Busseja jumissa, myöhässä tai ojassa – superliukas ajokeli haittaa liikennettä

Bussi suistuneena ojaan Noormarkun lähellä Porissa. Liukkaan ajokelin vuoksi tieltä suistumisia on sattunut busseille myös Vaasan seudulla.

Erittäin liukas keli on hankaloittanut joukkoliikennettä ja aiheuttanut useita linja-autojen ulosajoja eri puolilla Suomea.

Jään päälle satanut vesi on haitannut liikennettä laajalti tänään tiistaina. Jäisillä teillä on sattunut useita ulosajoja ja esimerkiksi Oulussa vaikea ajokeli pisti melkein koko kaupungin bussiliikenteen sekaisin.

Oulun Seudun liikenteen verkkosivuilla kerrotaan, että useita linjoja on ajamatta ja bussit ovat myöhässä liukkauden vuoksi. Jäiset ja märät tiet aiheuttavat sen, että busseja jäi jumiin eri puolilla kaupunkia.

Joukkoliikennepäällikkö Helena Väliahon mukaan pahin tilanne on ollut Oulun keskustassa.

Käytännössä teiden hiekoitus on myöhästynyt ja hiekotusautot ovat lähteneet liikkeelle vasta sen jälkeen, kun liikenteessä on ilmennyt ongelmia.

Liikennettä ovat myös hidastaneet liukkauden aiheuttamat henkilöautojen peltikolarit. Liikenne on parhaillaankin ruuhkautunut Pohjantiellä eli Oulun ohitustiellä peltikolarin vuoksi.

Bussiyhteydet ovat myöhästelleet ja ainakin yksi vuoro on jäänyt ajamatta liukkauden vuoksi myös Kajaanissa.

Vaasan Sundomissa kaksi koulubussia liukasteli ojaan aamulla. Kukaan ei loukkaantunut. Video: Kim Blåfield / Yle

”Keli on ihan mahdoton”

Kymenlaaksossa Kouvolassa osa koulubusseista on kulkenut myöhässä ja osa on peruttu kokonaan. Osa vuoroista taas on jouduttu ajamaan poikkeusreittejä isompien teiden kautta, koska pikkutiet ovat liian liukkaita.

– Keli on ihan mahdoton. Siellä ei linja-auto pysy edes paikoillaan. Jos on pikkuisen kaartuvaa, se valuu varmasti ojaan, kertoo Elimäen liikenteen toimitusjohtaja Jukka Lauhkonen.

Hänen mukaansa keli on niin huono, ettei hän aio enää lähteä tiistaina liikkeelle.

Avaa kuvien katselu Tiet ovat tänään erittäin liukkaita jään päälle sataneen veden vuoksi. Kuva on Lappeenrannasta, Kauppakadun ja Matkamiehentien risteyksestä. Kuva: Ville Toijonen / Yle

Myös Kotkassa joitain bussivuoroja on jäänyt ajamatta ja monet bussit kulkevat myöhässä.

Lappeenrannassakin paikallisbussit ovat myöhästelleet huonon kelin takia.

Porissa Noormarkun ja Lavian ilman matkustajia liikenteessä ollut bussi ajautui aamulla ojaan. Kuljettaja ei loukkaantunut onnettomuudessa.

Pelastuslaitoksilla on julkisten tehtävälistausten perusteella ollut tänään tähän mennessä yli 30 erilaista tehtävää, joiden kuvauksena on liikennevahinko.

Liukkaista jalkakäytävistä on varoitettu lähes koko maassa, huonon ajokelin varoitus on edelleen voimassa Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa.