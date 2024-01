Tutkimus osoitti ihmiskunnan kädenjäljen lumisuuden muutoksissa – Euroopan kipuraja hipoo Etelä-Suomea

Vesi on ikuista, ja lumi on ratkaisevan tärkeä tekijä veden kiertokulussa, mutta ilmastonmuutoksen vuoksi vesi päätyy nyt usein väärään paikkaan väärään aikaan.

Tänä Etelä-Suomessakin lumisena talvena sitä on ehkä vaikea havaita, mutta pohjoisen pallonpuoliskon lumien määrä on muuttunut systemaattisesti sitten 1980-luvun alun, jolloin tietoa alkoi kertyä riittävästi.

Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessorin Jouni Pulliaisen johtama tutkimus antoi tämän vuosikymmenen alussa ensimmäisen luotettavan kokonaiskuvan siitä, miten vuosittain satavan ja sulavan lumipeitteen massa pallonpuoliskollamme on muuttunut 40 vuodessa.

Maan pinnalla tehtyjä mittauksia, satelliittihavaintoja ja laskentaa yhdistänyt tutkimus kutisti arvion epävarmuuden 33 prosentista runsaaseen seitsemään.

– Suomen alueella mennään systemaattisesti pienempään lumimassaan ja aikaisempaan lumen sulantaan, paitsi pohjoisessa, jossa on riittävän kylmää ja lisääntynyt sadanta tulee lumena, Pulliainen kertoi tuolloin Ylelle.

Avaa kuvien katselu Norjan vuorten lumi matkalla vetenä Ersfjordenin vuonoon. Kuva: David ja Judy Lomax / Rex Features / AOP

Ihmisen kädenjälkeä lumen määrän muutoksissa pidetään selvänä mutta jäljen koko ollut vaikeasti vahvistettavissa.

Nyt Nature-lehdessä julkaistu yhdysvaltalaistutkimus osoittaa, miten meidän ilmastopäästömme ovat sidoksissa lumen määrään. Ne vaikuttavat sekä luonnolle että ihmisille ratkaisevan tärkeään veden saatavuuteen oikeaan aikaan oikeassa paikassa.

Ilmastomalleilla kyetään ennakoimaan lämpötiloja varsin hyvin. Ne puolestaan ratkaisevat, sataako talvella lunta vai vettä ja kuinka pian lumi alkaa sulaa.

Dartmouth College -yliopiston väitöskirjatutkijan Alexander Gottliebin ja apulaisprofessorin Justin Mankinin tutkimus näyttää lumen massan ja lämpötilan välillä yllättävän epälineaarisen suhteen, jolla on monimutkaisia seurauksia, kirjoittaa Jouni Pulliainen kommentissaan Naturessa.

– He tekivät uudenlaisen analyysin, jossa pystyttiin erottamaan luonnollinen vaihtelu ja ihmisen vaikutus lumisuuteen. Mielestäni tutkimus on erittäin ansiokas, Pulliainen sanoo Ylen haastattelussa.

Kun ilmasto mallinnetaan sellaiseksi kuin 1800-luvulla alkanutta teollistumista ei olisi tapahtunutkaan, tuloksia voidaan verrata nykytilanteeseen, Pulliainen selittää.

– Tämä on se logiikka, jolla he erottivat ihmisen vaikutuksen luonnon taustan vaikutuksesta.

Avaa kuvien katselu Tältä näytti Pohjoismaiden lumipeite lähes tarkalleen 30 vuotta sitten, kun Nasa julkaisi lumisen satelliittikuvan Lillehammerin olympialaisten kunniaksi. Kuva: Nasa / Rex Features / AOP

Pohjoisen pallonpuoliskon luonnolla on ikiaikainen järjestelmä: Kun talvella on kylmä ja sataa, sade tulee lumena. Kun keväällä lämpenee, lumi sulaa, vesi vapautuu ja alkaa hyödyttää uuteen kasvukauteen heräävää ekosysteemiä.

Kun talvet ovat yhä lämpimämpiä, se suosii vesisadetta lumen sijaan. Ja jos lunta sataakin, lämpimät talvipäivät saattavat sulattaa sen luonnon kannalta liian aikaisin.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset eivät ole arvioitavissa suoraviivaisesti, sillä muuttujia on paljon ja syy-seuraussuhteet ovat koukeroisia. Vaikka lämpötilahavainnot osoittavat johdonmukaisesti, että pohjoinen pallonpuolisko lämpenee, lumen määrän vähenemisessä jokien valuma-alueilla ei ole havaittu vastaavaa johdonmukaisuutta.

Kansainvälisen ilmastopaneelin tuoreimmassa arviossa päätellään, että pohjoisen pallonpuoliskon keväisten lumien vesiarvo on ”yleensä laskenut” vuodesta 1981. On kuitenkin ollut epävarmaa, missä, milloin ja kuinka paljon on ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen syytä.

