Vuokatin hiihtoputki ei kannata – toimitusjohtaja: Tarvitsisi sata tuhatta asiakasta vuodessa

Sotkamossa Vuokatissa on hiihtokausi ulotettu ympärivuotiseksi betonista rakennetun hiihtoputken avulla, mutta nyt sen ovet on suljettu. Syynä on liian korkea energian hinta ja kävijämäärän vähäisyys, sanoo Vuokatti Sportin toimitusjohtaja Mari Varjonen.

– Hiihtoputki tarvitsisi vähintään sata tuhatta maksavaa asiakasta joka vuosi, jotta se olisi kannattava. Tällä hetkellä se on rankasti tappiollinen.

Vuokatti on tunnettu hiihtolajien valmennuskeskuksena, mutta päätös hiihtoputken sulkemisesta oli lopulta helppo. Hiihtotunnelin sijaan kehittämisresursseja laitetaan rullahiihtoon.

– Keskustelussa valmentajien kanssa kanta oli yksimielinen. Jos tässä tilanteessa pitää satsata toiseen, niin silloin on satsattava rullahiihto-olosuhteisiin.

Rullahiihtoradat ovat yleistyneet ympäri Eurooppaa lumen vähentyessä. Varjosen mukaan samalla on opittu, että rullahiihto on hyvä harjoitusmuoto hiihtäjille.

Vuokatissa rullahiihtorataa pidennettiin ja sen vaativuusastetta nostettiin viime kesänä, jotta olosuhteet palvelisivat tavoitteellista harjoittelua entistä paremmin.

Hiihtoputkea tarvitaan kovilla pakkasilla

Kokonaan hiihtoputkea ei ole hyvästelty. Sitä pidetään auki kovilla pakkasilla, sanoo Varjonen.

– Jäähdytyskoneistoa ei käytetä vaan jäähdytys hoidetaan ulkoilmalla. Putkesta vain puolet on lumetettu ja sillekin osalle lunta on normaalia vähemmän.

Suomessa on vielä hyvä tilanne lumen kanssa. Sitä riittää ja hiihtokausi on pitkä ainakin osassa maata. Täälläkin on kuitenkin havahduttu siihen, että ilmastonmuutoksen takia lumi ei ole itsestäänselvyys.

– Kun ilmastonmuutos etenee, lumiolosuhteet heikkenevät. Se voi tehdä Vuokatista tulevaisuudessa hyvin mielenkiintoisen matka- tai harjoituskohteen.