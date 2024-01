Puolustusvoimat on ryhtynyt käyttämään uusia talviajan taisteluasuja – merinovilla lämmittää tulevia varusmiehiä

Suomen pohjoisimmat joukko-osastot ovat ensimmäisinä saaneet käyttöönsä uudet M23-taisteluasut.

– Olemme käyttöönottovaiheessa. Lähestulkoon kaikki materiaali on saapunut, ja se on otettu käyttöön 1/24 -saapumiserällä. Se jaetaan ensin Rovaniemellä ilmatorjunnalle ja lennostoon, tänne Jääkäriprikaatille ja rajan jääkärikomppanialle Ivaloon, kertoo kapteeni Ari Keski-Säntti Jääkäriprikaatin esikunnan arktiselta sektorilta.

Uuden asukokonaisuuden tarkoituksena on olla käytössä entistä parempi. Erityisesti haluttiin saada siitä aiempaa lämpimämpi.

– Materiaali on aika pitkälle iholta lähtien merinovillaa. Sillä on vähän parempi lämpöarvo kuin keinokuidulla tai puuvillalla. Oletusarvo on että vaatetuksen suoja-arvo on vähän parempi kuin vanhassa M05-järjestelmässä, mutta nythän sitä ollaan kokeilemassa, että mitkä ne rajat ovat.

Vuonna 2016 neljä pohjoismaata päätti hankkia yhdessä taisteluasuja joukoilleen. Suomessa tämä asujärjestelmä kulkee nimellä M23.

– Todettiin yhdessä neljän Pohjoismaan kanssa, että on tarvetta kehittää yhtenäinen asujärjestelmä. Siitä tulee etuja, kun kaikilla on samanlaiset vaatteet käytössä, sanoo Keski-Säntti.

Avaa kuvien katselu Merinovilla on lämpimämpi materiaali kuin keinokuitu tai puuvilla, sanoo kapteeni Ari Keski-Säntti. Kuva: Jyri Tynkkynen / Yle

Heti käyttöön kovissa pakkasissa

Lapissa on ollut tänä vuonna kunnon pakkasia, joten uudet asut ovat päässeet heti näyttämään ominaisuuksiaan. Keski-Säntti pitää asua onnistuneena.

– Kokemukset ovat aika pitkälle hyviä, koska tämä on ihan alusta lähtien suunniteltu järjestelmäksi, että jokainen kerros toimii sen seuraavan kerroksen kanssa.

Myös Jääkäriprikaatin varusmiehet pitävät uusia asuja aiempia lämpimämpinä. Esimerkiksi alikersantti Johan Viljamaa on kokenut -30 asteen pakkasen uusissa asuissa.

– On tuntunut hyvältä. Nämä ovat paljon lämpimämmät päällä. Vanhojen asujen kanssa olisi pitänyt laittaa enemmän kerrastoja päälle, nyt ei tarvitse pukea niin monta kerrosta, Viljamaa sanoo.

Muut maat odottavat tietoja käyttökokemuksista

Suomi pääsee kokeilemaan uusia talviasusteita ensimmäisenä. Kapteeni Ari Keski-Säntin mukaan muut maat ovat kiinnostuneita täällä saaduista kokemuksista.

– Näyttää siltä, että Suomi on ensimmäisenä ottamassa käyttöön nämä asut. Muut Pohjoismaat seuraavat perässä, mutta me jaamme alkuvaiheessa saatuja havaintoja muiden maiden kanssa.

Toistaiseksi asujen toimivuudesta ei ole kerätty kommentteja. Saapumiserä aloitti varusmiespalvelunsa vasta muutama viikko sitten.

– Tässä vielä odotetaan hetken aikaa, ennen kuin ensimmäisen kerran tehdään tiedonkeräyskierros.

Keski-Säntin mukaan M05-järjestelmän lumipukuja ei vaihdeta tässä yhteydessä, koska ne ovat edelleen riittävän laadukkaita. M23-järjestelmään kuuluvat kesäajan maastopuvut, sadeasut ja taistelupaidat otetaan käyttöön myöhemmin.