haastava ryhmänsä lääkitsemisessä, ja heitä emme valitettavasti voi loppuun asti palvella. Lasten puolelle toimitetaan kokonaisia tabletteja, joista hoitaja tai farmaseutti annokset jakaa, Knuuti sanoo.

Unto pystyy käsittelemään muun muassa ampulleja, kerta-annosruiskuja ja annosjauhepusseja. Painavampia pulloja ei robotin käsittelyyn voi laittaa.

Jyväskylässä turvallisuus on parantunut ja hävikki pienentynyt

Ensimmäinen Suomessa käyttöön otettu unit dose -annosjakelulaitteisto löytyy Jyväskylästä sairaala Novasta. Sairaala-apteekkari Kirsi Juurinen sanoo, että vuoden 2022 alussa käyttöön otettu laite on parantanut lääkitysturvallisuutta ja vähentänyt lääkehävikkiä.

Juurinen kertoo, että laitteen käyttöönotossa on ollut tiettyjä teknisiä haasteita. Laitemalli on uusi ja tuotekehitystä tehdään jatkuvasti. Potilastietojärjestelmä ei Oulun tapaan taivu potilaskohtaisiin annoksiin, joten sairaala Novassa robotin tekemät yksittäispakkaukset toimitetaan osastojen lääkehuoneissa oleviin älylääkekaappeihin.

Avaa kuvien katselu Lääkerobotin käyttöönotto on tekninen haaste myös Oys apteekin henkilökunnalle. Vielä ei ole tiedossa päivämäärää, jolloin laite otetaan käyttöön. Kuva: Rami Moilanen / Yle

Oulun laite on modulaarinen. Kahdeksasta osasta kolme pakkaa, viisi varastoi ja jakelee lääkkeitä. Unton käyttöönotosta vastaava kehittämisproviisori Jaakko Mustakallio sanoo, että tämä lisää laitteen toimintavarmuutta: jos yhteen osaan tulee tekninen vika, muut voivat jatkaa työskentelyä väsymättömästi.

Oys apteekin henkilöstön arkeenkin tulee muutoksia.

– Tekniikan haltuun ottaminen on varmasti yksi iso haaste. Olemme iloksemme huomanneet, että apteekin henkilökunta on ottanut laitteen erittäin hyvin haltuun. Mutta näin se menee, kun ollaan ensimmäistä kertaa näin isoa järjestelmää käyttöön ottamassa, Knuuti sanoo.