Asumistukea saavien omistusasujien määrä kasvaa, mutta pian tuki loppuu – kerro meille, miten se vaikuttaa arkeesi

Yleistä asumistukea saavien omistusasujien määrä oli viime vuonna nousussa.

Asia käy ilmi Kelan tilastoista.

Kuluva vuosi on näillä näkymin viimeinen vuosi, jolloin omistusasunnossa asuville voidaan myöntää asumistukea, sillä hallitus päätti poistaa yleisen asumistuen omistusasujilta osana talouden sopeuttamistoimiaan.

Tuki poistuu ensi vuoden alussa.

Eniten asumistukea saavien omistusasujien määrä on kasvanut Tuusulassa, kun tarkastellaan kuntia, joissa tukea on saanut yli 50 taloutta.

Kärkikymmenikössä on kuntia eri puolilta Suomea, mutta suurimmat kaupungit eivät sinne yltä.

Kelan tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen arvioi, että suurimpien kaupunkien poissaolo tilastokärjestä saattaa johtua siitä, että niissä on enemmän vuokra-asujia.

– Asumistukea saavien omistusasujien määrä on noussut selvästi enemmän kuin vuokralla asuvien. Vuokralla asuvista suurempi osa on jo aiemmin saanut asumistukea. Siksi siellä nousut eivät ole näin suuria, Jauhiainen selventää.

Juttua varten on vertailtu vuosien 2022 ja 2023 lokakuita.

Koko maassa kasvua oli vajaat 22 prosenttia.

– Prosentuaalisesti kasvu on suurta, mutta määrällisesti omistusasunnoissa asuvia saajatalouksia on tullut lisää noin 3 000, mikä on melko pieni määrä. Asumistuen saajia on yhteensä Suomessa vähän alle 400 000, Jauhiainen sanoo.

Jauhiainen arvioi, että moni omistusasuja on joutunut turvautumaan asumistukeen asumiskulujen nousun takia.

– Viime vuosien kohonneet energiakustannukset ja kasvaneet korkomenot ovat luultavasti pääsyyt tähän.

Samaa mieltä on Pellervon taloustutkimuksen ekonomisti Veera Holappa.

– Omistusasujien asumismenot ovat viime vuosina nousseet enemmän kuin vuokralla asuvien. Vastikemenot, energiakustannukset ja asunnon ylläpitomenot ovat olleet voimakkaassa nousussa. Myös korkojen merkittävä nousu vaikuttaa, Holappa kertoo.

Nollakorkoihin tuskin palataan

”Nollakorkomaailmaan” totuttiin Veera Holapan mukaan ehkä jopa liikaa.

– Monessa taloudessa ei varmaankaan osattu odottaa näin isoa korkojen nousua. Vaikka asuntolaina olisikin mitoitettu kotitalouden tuloihin, on voimakas korkojen nousu voinut silti yllättää.

Ja kun samaan aikaan oltiin energiakriisissä, monen talous kärsi pahasti.

– Tilanne muuttui radikaalisti. Lyhyessä ajassa tapahtui todella paljon asioita, jotka vaikuttivat asumismenoihin, Holappa toteaa.

Holappa ei usko, että ainakaan lähitulevaisuudessa tapahtuisi niin merkittäviä muutoksia, että nollakorkotilanteeseen palattaisiin.

– Nollakorot taitavat olla mennyttä maailmaa tältä erää.

