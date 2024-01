Nordean ennuste: Suomen talous ajautuu lyhyeen taantumaan tänä vuonna

Nordea ennustaa, että Suomen talous on tänä vuonna ajautumassa lyhytkestoiseen taantumaan, kun kohonneet korot painavat talouden kehitystä.

Nordea laskee siksi tämän vuoden kasvuennusteen –1 prosenttiin. Talous on Nordean mukaan kuitenkin kääntymässä taas nousuun loppuvuoden aikana. Vuodelle 2025 pankki odottaa jo kahden prosentin kasvuvauhtia.

Käänne alkaa inflaation hidastumisesta, joka parantaa kotitalouksien ostovoimaa ja sallii Euroopan keskuspankin alkaa laskea ohjauskorkoja.

– Odotamme EKP:n aloittavan koronlaskut kesäkuussa. Sitä ennen keskuspankki puntaroi erityisesti työmarkkina- ja palkkanäkymiä. Näyttää sille, että palkat nousevat tänäkin vuonna nopeasti, mutta toisaalta heikon kysynnän takia kustannusten nousu ei heijastu täysin loppuhintoihin. Näin ollen euroalueen inflaatio voi palata EKP:n tavoitteeseen jo lähiaikoina, arvioi pääekonomisti Tuuli Koivu tiedotteessa.

Kotimaassa kohonnut korkotaso pitää asuntokysynnän edelleen vaimeana. Rakentamisen kustannukset ovat pysyneet korkealla ja käytettyjen asuntojen hinnat ovat laskeneet, mikä on tehnyt uudiskohteiden rakentamisesta kannattamatonta. Nordea ennakoi, että asuntorakentaminen supistuu myös tänä vuonna, mikä painaa koko talouden kasvua ja heikentää työllisyyttä.

– Asuntovelallisten nousseet korkomenot ja heikkenevä työllisyystilanne pitävät kotimaisen kulutuksen vaimeana alkuvuonna. Hidastuva inflaatio, verojen kevennykset sekä korkojen kääntyminen laskuun kuitenkin parantavat kotitalouksien ostovoimaa tänä vuonna, ja loppuvuoden osalta tilanne näyttää valoisammalta, sanoo ekonomisti Juho Kostiainen tiedotteessa.

Heikko tuottavuus huolettaa

Suomen pitkän aikavälin kasvun kannalta on Nordean mukaan huolestuttavaa, että tuottavuuskehitys on jäänyt laimeaksi. Suomi on tällä saralla jäänyt jälkeen monista verrokkimaista, kuten Ruotsista ja Yhdysvalloista.

Tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinnit ovat keskeisessä roolissa tuottavuuden ja kannattavan liiketoiminnan kasvattamisessa. Tuotekehittäjiä ei kuitenkaan kasva puissa, eikä oppimistulosten heikentyminen viime vuosina lupaa hyvää Suomen pidemmän aikavälin kasvulle, Nordea varoittelee.

– Suomessa kaivataankin nyt rohkeutta satsata teknologioiden ja liikeideoiden kehittämiseen. Samalla on investoitava koulutukseen ja pyrittävä houkuttelemaan ja pitämään kiinni koulutetuista maahanmuuttajista, Kostiainen sanoo.