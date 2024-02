Kysyimme asiantuntijoilta, kuinka helppo Suomen on päästä irti fossiilisista polttoaineista – näin he vastasivat

Dubain ilmastokokouksessa maailman maat päättivät yhdessä, että fossiilisista polttoaineista luovutaan.

Temppu on helpommin sanottu kuin tehty, Suomessakin.

– Aika iso tehtävä, miten tahansa tehden, sanoo Tere Vadén BIOS-tutkimusyksiköstä.

Sekä liikenne että energiantuotanto nojaavat suurelta osin fossiilisten varaan. Niistä pitää kuitenkin luopua, jos ilmastonmuutosta halutaan rajoittaa.

– Meiltä puuttuu toimenpiteitä, joilla pystyttäisiin varmistamaan EU:ssa sovittu päästökehitys päästökaupan ulkopuolella. On uusien päätöksien aika, että pystymme nämä tavoitteet saavuttamaan, Suomen ilmastopaneelin tuore puheenjohtaja, Suomen ympäristökeskuksen professori Jyri Seppälä sanoo.

Sähköautoilijat kustantavat polttomoottoriautoilijoiden viulut

Sähköistyminen on pääasiallinen keino, jolla tieliikenteessä pyristellään eroon fossiilisisesta öljystä eli bensasta ja dieselistä Suomessa.

EU-velvoitteen mukaan niin sanotulla taakanjakosektorilla, johon liikenne kuuluu, pitää vähentää päästöt puoleen vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta. Jotta liikenne tekisi tässä osuutensa, tieliikenteen päästöjen tulisi vähentyä nykytilasta vajaalla 40 prosentilla – siis kuudessa vuodessa.

– Kun aikaikkuna on sen verran lyhyt, on välttämätöntä, että myös olemassa olevan autokannan sisällä täytyy pystyä vähentämään päästöjä, sanoo EK:n johtava asiantuntija Janne Peljo.

Nykyisen autokannan päästöjä pystyy vähentämään lähinnä dieseliä kalliimmilla biopolttoaineilla.

Niiden osuutta nykyinen hallitus ei ole tänä vuonna eikä vuosina 2025–2027 lisäämässä aikaisemmin sovitun jakeluvelvoitteen mukaisesti, jotta polttoaineiden hinta ei nousisi.

– Parasta olisi, jos käyttäisi mahdollisimman vähän autoa. Mutta jos autoa pitää käyttää, ja varsinkin jos on mahdollisuus ostaa uusi auto, niin olisi hyvä, että se olisi sähköauto, Seppälä muotoilee.

Sähköautoilijat ovatkin tällä hetkellä polttomoottoriautoilijoiden parhaimpia ystäviä ajatellen dieselin ja bensan hintakehitystä, Seppälä ajattelee.

– Mitä enemmän sähköautoja on liikenteessä, sitä vähemmän tulee paineita fossiilisten polttoaineiden hinnan nostoon.

Uusien polttomoottoriautojen myynti on tarkoitus kieltää EU:ssa vuodesta 2035 alkaen. Vain synteettisillä polttoaineilla toimivat polttomoottorit olisivat sallittuja, komissio on linjannut.

Millä lämpöä pattereihin?

Pakkasilla energiaa ja fossiilisia polttoaineita kuluu Suomessa.

Suurten energialaitosten päästöt ovat Suomessa mallikkaalla lasku-uralla. Sähkön tuotannosta 94 prosenttia tehtiin viime vuonna jo ilman fossiilisia.

Niitä painaa alas muun muassa säästömotiivi; EU:n päästökauppajärjestelmä. Tuotetuista päästöistä pitää maksaa. Mitä vähemmän päästöjä, sitä pienempi lasku.

Keskeisessä roolissa on se, miten päästöoikeuden hinta kehittyy tulevaisuudessa.

Toki asiakkaiden ja sijoittajien vaatimuksilla on myös merkitystä. Jos asiakkaat haluavat vähäpäästöisiä tuotteita, yritykset tarjoavat niitä, koska niille on kysyntää.

– Energiantuotanto on hyvää vauhtia puhdistumassa. Visioissa päästöt menevät murto-osaan siitä, mitä ne ovat olleet, Seppälä sanoo.

Energiantuotannossa fossiilisia eli lähinnä kivihiiltä on kuitenkin korvattu paljon puun poltolla. Netto- eli kokonaispäästöjen kannalta se ei ole järkevää, koska silloin aiheutetaan Seppälän mukaan päästöjä eli ongelmia maankäyttösektorilla. Samaa sanoo BIOSin Vadén.

