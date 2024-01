Tonni käteen ylioppilaalle – pikkukunta yrittää pitää lukionsa elossa

Pieni satakuntalainen Pomarkun kunta on ottamassa käyttöön stipendin lukiostaan valmistuville ylioppilaille.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta käsittelee keskiviikkona stipendin ehtoja. Ehdotuksen mukaan tänä vuonna Pomarkun lukiossa aloittava ekaluokkalainen saisi kunnalta tuhat euroa, jos hän valmistuu neljän vuoden aikana.

Jos lukiota käy kaksi vuotta, stipendi on 700 euroa. Viimeisen vuoden Pomarkun lukiossa opiskelleelle ylioppilaalle aiotaan maksaa 200 euroa.

Opiskelijamäärä vaikuttaa valtionrahoitukseen

Stipendin saaminen edellyttää, että opiskelija on kirjoilla lukiossa joka lukuvuonna tilastointipäivinä 20. syyskuuta ja 20. tammikuuta, ja vielä kevätlukukauden päättyessä. Tässä on taustalla se, että kunta saa valtiolta rahoitusta sen mukaan, miten paljon opiskelijoita lukioon on kirjautunut.

Pienet kunnat yrittävät pitää opiskelijapulasta kärsivät lukionsa hengissä vastaavilla keinoilla myös muualla Suomessa. Stipendin on ottanut käyttöön muun muassa Vesanto. Vastaavasta mallista on päätetty Pihtiputaalla.

Aiemmin pikkulukiot pystyivät houkuttelemaan opiskelijoita ilmaisilla oppikirjoilla ja tietokoneilla, mutta oppivelvollisuuden laajentamisen jälkeen nämä on saanut maksutta myös isompien paikkakuntien lukioissa.

Viime keväänä Pomarkun lukiosta valmistui 28 ylioppilasta. Tällä hetkellä lukiossa opiskelevat eivät vielä pääse stipendin piiriin, vaan rahalla houkutellaan uusia opiskelijoita.

Pomarkun kunnassa on alle 2 000 asukasta.