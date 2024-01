Jan de Vries maksoi 250 000 euroa päästäkseen Amsterdamista Leville tekemään töitään

– Se on kuin aikuisten huvipuisto kesäisin.

Näin kuvailee Jan de Vries, 31, kotikaupunkiaan Amsterdamia. Hollannin pääkaupunki on täynnä turisteja ja hälinää kesäaikaan.

Siksi de Vries pakenee kesällä Amsterdamin ruuhkia Suomen Lappiin.

Kolmekymppinen de Vries osti vastikään läheltä Levin keskustaa mökin, jossa hän aikoo viettää aikaa etenkin kesällä.

Hän työskentelee sijoittajana oman yrityksensä kautta, joten etätyö onnistuu helposti.

– Tarvitsen vain läppärin ja hyvän nettiyhteyden. Etätyöskentely ei vaadi mitään suuria järjestelyjä.

Avaa kuvien katselu Jan de Vries osti mökin Leviltä joulukuussa. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Jan de Vries aikoo pitkällä tähtäimellä tulla Leville kokoaikaisesti etätöihin.

– Täältä löytyy sopiva yhdistelmä tekemistä ja hiljaisuutta.

Tuore mökinomistaja kertoo saaneensa vuokrattua mökkinsä hiihdonopettajalle sesonkiajaksi, koska hän itse tulee mökille kesäkuussa.

Sesonkiaikana vapaa-ajan asunnon vuokraaminen on helppoa ja tuottoisaa, koska Lapin asuntopula näkyy myös Levillä.

Avaa kuvien katselu Jan de Vriesin mielestä kelohirret ja muurattu takka luovat mökin hyvän tunnelman. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Mökkikohteilla on Euroopassa hyvä näkyvyys

Valtaosa Kittilässä myydyistä vapaa-ajan asunnoista sijaitsee Levillä. Maanmittauslaitoksen tilastojen mukaan viime vuonna Kittilässä asumiseen liittyvistä kiinteistökaupoista oli viitisen prosenttia ulkomaalaisten tekemiä.

Paikallisilla kiinteistönvälittäjillä ulkomaalaisten vapaa-ajan asuntoihin liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet.

Bo LKV:n Levin ja Ylläksen kiinteistönvälittäjä Tanja Sotka kertoo, että yhteydenottoja on tullut lähes päivittäin marraskuusta lähtien. Silloin Bo LKV aloitti markkinoinnin myös kansainvälisillä alustoilla.

– Suomalaisiin verrattuna ulkomaisista yhteydenotoista pienempi määrä johtaa kauppaan, koska ulkomaalaisten ostajaehdokkaiden kanssa myyntiprosessi on meillä pidempi.

Avaa kuvien katselu Bo LKV:n Levin ja Ylläksen kiinteistönvälittäjä Tanja Sotka kertoo, että yhteydenottoja tulee paljon esimerkiksi Saksasta, Sveitsistä ja Hollannista. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Habita Levin kiinteistönvälittäjälle Jenni Hällforsille valtaosa vapaa-ajan asuntoihin liittyvistä yhteydenotoista tulee tällä hetkellä Keski-Euroopasta, Ranskasta ja Hollannista. Hän kertoo yhteydenottojen määrän kasvaneen jatkuvasti koronan jälkeisenä aikana.

– Vilkkain aika ulkomaalaisten yhteydenotoille on selkeästi alkuvuosi. Habitan markkinointi tavoittaa kansanvälisesti 57 maata ja 120 kansainvälistä myyntiportaalia.

Suorat lennot Euroopasta auttavat mökkikauppaakin

Jan de Vries ei ole moksiskaan, vaikka matka Leville kestääkin kauemmin turistisesongin ulkopuolella.

– Sesonkiaikaan Kittilään pääsee suorilla tilauslennoilla Amsterdamista. Silloin tänne olisi helpompi tulla, mutta ei minua haittaa, vaikka matka kestää pitempään kesällä.

Tulevana kesänä Kittilään tulee tilauslentoja Sveitsin Zürichistä ja Belgian Brysselistä. Tilauslennoilla tulevat belgialaismatkailijat yöpyvät ensimmäisenä kesänä pääsääntöisesti Ylläksellä ja Pyhä-Luostolla.

Tanja Sotka näkee saavutettavuudella ja Levin tapauksessa etenkin Kittilän lentokentän läheisyydellä olevan suuri merkitys. Ylläksellekin pääsee lentokentältä tunnissa.

– Tänne on helppo tulla: kyseessä on muutaman tunnin lento Euroopasta. Reitti- ja tilauslentojen lisääminen näkyy meillä matkailun kasvamisena ja sitä kautta kiinteistökauppakin on tässä globaalissa mökkibuumissa edelleen.

Potentiaalia uudelle matkailutuotteelle

Etätyö Lapissa kiinnostaa etenkin keskieurooppalaisia. Viisi saksalaista matkanjärjestäjää ja yksi hollantilainen matkanjärjestäjä ovat parhaillaan tutustumassa etätyömahdollisuuksiin Levillä.

Visit Levin kansainvälisestä myynnistä vastaava Kirsi Vestenius kertoo, että saksalaiset ovat potentiaalinen kohderyhmä etätyömatkailulle: viime vuonna kesäkaudella (kesä-syyskuu 2023) Levillä yöpyi lähes kymmenentuhatta saksalaista.

Edellisvuoteen verrattuna saksalaismatkailijoiden määrä oli kolmanneksen suurempi.

– Saksassa ja myös Hollannissa on paljon samankaltaisia aktiivisia luonnossa liikkujia kuin Suomessakin, Vestenius sanoo.

NordicMarketingin viime vuonna tekemään kuluttajakyselyyn (s. 25) vastanneista keskieurooppalaisista lähes kaikki ilmoittivat olevansa kiinnostuneita etätyömatkoista (workation) Leville.

– Kuluttajat näkevät talven lisäksi myös lumettoman ajan potentiaalisena ajankohtana etätöille. Kesäisin yötön yö mahdollistaa aktiviteettien harrastamisen myös myöhään illalla, Vestenius sanoo.

Kyselyn perusteella luontokokemukset nousivat tärkeimmäksi syyksi tehdä etätöitä Lapissa.

Avaa kuvien katselu Lapissa viime vuonna myydyistä vapaa-ajan asunnoista lähes puolet on Levillä. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Mökin hinta ei hätkäyttänyt

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton mökkikauppatilaston mukaan Etelä-Savo, Lappi ja Uusimaa muodostivat viime vuonna kolmen kärjen myytyjen vapaa-ajan asuntojen suhteen.

Jan de Vries maksoi vuosituhannen vaihteessa rakennetusta muutaman huoneen kelomökistä noin 250 000 euroa. Hän ei hätkähtänyt mökin hintaa, koska se on alhainen verrattuna Hollantiin.

Esimerkiksi Amsterdamissa vapaa-ajan asunnot voivat olla neliöhinnaltaan jopa kolme kertaa kalliimpia. Tiiviisti asutussa maassa ei ole paljon vapaa-ajan asuntoja tarjolla, ja myynnissä olevien kohteiden hinnat ovat pilvissä.

Jan de Vriesille tärkein syy ostaa Leviltä mökki on Lapin luonto.

– Tykkään eniten olla ulkona, ja minua kiehtoo erämaan läheisyys.