Luumäellä yöllä kaatunut polttoainerekka valutti jopa 19 000 litraa dieseliä maahan – jäinen maa helpottanee puhdistustöitä

Yöllä kaatuneen polttoainerekan nostotyö alkaa noin kello 11, jolloin kuutostie on kokonaan suljettu liikenteeltä Pajarin ja Kaitjärven välillä Luumäellä.

Luumäellä aletaan puhdistaa yöllä kaatuneen polttoainerekan valuttamaa dieseliä maasta.

Polttoainerekka suistui tieltä ja kaatui ojaan kuutostiellä Luumäellä puolen yön jälkeen. Tarkempi paikka on Pajarin ja Kaitjärven välissä.

Polttoainerekasta valui maahan noin 15 000–19 000 litraa dieseliä. Pelastuslaitos sai talteen 1 000 litraa, mutta loput lastista kaatui maahan.

Päivystävä palomestari Tero Forsman Etelä-Karjalan pelatuslaitokselta pitää määrää suurena, mutta jäinen maanpinta helpottanee tilannetta.

– Todennäköisesti maata joudutaan poistamaan, mutta vuodenaika on toisaalta hyvä. Eli jos maaperä on jäässä, niin diesel ei ole todennäköisesti imeytynyt maaperään, Forsman.

Kaakkois-Suomen ely on arvioimassa tilannetta. Torjuntatyöhön päästään parhaiten siinä vaiheessa, kun ajoneuvoyhdistelmä on saatu siirrettyä pois. Toimenpiteiden kestoa ei voi vielä tässä vaiheessa tarkkaan arvioida.

– Uskon, että saamme ripsakasti maansiirtotoimet käyntiin ja asian hoidettua tämän vuorokauden puolella, Forsman ennakoi.

Rekan nostotyö alkaa puolen päivän aikana

Rekkaa on tyhjennetty lopusta dieselistä, ja rekan nostotyö alkaa puolen päivän aikana eli noin kello 11–12. Kuutostie on tuolloin kokonaan suljettu liikenteeltä Pajarin ja Katjärven välillä Luumäellä.

Kuljettaja ei loukkaantunut onnettomuudessa.

Rekka oli matkalla Kouvolan suunnasta Lappeenrannan suuntaan, kun onnettomuus sattui puolen yön jälkeen.

Onnettomuuspaikka on lähellä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan rajaa. Kouvolasta Lappeenrantaan menevä kaista on ollut aamun aikana kiinni, ja liikennettä on ohjattu onnettomuuspaikan ohi.

Yöllä paikalle lähetettiin pelastushenkilöstöä Luumäen paloasemalta ja Kymenlaakson pelastuslaitokselta.

Päivitetty otsikkoa ja juttua 24.1. klo 10.12 esimerkiksi maahan valuneen dieselin määrän sekä rekan nostotyön ajankohdan osalta.