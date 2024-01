Nikki Haley jää pois vaalitaistosta seuraavien viikkojen aikana – tai jopa aiemmin, arvioi Ylen Yhdysvaltain-toimittaja

Juri von Bonsdorff avaa New Hampshiren esivaalien merkitystä.

Juri von Bonsdorff arvioi Ylen aamussa New Hampshiren esivaalien merkitystä Yhdysvalloissa.

Donald Trumpin vahvuus New Hampshiren esivaaleissa kertoo pelkistetysti siitä, että republikaanit tahtovat Trumpin takaisin valkoiseen taloon. Näin arvioi Ylen Yhdysvaltain-toimittaja Juri von Bonsdorff Ylen aamussa.

– Hänet on toivotettu selvästi takaisin epävirallisen virallisesti puolueen johtoon, von Bonsdorff sanoi.

Tilanne viestii hänen mukaansa myös siitä, että republikaanipuolueessa ei ole niin vahvoja ehdokkaita, että he pystyisivät uhkaamaan Trumpin asemaa.

Trumpin kilpailijalla Nikki Haleylla oli hänen mielestään tuhannen taalan paikka maltillisena osavaltiona pidetyssä New Hampshiressa. Hän ei kuitenkaan onnistunut innostamaan riittävästi äänestäjiä.

Von Bonsdorffin mukaan on iso kysymys, kuinka pitkään Haley pysyy mukana kisassa. Haley esiintyi esivaalin jälkeen tarmokkaasti ja painotti, että kisa ei ole ohi. Von Bonsdorff huomioi, että Haleylla on keskiviikkona kampanjatilaisuus Etelä-Carolinassa, missä seuraavat merkitykselliset esivaalit pidetään. Haleyn on kerrottu ostaneen mainosaikaa paikallisilta tv-kanavilta.

– Näyttää siltä, että hän olisi aikeissa jatkaa kampanjaa pitkäänkin. Mutta toisaalta kaikki ehdokkaat aina sanovat, että he ovat täysillä mukana – kunnes he sitten ilmoittavat, että jäävät pois, von Bonsdorff sanoo.

– En oman arvioni mukaan näe mitenkään, että hänellä on enää mahdollisuuksia voittaa näitä vaaleja tai tätä puolueen ehdokkuutta. Ja todennäköisesti myös hänen rahoittajansa tämän hänelle pikku hiljaa ilmoittavat, von Bonsdorff jatkaa.

Hän olettaa, että Haley jää ”leikistä pois” seuraavien viikkojen aikana tai ehkä aikaisemminkin.

Seuraavat esivaalit ovat vajaan parin viikon päästä Nevadassa, mutta ne ovat von Bonsdorffin mukaan puolueteknisistä syistä varsin merkityksettömät. Seuraavat tärkeät esivaalit ovat Etelä-Carolinassa helmikuun 24. päivä.

Haley sanoi puheessaan, että seuraavaksi vuorossa on hänen ”oma rakas Etelä-Carolinansa”. Tällä hän viittasi vuosiinsa osavaltion kuvernöörinä 2011–2017.

Von Bonsdorff arvioi, että Etelä-Carolina ei auta Haleyta lainkaan.

– Trump on siellä aivan ylivoimaisessa, noin 40 prosenttiyksikön johdossa. Tämän hetkinen kuvernööri ja senaattorit ja monet muut painavat poliitikot siellä ovat antaneet tukensa hänelle eivätkä Nikki Haleylle. Joten sekin on yksi asia, joka vaikuttaa siihen, että Haleylla ei näyttäisi olevan polkua eteenpäin tässä kisassa.