– Kun biogeenisen hiilen päästöille ei ole hintaa, niin se vääristää tilannetta. Suuret hakkuumäärät menevät valtion kontolle. Vastaavasti hyöty siitä, että puuta käytetään energiaksi, menee metsäyhtiöille, BIOSin Vadén sanoo.

Suomen lämmöntuotanto on myös sähköistymässä. Kaukolämmön sähkökattiloiden teho on nousemassa noin 400 MW:ista muutaman vuoden sisällä ainakin 1000 MW:iin.

– Nyt on tosi paljon investointeja sähkökattiloihin, lämpövarastoihin ja lämpöpumppuihin teollisessa mittakaavassa, Peljo sanoo.

Teollisuudella suuria suunnitelmia fossiilisista irtautumiseen

Suurilla teollisuuslaitoksilla fossiilisia tarvitaan vielä. Näin on esimerkiksi SSAB:n Raahen terästehtaalla, joka suunnittelee vetypelkistykseen pohjautuvaa päästötöntä teräksenvalmistusta.

– Oman arvioni mukaan hirveän vähän Suomessa on sellaisia laitoksia enää vuonna 2035, joista aiheutuisi merkittävästi päästöjä, EK:n Janne Peljo sanoo.

Nesteen Porvoon öljynjalostamolla on suuret suunnitelmat päästä fossiilisesta öljystä eroon.

– Käytännössä kyse on ennen kaikkea siitä, että ehtivätkö hankkeet toteutua ennen vuotta 2035, jolloin Suomessa on hiilineutraaliustavoite, Peljo jatkaa.

Peljon mukaan päästökauppa ja päästöjen hinnoittelu yhdessä teknologian kehityksen kanssa ovat jo näyttäneet, että markkinat hoitavat fossiilisten alasajon.

Toisaalta BIOSin tuoreen julkistuksen mukaan on virhe ajatella, että markkinat hoitavat fossiiliset pois päiväjärjestyksestä.

– Yrityksille on edelleen liian houkuttelevaa pitää kiinni nykyisestä tuotantorakenteesta. Uusia, transformatiivisia avauksia ja pitkäjänteisiä innovaatiopanostuksia tulee aivan liian vähän, BIOSin tilannekuvapaperissa sanotaan.

Uudistuminen vaatii BIOSin mukaan myös yhteiskunnan tukia.

– Suomessa ei ole historiallisesti tapahtunut isoja teollisia murroksia ilman, että ne ovat olleet valtiollisia ponnistuksia; energiainfran rakentaminen sotien jälkeen, metsäteollisuus ja terästeollisuuden syntyminen. Suomessa ajatellaan, että valtio ei saisi puuttua markkinoiden toimintaan. Yhdysvallat syytää hirveesti rahaa vihreään siirtymään ja Saksassa yksittäiset laitoksetkin saavat satojen miljoonien tukia, Vadén sanoo.

Mitä sitten tilalle?

Jotta fossiilisista polttoaineista päästäisiin koko yhteiskunnan tasolla eroon, käytännössä esimerkiksi sähkön tuotanto pitäisi tuplata. Jos se tehtäisiin pelkästään tuulivoimalla, tuulivoimatuotanto pitäisi viisinkertaistaa. Tai jos homma tehtäisiin kokonaan puupohjaisilla massoilla, se vaatisi kaiken nykyhakkuilla irti saatavan puun.

Näin on laskenut Geologian tutkimuskeskus GTK ja BIOS-tutkimusyksikkö pari vuotta sitten.

Mallinnuksessa käytettiin vain nykyisiä, käytössä olevia teknologioita ja vasta kehitteillä olevat suljettiin ulkopuolelle.

– Suomen kannalta realistisin ja järkevin on se tuulivoima, Vadén sanoo.

Tällöin tuulivoimaa pitäisi rakentaa käytännössä myös asutuksen ja olemassaolevan infran lähelle.

Tuulivoiman kannattavuudessa on nyt jo havaittavissa muna-kana-ilmiötä: tuulivoima on halventunut ja halventunut. Nyt se on jo niin halpaa, että se kannibalisoi omaa kannattavuuttaan. Kun se on niin halpaa, sen rakentaminen ei ole pian ehkä enää kannattavaa.

– Ainakin osin markkinoilla on vahvistunut käytäntö, että sähkön tuotannolle täytyy olla ostaja valmiiksi mietittynä ja sovittuna, että investointihankkeita kannattaa lähteä viemään eteenpäin, Peljo sanoo.