Jäämeren lintu lunni oli eksynyt Pohjois-Karjalaan – löytyi lumiselta tieltä

Isonokkainen pientä pingviiniä muistuttava lunni on harhautunut talviretkellään Pohjois-Karjalan hankien keskelle. Pohjoisten merialueiden lintu toipuu tällä hetkellä Viinijärvellä.

Enon Kuusojan lumiseltä tieltä löytyi maanantaina merellinen harhailija. Jäämeren ja Atlantin asukas lunni oli päätynyt talvimyrskyssä Pohjois-Karjalaan, reilusti yli tuhannen kilometrin päähän asuinsijoiltaan.

Paikallinen linturengastaja kävi hakemassa linnun suojaan saatuaan tiedon isonokkaisesta siivekkäästä Pohjois-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen Whatsapp-ryhmästä, jossa välitetään lintuhavaintoja.

Lunni toipuu tällä hetkellä Viinijärvellä Ilari Soppelan hoivissa. Voimia koetetaan palauttaa ruokinnalla, levolla ja lämmöllä.

– Väsynyt kaverihan tämä on, mutta pienellä vängällä on saatu sille nyt muikkua mahaan. Hyvä merkki on kuitenkin se, että lintu laittaa mukavasti hanttiin, Soppela kertoo.

Jos lintu jaksaa toipua, sen matka jatkuu vielä tällä viikolla kohti Heinolan lintutarhaa jossa sillä on mahdollisuus kerätä voimia talven yli. Linnulle on luvassa paluukyyti pohjoisen merille kevään tullen.

Lunnit pesivät suurissa yhdyskunnissa muiden merilintujen kanssa Atlantin ja Jäämeren alueella Grönlannissa, Islannissa ja Pohjois-Amerikan itärannikolla. Lähinnä meitä lunni pesii Norjan ja Muurmannin rannikoilla. Pesimäalueita on myös Englannin lounaisrannikolla, sekä Bretagnen rannikolla Ranskassa.

Mantereen rannalla voi nähdä suurempia määriä lunneja ainoastaan myrskyjen aikana. Värikäsnokkainen lunni on merilintu, joka viettää suurimman osan ajastaan avomerellä.

Lunni on tavattu Suomessa joitakin kymmeniä kertoja. Pääosa lunnihavainnoista tehdään talvimyrskyjen aikana Pohjois-Suomeen harhautuneista linnuista.

Aiheesta uutisoi ensimmäisenä Karjalainen.