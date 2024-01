Maxim Loboda, 14, tienaa unelmiensa pelikoneen kolaamalla – somesta saadut työkeikat herättivät bisnesinnon

Jyväskyläläinen Maxim Loboda on 14-vuotias nuori ja käy peruskoulun 8. luokkaa. Hän ilmoitti joulukuussa sosiaalisessa mediassa, että voisi tehdä lumitöitä pientä korvausta vastaan.

– Laitoin ilmoituksen Facebookiin, että haluan pelikoneen ja kerroin, minkälainen ihminen olen, Maxim sanoo.

Avaa kuvien katselu Jyväskyläläinen 14-vuotias Maxim Loboda on innostunut tekemään keikkatöitä. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Urheilullinen nuori kokee lumityöt vähän kuin lämmittelynä.

– Lumitöitä tehdessä tulee ulkoiltua ja oikeasti tehtyä fyysistä työtä. Se on vähän sama kuin tekisi lämmittelyn ennen treeniä, kertoo Maxim Loboda.

Hän harrastaa kilpauintia: uintitreenejä on neljä kertaa viikossa, joskus myös viikonloppuisin.

– Ehdin hyvin tehdä piha- ja lumitöitä esimerkiksi maanantaina, kun ei ole uintitreenejä. Ehdin myös koulun ja läksyjen jälkeen pelata pleikkaria kavereitten kanssa. Tykkään pihatöistä ja minulle jää vielä riittävästi vapaa-aikaa.

Yrittäjyys ei ole poissuljettu myöhemmälläkään iällä.

– Olen harkinnut vakavasti bisneksen perustamista: vaikka se on vaativaa ja siinä on vastuuta, on se samalla hauskaa. Lisäksi saa paljon rahaa, Loboda sanoo hymyillen.

Yrittäjyys leviää suusta suuhun

Keski-Suomen 4H-yrityskoordinaattori Pia Kautto kertoo, että vuodesta 2019 nuorten yrittäjien määrä on kasvanut merkittävästi. Tällä hetkellä Jyväskylän seudulla toimii satakunta aktiivista 4H-yrittäjää.

Kautto kertoo, että suurin osa 4H-yrityksistä perustetaan huhti-, touko- ja kesäkuussa, mutta yhteydenottoja yrityksen perustamisesta tulee nuorilta talvellakin viikoittain.

– Sana leviää niin sanotun puskaradion kautta: jonkun kaveri on 4H-yrittäjä tai isoveli on aikoinaan ollut yrittäjä.

Avaa kuvien katselu 4H-yrityskoordinaattori Pia Kautto toimii ympäri Keski-Suomea, mutta työpaikka on Jyvässeudun 4H-yhdistyksessä. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Kauton mukaan nuori oppii yrittäjänä työskentelemään asiakkaiden kanssa.

– Vaikka nuori menisi jatkossa palkkatöihin tai ryhtyisi yrittäjäksi, tästä on varmasti hyötyä, sanoo Kautto.

16-vuotias Emmi Fandi kuuli 4H-yrittäjyydestä äidiltään.

– Olen aina tykännyt tehdä käsitöitä. Tämä on ollut mielenkiintoista ja saan tehdä sitä, mistä tykkään, kertoo Fandi.

Fandi perusti oman yrityksen vuosi sitten, 4H-yrittäjyyskoulutuksen jälkeen.

Fandi virkkaa muun muassa pipoja ja tekee tilaustöitä.

Avaa kuvien katselu Emmi Fandi on tehnyt vaatteita lähipiirille. Hän toivoo löytävänsä laajemman yleisön somen kautta. Kuva: Marja Roiha / Yle

– Tähän mennessä mielenkiintoisin ja luovin työtehtäväni oli se, kun koristelin farkkutakin selän isoäidinneliöillä. Olen tehnyt myös tilkkupeittoja, erilaisia pipoja ja paitoja, hän kertoo.

Emmi Fandin yrityksellä Creativeemmi:llä on tili sosiaalisessa mediassa. Hän toivoo saavuttavansa isomman asiakaskunnan jatkossa muun muassa sosiaalisen median avulla.

”Nuorten yrittäjyyshalut ovat selkeästi kasvaneet”

Sosiologian professori ja kulutustutkija Terhi-Anna Wilska Jyväskylän yliopistosta sanoo, ettei alaikäisten nuorten työnteko ole lisääntynyt.

– Yritykset eivät pysty palkkaamaan alaikäisiä, sillä työsuojelulait ovat kiristyneet, sanoo Wilska.

Wilskan mukaan on vain positiivista, jos alaikäinen nuori haluaa tehdä satunnaisesti töitä. Myös halu yrittää on nousussa.

– Mielestäni nuorten yrittäjyyshalua ei saisi kutistaa siihen, että he haluavat elämyksellisesti jonkun tuotteen, vaan positiivisena merkkinä siitä, että nuoret haluavat hallita omaa talouttaan.

Myös Suomen Yrittäjien mukaan yrittäjyyskasvatus alkaa tuottaa tulosta ja asenteet yrittäjyyttä kohtaan ovat muuttuneet suopeammiksi.