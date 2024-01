Repoveden kansallispuiston sillasta ei löytynyt vaurioita – silti se saattaa pysyä suljettuna kesään saakka

Lapinsalmen silta on ollut suljettuna viime viikosta asti. Vaikka sillasta ei löytynyt vaurioita, on sen tuulikestävyyttä silti parannettava.

Lapinsalmen sillan rakenteista ei ole löytynyt vaurioita Kouvolassa.

– Sillalla ei silti ole turvallista liikkua, muistuttaa Metsähallituksen tuoteomistaja Tero Mustonen.

Repoveden kansallispuistossa sijaitseva Lapinsalmen silta on ollut käyttökiellossa viime viikosta lähtien.

Sulkemisen syynä oli, että sillan rakenne on kovalla tuulella vaarallinen. Rakenteellinen ongelma on edelleen jäljellä, vaikka se ei olekaan ehtinyt aiheuttaa vaurioita. Silta pysyy sujettuna, kunnes sen tuulenkestävyyttä on vahvistettu.

Mustosen mukaan kovalla tuulella silta voi liikkua liian voimakkaasti, mikä pahimmassa tapauksessa voisi johtaa jopa henkilön putoamiseen sillalta.

Tero Mustosen mukaan hänen "vatsassaan kouraisi", kun hän kuuli Lapinsalmen sillan ongelmista. Kuva: Antro Valo / Yle

Hän kertoo, että sillan alkuperäisiin suunnitelmiin oli rakentamisvaiheessa tehty muutoksia suunnittelijan luvalla. Muutoksista suurimpia on ollut siltaa kannattelevien vaijerien vaihtaminen.

Alun perin siltaa kannattelevia vaijereita oli tarkoitus olla yksi kummallakin puolella, mutta lopullisessa sillassa niitä on tuplamäärä. Tämä on tarkoittanut myös vaijereiden ohentamista.

Metsähallituksen tuoteomistaja Tero Mustonen kertoo, minkä takia silta päädyttiin viikko sitten sulkemaan. Video: Antro Valo / Yle

Tuulivaijerit ankkuroidaan peruskallioon

Lapinsalmen sillan korjaustyöt päästään aloittamaan kunnolla vasta, kun lumet ja jäät ovat sulaneet.

– Tämähän on vaarallinen alue työskennellä, kun tässä on tiputusta korkealta sekä jäätä ja lunta kallion päällä. Ei siinä kenkä pidä ja valjaiden varassa on raskasta työskennellä, Tero Mustonen toteaa.

Sillan tuulenkantavuutta on tarkoitus lisätä tuulivaijereiden avulla. Suunnittelu on vasta aloitettu, mutta mahdollista on asentaa esimerkiksi niin sanotut tuulivaijerit, jotka ottaisivat tuulen sivuttaisliikkeen ja tuulikuormituksen vastaan.

– Eiväthän ne mitään kauniita ole, mutta tärkeintä on, että asiakkailla on turvallista. Metsähallitus kantaa oman vastuunsa siitä, että taataan turvallinen retkeily näillä rakenteilla, Mustonen sanoo.

Lapinsalmen riippusiltaa kannattelevat vaijerit ovat kiinni painoissa. Kuva: Antro Valo / Yle

Vaijerit ankkuroitaisiin Mustosen mukaan peruskallioon sillan molemmin puolin. Muitakin vaihtoehtoja sillan kantavuuden lisäämiseksi on mietitty. Kantavuuden tarkastaa Metsähallituksen ja sillan rakennuttajan lisäksi myös ulkopuolinen taho.

Lapinsalmen sillan avautumisen aikataulusta ei vielä ole tarkkaa tietoa, mutta se pyritään saamaan auki ennen kesän retkeilykauden aloittamista

– Toivomuksissa on, että kun kesäkausi alkaa, Lapinsalmen silta olisi käytössä ja turvallinen senkin jälkeen.