Näihin epävarmuuksiin Gottlieb ja Mankin ryhtyivät etsimään vastauksia erityisesti sillä mielin, miten merkittäviä ne ovat vesiturvallisuusriskien hallitsemisessa.

Maapallon pohjoispuoliskolla, jossa suurin osa ihmisistä asuu, valtaosa heidän käyttämästään vedestä tulee sulavasta lumesta ja jäästä. Sitä harva ehkä tulee ajatelleeksi. Jouni Pulliainen

Gottliebin ja Mankinin tutkimuksessa hyödynnetyt havainnot kattavat vuodet 1980–2020 pohjoisen pallonpuoliskon 169 suurimmalta vesistöalueelta.

Aikasarjan perusteella maaliskuinen lumitilanne on muuttunut voimakkaasti 82 alueella. Tutkimuksen mukaan voidaan sanoa luotettavasti, että ihmisen vaikutus on ollut selvä 31 alueella. Maaliskuu on lumentutkijoille mittatikku, koska silloin lunta on eniten.

Tutkimuksessa kriittiseksi rajaksi osoittautui ilman lämpötilan -8 astetta. Sitä korkeammassa tilastollisessa talvilämpötilassa lumipeite herkistyy lämpenemiselle, tutkijat kertovat.

Vaikka seurauksia voi olla yksittäin vaikea havaita, tulokset ovat yleistettävissä, ja ne ennustavat väekkäille alueille nykyistä paljon voimakkaampaa lumihävikkiä ja samalla lisää vesiturvallisuuden riskejä, tutkimuksessa sanotaan.

Avaa kuvien katselu Säiden vaihtelu vuodesta toiseen on niin suurta, että ilmastotutkimuksessa nyrkkisääntönä 30 vuoden aikasarja on minimi, jonka perusteella voidaan sanoa ilmastosta mitään varmaa, kertoo Jouni Pulliainen. Engvikin kalastatorpan ullakolta Suvisaaristosta löytyneeseen sääpäiväkirjaan on asukas tallentanut päiväntarkat havaintonsa vuosina 1882–1906. Kuva: Espoon kaupunginmuseo

Eteläisessä Suomessa on tänä vuonna päässyt hyvin hiihtämään, mutta pitkä trendi näyttää toista. Maaliskuun lumimassa on vähentynyt vuosikymmen vuosikymmeneltä.

– Totta kai saattaa tulla montakin tällaista kylmempää ja hyvälumista talvea aina väliin, mutta huonolumisten frekvenssi kiihtyy ja lämpötilan isot vaihtelut yleistyvät, sanoo Jouni Pulliainen.

Plussan puolelle nousevat lämpötilat sulattavat lunta niin nopeasti, että vesi ei pääse imeytymään kunnolla vaan virtaa talvitulvien mukana mereen. Talvitulvat olivat Suomessa ennen todella harvinaisia, Pulliainen sanoo.

– Jos sydäntalvella satanut lumi sulaa heti kohta, luonto ei pysty hyödyntämään sitä, ja sitten keväällä ei olekaan hyödynnettäväksi niin paljon vettä kuin perinteisesti.

Keski- ja Etelä-Euroopassa ja suurimmassa osassa Pohjois-Amerikkaan vaikutukset tuntuvat yhä selvemmin myös kesäajan veden saatavuudessa, eikä helpotusta ole luvassa.

– Uusissa tuloksissa ennustetaan pahinta Euroopalle ja Pohjois-Amerikalle. Aasian suhteen ennusteet eivät ole yhtä selkeitä, Pulliainen kertoo.

Tutkimuksen mukaan ilmastopäästöjen merkitys lumen hupenemisessa näkyy nyt 60. leveysasteen eteläpuolella. Helsinki sijaitsee siis toistaiseksi kipurajalla.

Avaa kuvien katselu Vuorten jäätikköjen luovuttama elintärkeä vesi on Aasiassakin kiinni siitä, sataako jäätiköille talvella lunta. Nun Kunin vuori ja sen mukaan nimetty kylä sijaitsevat Ladakhissa Intiassa. Kuva: Creative Touch Imaging / AOP

Jouni Pulliainen kertoo keskittyneensä nyttemmin tutkimuksissaan paljolti siihen, miten lumipeitteen ja roudan vaihtelu vaikuttaa pohjoisen havumetsävyöhykkeen hiilitaseeseen.

– Mitä tapahtuu metsien kasvulle ja paljonko ne imevät hiilidioksidia ja toisaalta pullauttavat sitä ilmakehään esimerkiksi sen takia, että syksyllä onkin aiempaa lämpimämpää? Pohjoisella havumetsävyöhykkeellä ja arktisilla alueilla lumi ja routa ovat hyvin merkittävässä roolissa.

