Presidentinvaalit kiinnostavat laimeasti Ahvenanmaalla – edes vaalimainoksia ei näy missään

Joka päivä joukko aktiivisia ahvenanmaalaisia kokoontuu Maarianhaminan suurten puiden täyttämälle esplanadille. Tasan kello 17 he huutavat Venäjän konsulaattirakennusta kohti Ukrainan sodan vastaisia iskulauseita ja laulavat Oodin ilolle.

Näin on tapahtunut sodan jokaisena päivänä, nyt jo pian 700 kertaa. Silti ahvenanmaalaisten suhtautuminen konsulaatti on hieman yhdentekevä, vaikka se on aina pieni tikku silmässä, kuten mielenosoitukseen osallistunut Sven-Åke Gustavsson toteaa.

Kysymykseen siitä, aikooko hän äänestää presidentinvaalissa, vastaus tulee nopeasti.

– Totta kai äänestän presidentinvaaleissa, se on selvä.

Hänen mukaansa saarimaakunnan asukkaita ei konsulaatti nykyään juuri häiritse.

Avaa kuvien katselu Mielenosoittajat ovat kokoontuneet päivittäin Maarianhamissa Venäjän konsulaatin edustalle Venäjän helmikuussa 2022 aloittaman hyökkäyssodan alusta saakka. Kuva: Markku Sandell / Yle

Iltakävelyllä olleet Katja Kudinoff ja Ola Nyqvist kertoivat jo äänestäneensä heti ensimmäisenä ennakkoäänestyspäivänä. Vaikka tietoa ehdokkaista oli niukanlaisesti, oma valinta oli lopulta molemmille helppoa.

– Jännittävät vaalit on tulossa joka tapauksessa, Katja Kudinoff arvioi.

Samalla tapaa miettii ennakkoon äänestänyt Lea Hänninen, joka on maakunnan suomenkielisten Ahveniset-yhdistyksen entinen puheenjohtaja.

– Mainoksia en ole nähnyt missään. Lehdissä ainoastaan, jos lukee Huvudstadbladetia.

Avaa kuvien katselu Ahvenanmaan suomenkielisiä edustavan yhdistyksen Lea Hänninen on jo äänestänyt, vaikka tietoa ehdokkaista on ollut niukasti. Kuva: Markku Sandell / Yle

Suhtautuminen Ahvenanmaahan ja sen yksikielisyyteen sekä demilitarisaatioon ratkaisevat täällä ketä äänestetään, ei puoluekanta, Hänninen arvelee.

Osallistuminen saattaa jäädä laimeaksi

Ennakkoäänestyksen perusteella äänestysaktiivisuuden voi kuitenkin arvioida jäävän laimeaksi. Äänestysprosentti oli 21,1 eli noin 4 500 ahvenanmaalaista kävi jättämässä ennakkoon äänensä. Maarianhaminan postissa olleessa äänestyspisteessä oli alkuviikolla jatkuva jono, mutta pääasiassa liikkeellä oli vanhempaa väkeä.

Saarimaakunnassa asuva Åbo Akademin entinen valtio-opin professori Göran Djupsund pitää vaali-intoa normaalina.

– Se on aika luonnollista sen takia, että presidentillehän kuuluu Suomessa ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Ahvenanmaalle ei kuulu minkäänlaista osaa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Siinä mielessä se on vähän niin kuin kaukaisempi vaali.

Katukuvassa silmiinpistävää on vaalimainosten täydellinen puuttuminen. Tammikuinen Maarianhamina vaikuttaa hieman uneliaalta pikkukaupungilta, jossa keskustan kävelykadulla on lounasaikaan hieman vilkkaampaa ja illalla vain joku koiraansa ulkoiluttava kaupunkilainen.

Ahvenanmaalla ovat ehdokkaista käyneet Alexander Stubb ja Olli Rehn. Pekka Haaviston käynti peruuntui, kun lento estyi kurjan sään takia.

Tietoa ehdokkaista äänestäjät ovat saaneet pääasiassa verkosta, Ålands Radiosta ja maakunnan kahdesta lehdestä, joita ovat Nya Åland ja Ålandstidning. Ne ovat raportoineet vierailuista ja tehneet omia kyselyitään ehdokkaille.

Demilitarisaatio ja Venäjän konsulaatti – vaalien Ahvenanmaa teemoina

Tietyt teemat koskettavat näissäkin vaaleissa juuri Ahvenanmaata, sillä saarimaakunnan historiallinen asema demilitarisoituna rauhan saaristona on kiristyneen maailmanpolitiikan takia asetettu kyseenalaiseksi.

Toinen ehdokkaitakin puhuttanut seikka on Maarianhaminassa oleva Venäjän konsulaatti, joka aikanaan on perustettu valvomaan maakunnan demilitarisaatiota.

Keskustelu maakunnan ihmisten kanssa antaa nopeasti sen vaikutelman, että demilitarisaatiota eli elo ilman sotilaita on ahvenanmaalaisille perusajatuksena annettu jo äidinmaidossa. Niinistön katsotaan presidenttikaudellaan olleen vahvasti demilitarisaation tukena.

Nya Ålandin päätoimittaja Anna Björkroos kertoo, että presidentti on siinä mielessä tärkeä Ahvenanmaan kannalta, että hän lopulta joko hyväksyy tai hylkää maakunnan oman lainsäädännön. Tietenkin presidentti kiinnostaa kansalaisia myös saarimaakunnassa.

