Tutkimus: Veritesti saattaa mullistaa Alzheimerin taudin diagnosoinnin

Tuoreen tutkimuksen mukaan veritesti saattaa mullistaa Alzheimerin taudin diagnosoinnin. Asiasta kertoo Guardian-lehti.

Alzheimerin tauti on aivoja rappeuttava, etenevä muistisairaus. Se on alle 65-vuotiailla harvinainen, mutta yli 85-vuotiaista jopa joka viides sairastaa sitä. Tauti on yleisempi naisilla kuin miehillä.

Tutkimuksessa veritestillä mitattiin p-tau217-nimisen proteiinin määrää veressä. 786 ihmiseltä selvitettiin, onko Alzheimerin tautiin sairastuminen heille todennäköistä vai ei.

– Näiden testien tulokset saattavat olla niin hyviä, että jatkotutkimuksia ei tarvittaisi. Se nopeuttaisi diagnoosin tekemistä huomattavasti. Tarvitsemme kuitenkin runsaasti lisää tutkimustietoa veritestien tehokkuudesta, tutkimusta johtanut tohtori Richard Oakley sanoo.

THL:n tutkimusprofessori Tiia Ngandu kertoo, että Alzheimerin taudin diagnosoinnin veritestillä on selvitetty ennenkin.

– Alzheimerin tautia selvitetään selkäydinnestenäytteillä tai aivojen PET-kuvantamisella, jotka molemmat ovat kalliita. Veritestitutkimus on mielenkiintoinen, mutta ihan vielä ei olla siinä vaiheessa, että se olisi kaupallista, Ngandu sanoo.