Vaikka jotkin asiat vaikuttavat hieman myös vastakkaiseen suuntaan, negatiiviset takaisinkytkennät tuppaavat olemaan vallitsevia, Pulliainen sanoo.

– Jos keväällä lumi sulaa aikaisin ja maaperän routa häviää, niin fotosynteesikin alkaa vähän aikaisemmin, mikä sitoo hiiltä hieman enemmän.

Toisaalta syksyllä, kun yhteyttäminen loppuu, jäätymättömästä maasta ja kasvillisuudesta puskee ilmaan hiilidioksidia.

– Sekin tietysti vaikuttaa, kuinka paljon tulee sadantaa kesällä, ennen kaikkea alkukesästä, paljonko kasveille on vettä tarjolla. Nämä asiat koskevat Suomessa myös maataloutta.

Avaa kuvien katselu Pulliainen on mukana tutkimuksessa, jossa selvitetään, miten roudan myöhästyminen syksyllä vaikuttaa peltojen hiilitaseeseen. Viime vuonna äkillinen pakastuminen märän syksyn jälkeen yllätti tämän palsternakkapellon Uudessakaarlepyyssä. Kuva: Juha Kemppainen / Yle

Tutkimusprofessori Jouni Pulliaisen mukaan lumitilanteen seurannan avain on nyt siinä, että havaintoja ja mittauksia kertyy kylliksi.

– Tarvitaan satelliitti-instrumentteja, jotka pystyvät havainnoimaan nykyistä paremmalla spatiaalisella resoluutiolla. Siis mikä on pikselikoko tai pinta-alayksikkö, josta informaatio saadaan.

Ennen kaikkea Pohjois-Amerikassa on suunnitteilla uusia satelliittijärjestelmiä, joiden avulla kyetään seuraamaan lumipeitteen kehitystä ja lumen massaa hehtaarin tarkkuudella, Pulliainen kertoo.

– Lumen vaihtelu voi olla aika pienimittakaavaista, varsinkin jos puhutaan vuoristosta ja alueista, joissa kohdetyyppi on mosaiikkia – järviä, metsää, suota. Tarkka erotuskyky auttaa arvioiden täsmentämisessä.

Satelliitit maksavat. Ovatko yhteiskunnat valmiit satsaamaan rahaa lumisuuden seurantaan?

– Sekä Kanadalla että Yhdysvallalla on useita tähän liittyviä satelliittihankkeita. Veikkaukseni on, että jokin niistä tai ehkä useampikin toteutuu. Avaruusteknologian hinta on pudonnut. Havaintojärjestelmiä pystytään tekemään aiempaa halvemmalla.

Kun on tietoa, voidaan myös varautua tulevaan, jos päättäjät niin haluavat.

– Kyllä infrastruktuurin rakentamisella voidaan jotakin tehdä, esimerkiksi Keski- ja Etelä-Eurooppassa, joissa yhteiskunnilla kuitenkin on resursseja. Esimerkiksi Pohjois-italiassa Pojoki on hyvin merkittävä vedenlähde ja jo nyt kesällä käytännössä kuiva, Pulliainen toteaa.

Avaa kuvien katselu Alppien viime kevään hyvin niukan lumitilanteen takia oli ennustettavissa, että Po näyttäisi kesällä tältä. Kuva on elokuulta. Kuva: Rich / SplashNews / AOP

Kuinka pessimistinen tai optimistinen ilmastotutkija on tulevaisuuden suhteen?

– No, tämä muutoshan ei ole jotakin, joka tapahtuu tulevaisuudessa, ei myöskään lumen suhteen. Tarkimmat havaintomme alkavat noin vuodesta 1980, jolloin satelliitit alkoivat pelittää. Sen jälkeen on ollut todella selkeää, miten tämä muutos on mennyt.

Kansainvälisestä ilmastokokouksesta Dubaista saatiin viime vuoden lopulla vähän positiivisempaa viestiä ilmastonmuutoksen hillinnästä, Pulliainen kiittää. Myös Kiinan suhteen hän on lievän toiveikas.

– Kiinahan on tässä asiassa totta kai hyvin merkittävä tekijä. Siellä on niin paljon ongelmia, että luulisin siellä kyllä aletun reagoimaan tosissaan ilmastokysymyksiin. Yksi ongelma on ollut se, että kiinalaiset investointipankit ovat rahoittaneet hiilenpolttoprojekteja pitkin maailmaa. Senkin toivoisi loppuvan.

Missä ovat maailman paksuimmat lumihanget? Miten lumivyöryt syntyvät? Asiantuntijat antoivat vastauksia näihin ja moniin muihin kuuntelijakysymyksiin Yle Luonnon Lumi-illassa, joka on kuunneltavissa Areenasta.