Avaa kuvien katselu Nya Åland -lehden päätoimittaja Anna Björkroosin mukaan keskustelu demilitarisaatiosta ja Venäjän konsulaatista on käynyt kuumempana manner-Suomessa kuin Ahvenanmaalla. Kuva: Markku Sandell / Yle

Björkroosin mukaan Nya Åland tekee vaalitutkimuksia yhdessä Mats Adamczakin kanssa ainoana Ahvenanmaalla.

– Viimeisimmässä äskettäin tekemässämme kyselyssä Pekka Haavisto oli ylivoimaisesti suosituin. Tiukasti perässä Alexander Stubb. Sitten oli pitkä matka seuraaviin ehdokkaisiin eli täällä on kaksi kärkipaikkaa myös.

Maakunnan isomman lehden, Ålandstidningenin päätoimittaja Daniel Dahlénin mukaan julkisessa keskustelussa tuskin huomaa, että presidentinvaalit ovat tulossa, jos vertaa Manner-Suomen tilanteeseen.

– Ahvenanmaalla ei näy vielä paljon vaalimainontaa. Sosiaalisessa mediassa keskustellaan. Sitten ovat pääkirjoitukset ja jossain määrin myös mielipidekirjoitukset, mutta ei vielä kovin paljon.

Ahvenanmaalaisten äänestysprosentti presidentin- tai eduskuntavaaleissa on jäänyt usein alle 60. Dahlén muistelee sen liikkuneen 55–58 prosentin välillä.

Dahlèn toistaa taas käsityksen demilitarisaation isosta merkityksestä ahvenanmaalaisille ja siksi esimerkiksi Venäjän konsulaatin sulkeminen ei juuri nyt ole ajankohtaista.

– Ahvenanmaan poliittinen johto ja tavalliset ihmiset pitävät tärkeänä, ettei konflikti kärjisty juuri nyt.

Avaa kuvien katselu Ålandstidningenin vt. päätoimittaja Daniel Dahlén kertoo lehden toimituksessa, että käsitys Ahvenanmaasta rauhan saarina on maakunnan asukkaille iskostunut hyvin syvälle pienestä pitäen. Kuva: Markku Sandell / Yle

Ahvenanmaa on ruotsinkielinen maakunta ja kielellä on oma merkityksensä myös vaaliasetelmissa. Göran Djupsund kiteyttää napakasti ruotsin kielen merkityksen:

Pekka Haavisto on puolustanut demilitarisaatiota ja ollut vähän samoilla kannoilla kuin mitä ahvenanmaalaiset. Se selittää aika paljon Haaviston hyvää asemaa Ahvenanmaalla, mutta kaksikielinen Stubb on hyvä kakkonen, sanoo Göran Djupsund.

Emeritusprofessorin mukaan Ahvenanmaalla on painotettu sitä, että pitää puhua ruotsia, jos tulee Ahvenanmaalle. Tämä onnistuu mm. Pekka Haavistolta, jolla on mittausten mukaan kannatusta ahvenanmaalaisten parissa.

– Ja Stubbhan on kaksikielinen. Siinä mielessä on aika luonnollista, että nämä kaksi keräävät suurimman osan äänistä, Djupsund jatkaa.

Ahvenanmaan vaurain mies odottaa keskustelevaa presidenttiä

Wiklof Holding -konsernin lonkerot ulottavat miltei kaikkialle Ahvenanmaalla ja pitkälle sen ulkopuolellekin. Konsernin hallituksen puheenjohtaja Anders Wiklöf aloitti tyhjätaskuna muurarinpoikana, mutta on luonut mittavan omaisuuden.

Wiklöf pysäköi valkoisen Bentleynsä Arkipelag-hotellin eteen saapuessa haastatteluun. Hänet tunnetaan Itämeren suojelun lisäksi mesenaattina, jonka tukea nauttii moni yhteisö.

Kauppaneuvos on 77 vuoden iästään huolimatta ripeä liikkeissään ja ensi kesänä hänen syntymäpäiväjuhliinsa odotetaan tuhansia ahvenanmaalaisia.

– Presidentti Sauli Niinistö on harjoittanut vakaata, erittäin hyvää politiikkaa. Meillä ja Suomella on ollut rauhaa ja hiljaisuutta. Minusta hänellä on ollut niin sanotusti hyvä vuoropuhelu. Se on aika tärkeää.

Anders Wiklöfin luoma konserni toimii monilla aloilla. Mies itse on kerännyt myös mittavan taidekokoelman Andersuddeniin

Wiklöf haluaisi lisätä keskinäistä vuoropuhelua ihmisten välillä yhä enemmän ja enemmän.

– Luulen, että se on aika tärkeää myös tulevalle presidentille. Olen melkein vakuuttunut siitä.

Manner-Suomen ja Ahvenanmaan välillä nousee joskus kitkaa herättäviä kysymyksiä, mutta Anders Wiklöfin mielestä suhteet ovat kunnossa. Ahvenanmaan erityisaseman hän nostaisi malliksi maailmalle.

– Rauhan saaria ei ole enää kovin montaa, jos katsomme ympäri maailmaa. Se näyttää itse asiassa aika huolestuttavalta.