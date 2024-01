Syntymänimi ei miellytä kaikkia ja siksi helsinkiläiskouluissa tehtiin muutos

Oppilaan kutsumanimi voi olla opetuksessa jatkossa eri kuin oppilaan virallinen nimi. Kallion lukion rehtori pitää uudistusta tarpeellisena, koska nimi on tärkeä osa oppilaiden identiteettiä.

Helsinkiläisillä lapsilla ja nuorilla on jatkossa mahdollisuus ottaa opetuksessa käyttöön kutsumanimi, joka on eri kuin heidän virallinen nimensä.

Helsinkiläisen Kallion lukion oppilaskunnan hallituksen jäsen Iris Heilakka pitää uudistusta todella tärkeänä.

– Se voi kuulostaa pieneltä asialta, mutta se on todella tärkeä monelle nuorelle. Kannattaa ajatella ihmisiä yksilöinä, Heilakka sanoo.

Kasvatuksesta ja koulutuksesta vastaava apulaispormestari Johanna Laisaari (sd.) kertoo olevansa tyytyväinen uudistuksesta, joka antaa nuorille mahdollisuuden käyttää nimeä, jonka kokee omakseen.

Laisaari kertoo saaneensa asiasta palautetta nuorilta useaan kertaan viime syksyn aikana.

Nuoret nostivat itse esiin mahdollisuuden saada oma kutsumanimi käyttöön kouluissa ja oppilaitoksissa esimerkiksi kodin ja koulun välisissä Wilma-viesteissä ja koulun järjestelmissä.

Avaa kuvien katselu Nuoret halusivat, että kutsumanimi näkyisi myös Wilmassa. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Laisaaren mukaan nuoret ovat pyrkineet edistämään asiaa usean vuoden ajan ilman onnistumista.

Hän toteaa, että kutsumanimiä on voitu käyttää tähänkin saakka esimerkiksi opetustilanteissa, mutta muun muassa Wilmassa ja sähköpostissa se ei ole ollut mahdollista.

Laisaari sanoo, että syitä korvaavan nimen käyttöön on monia.

– Syntymänimi ei vain syystä tai toisesta miellytä kaikkia, Laisaari sanoo.

Rehtori: kaikille kouluille yhtenäinen käytäntö

Uudistusta ovat peränneet muun muassa koulujen oppilaskunnat. Kallion lukion rehtori Ari Mäkinen kertoo, että Kallion lukiossa kutsumanimiä on käytetty melko yleisesti jo tähänkin saakka.

Mäkinen pitää uudistusta tarpeellisena, koska nimi on tärkeä osa oppilaiden identiteettiä. Mäkisen mielestä uudistuksen tuoma suurin muutos on se, että nyt kaupungilla on yhteinen prosessi kaikille kouluille, jonka mukaan tällaisissa tilanteissa toimitaan.

– Pidän uudistusta tärkeänä, Mäkinen summaa.

Avaa kuvien katselu Kuura Havu ja Iris Heilakka pitävät todella tärkeänä sitä, että oma kutsumanimi näkyy Wilmassa. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Apulaispormestari Johanna Laisaaren mukaan alaikäisten kohdalla asiassa on kysyttävä huoltajan mielipidettä, mutta ristiriitatilanteessa sitä ei ole pakko noudattaa. Alle 15-vuotiaat hakevat muutosta yhdessä huoltajansa kanssa.

– Tarkoituksena on, että nuoret voivat ottaa käyttöönsä nimen, johon he identifioituvat ja kokevat sen omakseen, Laisaari sanoo.

Laisaaren mukaan opetussuunnitelmassa on velvoite edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Kutsumanimen päivittäminen tukee tätä.

Opetushallitus: todistus annetaan virallisella nimellä

Myös opetushallituksen mukaan kouluissa ja oppilaitoksissa tulee edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Opetushallitus suosittelee, että muissa yhteyksissä kuin virallisissa järjestelmissä ja todistuksissa kouluissa ja oppilaitoksissa käytetään lapsen ja vanhempien toivomaa kutsumanimeä.

Opetushallituksen opetusneuvos Laura Francke sanoo, että kutsumanimeä voidaan käyttää Wilmassa ja käyttäjätunnuksissa, kun teknisesti varmistetaan, että taustalla opiskelijarekisterissä säilyy virallinen nimi.

– Opiskelijarekisterissä on käytettävä virallista nimeä, koska tietoja käytetään esimerkiksi opiskelijavalinnan perusteena.

Francken mukaan todistus annetaan virallisella nimellä.

– Virallisissa järjestelmissä ja todistuksissa käytetään virallista nimeä siihen asti, kunnes nimi on virallisesti muutettu, Francke selventää.

Francken mukaan opetuksen ja koulutuksen järjestäjät, joista suurin osa on kuntia, päättävät tarkemmista käytännöistä.