Merialueilla on jo harvinaisen laaja jääpeite, vaikka talvea on vielä pitkästi

Suomen merialueilla on tammikuussa ajankohtaan nähden tavallista laajempi jääpeite. Perämeri on kokonaan jäässä, ja sopivissa oloissa koko Pohjanlahtikin voi vielä jäätyä.

Suomen merialueiden jääpeite on yleensä laajimmillaan helmikuun lopulla, mutta nyt esimerkiksi koko Perämeri on jään peitossa ja myös eteläisillä rannikoilla on laajoja jääkenttiä.

Ilmatieteen laitoksen vanhempi meriasiantuntija Jouni Vainio sanoo, että tilanne on tammikuuksi harvinainen, muttei täysin poikkeuksellinen.

Rannikoilla jään vahvuus vaihtelee puolesta metristä pariinkymmeneen senttiin. Vahvimmat jäät ovat Perämeren pohjukassa Tornion ja Kemin edustalla. Ulapalla Raahen eteläpuolelta lähtien on ohutta jäätä. Vastaavasti etelässä Saaristomerellä jään vahvuus on viidestä viiteentoista senttiä.

Merivesi on tällä hetkellä hyvin kylmää ja sen takia on mahdollista, että koko Pohjanlahti jäätyy, jos kohdalla sattuu sopiva tyyni pakkasjakso.

– Tässähän on vielä reilu kuukausi varsinaista talvikautta jäljellä, Vainio sanoo.

Jääpeitteen laajuus riippuu ilman lämpötilan lisäksi paljon myös tuulista, sillä jää rikkoutuu ja pakkautuu tuulisella säällä.

Ilman jäänmurtajia merenkulku jumittuisi

Liikenne jäiden saartamin satamiin on käytännössä täysin riippuvainen jäänmurtajien avusta. Tälläkin hetkellä jäänmurtokalustoa on liikkeellä merialueilla runsaasti.

Vahvat ja jäävahvistetut laivatkin joutuvat edessä olevan jään lisäksi kamppailemaan jään runkoon aiheuttamaa kitkaa vastaan ja se hidastaa niiden etenemistä.

Jäänmurtajilla on kuitenkin erilaisia keinoja juuri tuon kitkan vähentämiseen.

– Osa pystyy pulputtamaan ilmaa siihen rungon ja jään väliin. Osalla on kääntyviä potkureita pohjassa ja niillä ne pystyvät puskemaan jäitä sivulle ja osa murtajista pystyy keikuttamaan itseään. Toki niissä on myös konetehoa riittämiin, kertoo Vainio.

Jäiden liikkuessa murtajan tekemä kulkuränni voi sulkeutua nopeasti ja avustettava laiva jää siihen kiinni, jolloin se pitää auttaa uudestaan irti tai ottaa se hinaukseen.

Nykyaikaiset isot jäänmurtajat pystyvät toimimaan myös vaikeissa oloissa, mutta muutamia kertoja talvessa laivaliikenne joudutaan pysäyttämään lyhyeksi aikaa kokonaan kovan myrskyn ja jäiden liikkumisen takia laivojen ja miehistöjen turvaamiseksi.

– Viime viikolla Kotka–Hamina-seudulla taisi olla päiväsaikaan kovan tuulen takia avustus- ja luotsaustoiminta keskeytetty, eli kyllä nämä ovat jokatalvisia tapahtumia. Ei niitä usein satu, mutta aina silloin tällöin, Vainio sanoo.