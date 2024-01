Presidenttiehdokkaat kiersivät ”parhaat koulut” – kaksi lukiolaista paljastaa, kuinka saivat heidät vieraiksi

Kysyimme ehdokkaiden kampanjatiimeiltä, miten he päättivät koulut, joissa ehdokkaat vierailivat – ja jäivätkö matalan tulotason lähiöt väliin vahingossa.

Presidenttiehdokkaat ovat kiertäneet kampanjansa aikana lukuisissa oppilaitoksissa peruskouluista lukioihin ja ammattikouluihin.

Merkillepantavaa on kuitenkin se, että etenkin pääkaupunkiseudulla vierailuissa ovat korostuneet opinahjot, joihin vaaditaan huomattavasti tavanomaista korkeampaa keskiarvoa.

Kysyimme neljältä kannatusmittausten kärkeä pitävältä ehdokkaalta listaa kouluista, joissa he ovat viime kuukausien aikana vierailleet.

Vastauksista selvisi, että ehdokkaat ovat vierailleet pääkaupunkiseudulla yhteensä kuudessa lukiossa, joista neljä mahtui viime vuonna pääkaupunkiseudun kymmenen kärkeen, kun lukiot asetetaan järjestykseen sen perusteella, millaista peruskoulun päättötodistuksen keskiarvoa opiskelijoilta vaaditaan.

Perussuomalaisten presidenttiehdokas Jussi Halla-ahon kampanjatiimi ei toimittanut listaa.

Espoon Haukilahden lukio sai 8. joulukuuta vieraikseen kokoomuksen Alexander Stubbin ja valitsijayhdistyksen sekä vihreiden tukeman Pekka Haaviston. Lukio pitää kärkeä Espoon lukiovertailussa ja edellytti viime vuonna opiskelijoiltaan tasan yhdeksän keskiarvoa peruskoulun päättötodistuksessa.

Tätä kovempi keskiarvovaatimus on Espoossa vain Otaniemen lukiolla, joka sekin sai joulun alla vieraakseen Haaviston.

Paneeliin ilmestyi tuntemattomia

Kävimme kysymässä kahdelta Haukilahden lukion abiturientilta Elsa Ekdahlilta, 18 ja Enna Benamarilta, 19, miten he saivat Stubbin ja Haaviston vierailemaan lukiossa.

Benamar kertoo, että he olivat mukana järjestämässä jo viime keväänä koululla eduskuntavaalipaneelia. Hänen mukaansa se meni hyvin, minkä jälkeen he vitsailivat, että voisivat järjestää vastaavanlaisen tilaisuuden myös presidentinvaaleissa.

– Muut opiskelijat pitivät eduskuntavaalipaneelista todella paljon, joten lopulta päätimme, että yritämme järjestää paneelin myös presidentinvaaleihin, Ekdahl komppaa.

Opiskelijat lähettivät kaikille ehdokkaille pyynnön osallistua paneeliin. Alun perin neljän heistä piti osallistua, mutta lopulta vain Stubb ja Haavisto pääsivät paikalle.

Ehdokkaiden saaminen koululle kesti kokonaisuudessaan kaksi kuukautta ja vielä paneelipäivänäkin vastaan tuli yllätyksiä.

– Paneeliin ilmestyi tuntemattomia ihmisiä ja lopulta selvisi, että he olivat poliiseja. Emme osanneet ajatella, että heidät olisi pitänyt kutsua, Benamar sanoo.

– Meidän piti saada poliisit lähelle ehdokkaita, mutta muita suuria yllätyksiä ei tullut, Ekdahl täydentää.

Enna Benamar kertoo, että presidenttiehdokkaiden vierailun järjestäminen oli kovan työn takana.

Kaikki vierailivat Ressussa

Keskustan ja valitsijayhdistyksen Olli Rehn, valitsijayhdistyksen Mika Aaltola, Stubb ja Haavisto vierailivat kukin vuorollaan Kulosaaren yhteiskoulun ehdokastentissä viime vuoden lopulla ja tämän vuoden alussa.

Kulosaaren yhteiskouluun oli viime vuonna viidenneksi vaikeinta päästä sisään. Lukio edellytti opiskelijoiltaan vähintään 9,31 keskiarvoa peruskoulun päättötodistuksessa.

Avaa kuvien katselu Ehdokkaista Pekka Haavisto on vieraillut eniten eri lukioissa pääkaupunkiseudulla. Kaikki neljä ehdokasta vierailivat Ressun lukiossa. Kuva: Miia Anttila / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Ressun lukion opiskelijakunta järjesti oman vaalipaneelinsa presidenttiehdokkaille tammikuun toisella viikolla. Paneeliin osallistuivat kristillisdemokraattien Sari Essayah, Aaltola, Halla-aho, Rehn ja Stubb.

Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevaan Ressun lukioon oli viime vuonna pääkaupunkiseudun korkein keskiarvovaatimus 9,69.

Näiden lisäksi Haaviston listalta löytyvät Tapiolan lukio, jonka keskiarvovaatimus oli vähintään 8,75 ja Etu-Töölön lukio, johon vaadittiin 8,46 keskiarvoa.

Koulujen aktiivisuus tärkeää

Kysyimme ehdokkaiden kampanjatiimeiltä, miten he päättivät koulut, joissa ehdokkaat vierailivat.

Stubbin kampanjatiimi kertoo, että heille tulee paljon vierailukutsuja kouluihin ja he ovat pyrkineet vastaamaan myöntävästi aina kun mahdollista.

Kampanjakoordinaattori Linda Lähdeniemi Rehnin tiimistä korostaa, että kouluvierailut ovat lähtökohtaisesti järjestetty koulun aloitteesta. Hänen mukaansa pyyntöihin on pyritty vastaamaan annetun aikataulun puitteissa.

Haaviston kampanjan viestintäpäällikkö Jarno Lappalainen toteaa hänkin, että pääkaupunkiseudun lukiovierailut kertovat siitä, mitkä lukiot ovat pyytäneet ehdokasta vierailulle.

Vierailuja Tukholmassa ja Fuengirolassa

Haavisto on vieraillut kampanjansa aikana yliopistoissa, kansanopistoissa, lukioissa ja peruskouluissa ympäri maan Rovaniemeltä Fuengirolaan. Haavisto on kannatusmittauksissa toisena, mutta kouluvierailuiden määrässä hän on 35 vierailullaan ensimmäisenä.

Viime vuoden elokuusta lähtien Rehn on vieraillut eri kouluissa Helsingistä Kokkolaan. Hän on Haaviston tapaan käynyt monilla eri koulutusasteilla.

Kokonaisuudessaan Rehn on poikennut 13 koulussa ja hän on myös lähettänyt muutamiin oppilaitoksiin videotervehdyksiä.

Stubb on ainoana ehdokkaana vieraillut myös ruotsinsuomalaisten koulussa Tukholmassa. Muiden ehdokkaiden tavoin Stubb on käynyt useilla kouluasteilla.

Listan mukaan Stubb on vieraillut vähiten eri kouluissa. Hän on käynyt 12 koulussa, mutta hänen tiiminsä sanoo, että listalta voi puuttua muutama koulu.

Sunnuntaina presidentinvaaleissa on oikeusministeriön mukaan lähes 50 000 uutta 18-vuotiasta äänioikeutettua.