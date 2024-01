Virheellisesti painetut äänestysliput voidaan todennäköisesti hyväksyä ääntenlaskennassa, vaalijohtaja sanoo

Kemissä ja Keminmaassa epäillään, että käytössä on ollut pieni erä virheellisiä lippuja. Virhepainoksia ei ole kuitenkaan löytynyt käyttämättömistä lipuista.

Kemissä ja Keminmaassa on herännyt epäilyjä, että äänestäjille olisi annettu joitakin virheellisesti painettuja äänestyslippuja, Yle kertoi maanantaina.

Ylen saamien tietojen mukaan myös Rovaniemellä ja Lappeenrannassa olisi esitetty yksittäisiä epäilyjä virheellisistä lipuista. Keskusvaalilautakunnista kerrotaan, että virheellisiä painoksia ei ole löytynyt käyttämättömien lippujen joukosta.

Oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläisen mukaan ministeriön tiedossa ei tällä hetkellä ole, että Kemistä olisi löytynyt yhtään virheellistä, käyttämätöntä äänestyslippua.

– Ministeriössä meillä ei ole muuta tietoa, kuin että epäillään, että Kemin yhdessä ennakkoäänestyspaikassa on löytynyt tällaisia lippuja, Jääskeläinen sanoo Ylelle.

– Emme tiedä tällä hetkellä, onko vaalikuoriin päätynyt virheellisiä lippuja. Se selviää vasta sunnuntaina, kun ääniä lasketaan.

Jääskeläinen ei osaa sanoa, miksi joukkoon on päätynyt mahdollisesti virheellisiä lippuja.

– Lippuja painetaan vajaa kuusi miljoonaa. Voi olla, että painossa on tela tai jotain muuta tekniikkaan liittyvää vaihdettu, jolloin jossain kohdassa on syntynyt lippuja, jotka eivät ole samanlaisia kuin kaikki muut.

Näin toimit, jos saat virheellisen lipun

Virallinen äänestyslippu on painettu vuoden presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella valkoiselle paperille ja toisella kierroksella ruskealle, Jääskeläinen ohjeistaa.

Lipussa vasemmalla harmaalla pohjalla on luettava vaalien nimi ja äänestyskierros suomeksi sekä ruotsiksi ja vuosiluku. Oikealla taas on ympyrä, johon äänestysnumero kirjoitetaan. Mitään muita merkintöjä lipussa ei saa olla.

– Jos (virheellinen) lippu lyödään käteen, äänestäjän on heti todettava asia vaalivirkailijalle, Jääskeläinen sanoo.

Virheellisiä lippuja ei tulisi päätyä äänestäjille saakka. Myös vaalivirkailijoilla on tärkeä rooli.

– Kun liput toimitetaan kuntiin ja jaetaan äänestyspaikoille, tarkoitus on, että vaalivirkailijat tarkastavat ne. Virkailijan on tarkistettava, että lippu on kaikin puolin asianmukainen viimeistään silloin, kun se ojennetaan äänestäjälle.

Vaalipiirilautakunnat ratkaisevat asian

Ratkaisun siitä, voidaanko virheellisesti painettu lippu hyväksyä, tekee vaalipiiriautakunta. Vaalipiirilautakunnille on Jääskeläisen mukaan tiedotettu Kemin tilanteesta, joten ne osaavat ottaa tämän huomioon päätöksenteossa.

Jääskeläinen uskoo, että lautakunnat päätyvät ”äänestäjämyönteiseen” ratkaisuun ja hyväksyvät mahdolliset virhepainokset.

– Jos numero on kirjoitettu lipussa selkeästi ja se on leimattu, uskon että se tullaan hyväksymään.

Jääskeläisen tiedossa ei ole, että virheellisiä lippuja olisi havaittu aiemmissa vaaleissa. Muita kuin ministeriön painattamia lippuja on kuitenkin löytynyt yksittäisiä kappaleita.

– Tällaiset hylätään automaattisesti, hän sanoo.