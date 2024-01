Yhdysvaltalaismediat ennustavat Trumpille voittoa New Hampshiren esivaaleissa

Donald Trump saapui viikonloppuna Manchesterin kaupungissa New Hampshressa järjestettyyn kampanjatilaisuuteen.

Republikaanien presidenttiehdokkaiden mielipidemittauksia johtanut Yhdysvaltain ex-presidentti Donald Trump on voittamassa esivaalit New Hampshiren osavaltiossa, ennustavat muun muassa uutistoimisto AP ja uutiskanava CNN.

Virallinen äänestystulos ei vielä varhain Suomen aikaa ollut selvillä, sillä ääntenlaksu oli vielä kesken.

Entisen presidentin ainoa jäljellä oleva kilpakumppani, Yhdysvaltain entinen YK-lähettiläs Nikki Haley kommentoi tilannetta osavalton pääkaupungissa Concordissa.

– Kisa ei ole lähellekään ohi, Haley sanoi kannattajilleen.

Haley onnitteli Trumpia, mutta sanoi jatkavasta taistelua ja haastoi entisen presidentin väittelyyn.

Floridan kuvernööri Ron DeSantis jättäytyi republikaanien kisasta viikonloppuna, vaikka hän peittosi niukasti Haleyn ensimmäisessä esivaalissa Iowassa viime viikolla.

Esivaalikierroksen aloittavat pienet osavaltiot ovat merkittäviä, koska selvät voitot alussa siivittävät menestystä myös myöhemmin.

Yhdysvaltain istuva presidentti Joe Biden taas on voittamassa osavaltion demokraattien esivaalit, ennustavat muun muassa uutiskanavat CNN ja NBC News.

Bidenin nimeä ei todellisuudessa löytynyt demokraattien esivaalilistoilta New Hampshiressa. Äänestyslipukkeista löytyi kuitenkin 21 ehdokkaan lisäksi mahdollisuus kirjoittaa oman ehdokkaan nimi ja Bidenin tukijat saattoivat käyttää tätä mahdollisuutta presidentin äänestämiseksi.

Voitto on kuitenkin CNN:n mukaan pitkälti symbolinen, sillä Biden ei ollut virallisesti rekisteröitynyt ehdolle New Hampshiren esivaaleihin. Tapauksen taustalla on kiista demokraattipuolueen laatimasta esivaalikalenterista, jota osavaltio uhmasi. Bidenilla ei käytännössä ole varteenotettavia vastustajia demokraattien ehdokaskilvassa.

Lähteet: AP, AFP ja STT.