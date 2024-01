Purra vastaa taloustieteilijöiden kritiikkiin vähäosaisilta leikkaamisesta: ”Ihmiset reagoivat taloudellisiin kannustimiin”

Valtiovarainministeri Purran mukaan arvonlisäverojen tuotto on niin merkittävä, että niitä ei voi sivuuttaa, kun mietitään verotuksen kiristämistä.

– Ihmiset reagoivat taloudellisiin kannustimiin.

Näin valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) puolustaa hallituksen leikkauspäätöksiä ja vastaa Talouspolitiikan arviointineuvoston kritiikkiin. Purran mukaan Suomessa on liikaa tukien varassa eläviä ihmisiä, jotka ovat työvoiman ulkopuolella. Samalla valtio velkaantuu vauhdilla.

Talouspolitiikan arviointineuvosto julkaisi keskiviikkona vuosittaisen raporttinsa hallituksen talouspolitiikasta. Neuvosto on itsenäinen ja koostuu tiedeyhteisön jäsenistä.

Neuvosto on samaa mieltä siitä, että velkaantuminen on pitkällä aikavälillä taitettava, mutta keinoista se on osin eri mieltä kuin hallitus.

Neuvosto kiinnitti huomiota viiteen asiaan hallituksen talouspolitiikassa, joihin se ehdotti parannuksia. Raportissa kritisoidaan muun muassa sosiaaliturvan leikkauksien kohdistamista, linjausta olla korottamatta kokonaisveroastetta sekä lupauksia työllisyysvaikutuksista.

Näin Purra vastaa kritiikkiin.

Talouspoliittinen neuvosto kritisoi sitä, että hallituksen työllisyyspolitiikassa keskitytään kannustinloukkujen purkamiseen, vaikka meillä on samaan aikaan myös kohtaanto-ongelma. Mitä vastaatte tähän?

– Työmarkkinoiden ongelmia ei tietenkään ratkaista pelkästään kannustinongelmiin puuttumisella. Toisaalta esimerkiksi työkyvyttömyyteen puuttuminen on paljon vaikeampi kysymys, joka liittyy esimerkiksi hyvinvointialueiden toimintaan. Osaamisen ja tekijöiden väliseen epäsuhtaan työmarkkinoilla voidaan puuttua esimerkiksi koulutuspolitiikalla.

Suomessa on myös aikuisiässä olevia työttömiä, joista osa ei kykene työhön kannustinloukkujen purkamisesta tai etuuksien leikkaamisesta huolimatta. Mitä heille tapahtuu?

– Suomalaisessa yhteiskunnassa on valitettavasti paljon ihmisiä, jotka eivät kuntoudu työmarkkinoille millään toimilla. Mutta on myös ihmisiä, jotka joillain toimilla sinne voivat kuntoutua. Tässä puhutaan esimerkiksi siitä, että tietyt matalan kynnyksen sote-palvelut toimivat paremmin ja toisaalta kyse on myös näistä kannustinloukuista.

Neuvosto kiinnitti huomiota myös siihen, että kannustinloukkujen purkaminen ja sosiaalietuuksien leikkaaminen kohdistuvat pitkälti pienituloisiin. Toteutuuko hallitusohjelman tavoite suojella heikoimmassa asemassa olevia?

– Suomi on hyvinvointiyhteiskunta, jossa kaikista heikoimmassa asemassa olevista huolehditaan. Hallitus ei kohdista leikkauksia esimerkiksi viimesijaisena etuusmuotona olevaan toimeentulotukeen. Sosiaaliturvaetuuksia vastaanottavat keskimäärin kaikkein pienituloisimmat ihmiset. Kun katsotaan valtion budjettikirjaa, suurin osa menoista menee eläkkeisiin, muihin tulonsiirtoihin, sosiaaliturvaan sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Kun haluamme tasoittaa tulojen ja menojen kroonista epäsuhtaa, on pakko keskittyä myös etuuspuoleen.

Isoja leikkauksia on jo tehty, ja isoa lisäsopeutusta on tulossa. Mikä on niiden inhimillinen hinta?

– Hallitus on jo tähän asti tehnyt leikkauksia hyvin laajalla skaalalla. Sosiaaliturvaetuudet saavat luonnollisesti suurimman huomion, mutta käytännössä olemme politiikan sektorilla leikanneet lähes kaikilta, poikkeuksina puolustus ja perusopetus. Näin todennäköisesti tulemme jatkossakin tekemään. Millään yksittäisillä tai nopeilla päätöksillä tätä asiaa ei ratkaista.

Neuvosto katsoo, että ilman veropäätöksiä julkisen talouden tasapainottaminen voi olla vaikeaa. Mistä veroja voitaisiin kiristää?

– Valtiovarainministeriössä virkamiehet käyvät parhaillaan läpi paitsi mahdollisia menosäästöjä myös veroratkaisuja. En näe todennäköisenä, että tulemme kiristämään työn tekemiseen tai yrittämiseen liittyvää verotusta. Se ei olisi tässä tilanteessa järkevää, vaan ratkaisuja pitää löytää jostain muualta. Arviointineuvosto kertoi muun muassa näitä suuntia.

Yhtenä ehdotuksena IMF ja arviointineuvosto nostivat alennettujen arvonlisäverokantojen korotukset. Aiotteko nostaa esimerkiksi ruoan, lääkkeiden tai julkisen liikenteen arvonlisäverotusta?

– Arvonlisäveroissa on ehdottomasti mahdollisuuksia. Alennettujen kantojen poistaminen tai nostaminen, tai ylimmän kannan veroprosentin nostaminen. Näiden tuotto on myös sen verran merkittävä, että niitä tuskin voidaan sivuuttaa. Toistaiseksi hallitus on tehnyt ohjelmassaan päätöksen tästä kymppikannan nostamisesta, poislukien aikakauslehdet ja sanomalehdet.

Voiko sosiaalietuuksiin tai työttömyysturvaan tulla vielä uusia heikennyksiä?

– Yhtään poliittista päätöstä ei vielä ole tehty, joten en voi valitettavasti mennä yksityiskohtiin. En kuitenkaan pidä sosiaaliturvan leikkauksia todennäköisinä.