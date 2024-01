Suuri yhtiövastike voi ajaa liiketilan omistajan pois kivijalasta – asiantuntijat patistavat taloyhtiöitä toimimaan

Suuri yhtiövastike voi ajaa taloyhtiön kivijalassa toimivan yrityksen ongelmiin. Liiketiloissa yhtiövastike voi tyypillisesti olla jopa 2,5-kertainen asuinhuoneistoihin verrattuna. Nykyisin liiketilan vuokraaminen on tällöin edullisempaa.

– Tämä on ollut jo muutaman vuoden ongelmana varsinkin vanhojen taloyhtiöiden yhtiöjärjestyksessä. Liiketiloissa vastike on ollut jopa 2,5-kertainen ja se on aiheuttanut ylisuuria vastikkeita liiketiloille, sanoo toiminnanjohtaja Jukka Rainto Kiinteistöliiton Meri-Lapin yhdistyksestä.

Esimerkiksi asukkaita viime vuosina runsaasti menettäneessä Kemissä tilanne on johtanut siihen, että tarjonta liiketiloista on paljon suurempaa kuin kysyntä.

– Liiketiloista pyydettävät vuokrat ovat hyvin maltillisia, jopa edullisia täällä keskustassakin, ja tyhjiä liiketiloja on paljon, Rainto sanoo.

Monelle on edullisempaa olla vuokralla liiketiloissa kuin omistaa liiketilat ja maksaa kertoimella vastiketta, sanoo Kiinteistöliiton Meri-Lapin yhdistyksen Jukka Rainto. Kuvituskuva.

Kevät on taloyhtiöissä yhtiökokousten aikaa. Kiinteistöalan asiantuntijoiden mukaan taloyhtiöiden hallitusten kannattaisi nyt miettiä liiketilojen yhtiövastikkeiden alentamista, jotta taloyhtiöiden kivijalassa liikehuoneiston omistavat yrittäjät voisivat harjoittaa paikalla liiketoimintaa jatkossakin.

Jukka Rainnolla on kokemusta, mitä liiketilojen moninkertainen yhtiövastike voi aiheuttaa.

– Liiketila on siirretty pöytälaatikkofirmaan, koska taloyhtiö ei ole suostunut muuttamaan vastikekerrointa pienemmäksi. Pöytälaatikkofirma on sitten jättänyt vastikkeet maksamatta ja siihen menee yleensä pitkä aika ennen kuin huoneisto saadaan otettua haltuun ulosoton kautta ja myytyä eteenpäin.

Yleensä kustannukset jäävät tällöin muiden osakkaiden maksettavaksi.

– Nämä ovat sellaisia asioita, joita taloyhtiön kannattaa todella miettiä ennen kuin päästää asiat sille mallille, että vastikerästit ovat sitten kymmeniätuhansia euroja.

Taloyhtiö päätyi alentamaan vuokria

Taloyhtiöissä yhtiövastikkeiden laskeminen vaatii jokaiselta osakkaalta hyväksynnän. Siksi asian muuttaminen ei ole helppoa.

Jotkut asunto-osakeyhtiöt ovat jo joutuneet kohtaamaan kivijalkaliikkeiden ongelmat ja reagoimaan niihin.

Esimerkiksi Kemin keskustassa sijaitsevassa Hiskinkulmassa liikekiinteistöosakkaiden yhtiövastikkeen kerroin oli taannoin 2,5, mutta nyt se on lähes puolittunut. Myös vuokramäärästä neuvotellaan, kun taloyhtiön omistamiin liiketiloihin haetaan tulijoita.

– Kultaisella 1960-luvulla, kun kivijalkakauppoja oli paljon ja kauppa kävi, vastikekerroin oli melko korkea, mutta sieltä on tultu alas. 2010-luvulla kerrointa on laskettu useaan otteeseen, ja nyt se on noin puolet aiemmasta, hiukan korkeampi kuin asuinhuoneistoilla, sanoo asunto-osakeyhtiö Hiskinkulman hallituksen puheenjohtaja Anneli Lipponen.

Jos tilat ovat tyhjillään, se menee asukkaiden piikkiin. Anneli Lipponen, hallituksen puheenjohtaja, asunto-osakeyhtiö Hiskikulma

Asuntoyhtiölle hintatason määrittely on tasapainottelua: yhtiön pitäisi saada tiloista tuloja, mutta on otettava huomioon yritysten kiperä tilanne. Taloyhtiöille on tärkeää, että liiketoiminnot kerrostalon katutasossa jatkuvat.

– Jos tilat ovat tyhjillään, se menee asukkaiden piikkiin, mikä ei tietenkään ole hyvä asia. Eikä se ole kaupunkikuvallisesti eikä taloyhtiön maineenkaan kannalta mukava tilanne.

Tilanne on taloyhtiöille haasteellinen

Vuokraturvan toimitusjohtaja Timo Metsola näkee, että tilanne on haasteellinen taloyhtiöille, joilla on liiketiloja kivijalassa.

Erikoistavarakaupan ja monien palveluiden siirryttyä verkkoon tilanne on muuttunut. Samaan aikaan myös asukasluku on laskenut monella paikkakunnalla.

– Aiempina vuosina tiloista on saatu ihan hyvääkin vuokraa ja se on auttanut pitämään taloyhtiön vastiketta kurissa ja helpottanut peruskorjausten kanssa. Nyt jos vuokralaista ei enää tahdo löytyä, niin tietysti matalakin vuokra olisi parempi kuin ei vuokraa lainkaan.

Liikehuoneistoista on vaikea saada oikein minkäänlaista kauppahintaa. On myös epävarmaa, onko mahdollisella ostajalla varaa maksaa vastikkeita. Tilanne voi mennä ojasta allikkoon, Metsola puntaroi.

Tiloista koituu kuitenkin kustannuksia, sillä kovillakin pakkasilla niissä täytyy pitää yllä vähintään peruslämpö.

– Jonkin verran on koetettu sitä, että taloyhtiön omistamista liiketiloista on tehty asukkaiden omia kokoontumis- ja juhlatiloja. Monessa tapauksessa käyttö on kuitenkin jäänyt aika vähäiseksi ja yksi haaste voi olla se, että tilat eivät ehkä ole ihan soveltuneet näihin käyttöihin.

Metsola huomauttaa, että liiketilat kannattaa yrittää pitää vireänä, vaikka niistä saatava tuotto olisikin pienempi, koska sillä on vaikutusta myös asuntojen arvoon. Eläväinen kivijalka vaikuttaa myös asunnoista saataviin vuokriin. Kuvituskuva.

Kiinteistöliiton alueyhdistyksen Rainto ei näe tilannetta kuitenkaan toivottomana, mutta kehottaa taloyhtiöitä tarttumaan asiaan. Mitä isompi taloyhtiö on kyseessä, sitä helpompaa liikehuoneistojen vuokrien alentaminen on.

– Yleensä nämä asunto-osakeyhtiöt, joiden alakerrassa on liiketiloja, ovat aika isoja. Jos vastikekerrointa muutetaan, niin se ei niin valtavasti kuitenkaan nosta vastikkeita, että kukaan joutuisi vaikeuksiin.