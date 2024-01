Sorretuksi saamelaisvähemmistöksi itsensä kokevat osoittavat helmikuussa mieltä eduskuntatalolla

Saamelaisten sorretuksi sisäiseksi vähemmistöksi itsensä kokevat saamelaiset järjestävät mielenosoituksen eduskuntatalolla 8 helmikuuta kello 10.00. Mielenosoituksella vastustetaan esitystä uudeksi saamelaiskäräjälaiksi.

Kysymys on ensisijaisesti inarinsaamelaisista ja metsäsaamelaisista, joita ei hyväksyttäisi saamelaiskäräjien vaaliluetteloon, jos eduskunnan käsittelyssä oleva esitys uudesta saamelaiskäräjälaista hyväksytään.

Mielenosoittajien mukaan uhattuina ovat myös vähemmistösaamelaisryhmien perinteiset elinkeinot ja kulttuuri.

– Esitys on ennen kaikkea syrjivä ja se on monin tavoin ristiriidassa perustuslain sekä Suomen ratifioimien ihmisoikeussopimusten kanssa. Vaatimuksena on, että esitystä on muutettava kaikki saamelaiset yhdenvertaisesti huomioon ottavaksi, tai se on hylättävä kokonaan, vaaditaan mielenosoittajien tiedotteessa.

Mielenosoituksen järjestäjien mukaan pohjoisesta lähtee Helsinkiin 55-paikkainen linja-auto. Järjestäjien mukaan bussin kaikki paikat on varattu.

Saamelaiskäräjät on hyväksynyt esityksen

Saamelaisten itsehallintoelin, saamelaiskäräjät on hyväksynyt esityksen uudesta saamelaiskäräjälaista.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso ei ole ollut huolissaan siitä, että saamelaiskäräjälaista olisi tulossa eriarvoistava.

– Saamen kansan oikeus on määritellä ne kriteerit, mitkä saamelaiskäräjäasiaan kuuluvat. Saamen kansan ja saamelaiskäräjien täyskokouksen on tehtävä päätöksiä, mikä on kansalle sopiva ja kulttuurinmukainen tapa luoda kriteerejä vaaliluettelolle, hän kommentoi Ylelle viime kesänä.

Välitilassa muutamia tuhansia henkilöitä

Lapinkylien parlamentin sihteeri Timo Helaniva arvelee, että välitilassa olevia eli saamelaiskäräjille kelpaamattomia saamelaisia olisi muutama tuhat.

– Arvio perustuu siihen, että Suomessa olisi enintään 15 000 saamelaista, hän perustelee.

Mielenosoittajien mukaan hallituksen esityksessä vaietaan monista saamelaisuuteen liittyvistä keskeisistä kysymyksistä.

– Harvainvaltaa tukeva esitys johtaa eduskuntaa harhaan. Mielenilmauksen tarkoituksena on tuoda esille näitä kipeiksi koettuja kysymyksiä, tiedotteessa kirjoitetaan.

Henkilöiden poistaminen vaaliluettelosta on koettu syrjivänä

Yksi kiistan käytännön näkyvistä vaikutuksista on ollut saamelaiskäräjien vaalilautakunnan päätös poistaa saamelaiskäräjävaalien äänioikeusluettelosta 86 henkilöä.

Inarinsaamelaiset ry:n varapuheenjohtaja Jarmo Katajamaa kertoo, että päätös on koettu syrjivänä.

– Kyllä saamelainen saamelaisen tuntee. Luettelosta poistettujen joukossa on Inarinsaamelaiset ry:n jäseniä, jotka olemme tunnistaneet saamelaisiksi, Katajamaa sanoo.

Vaalilautakunta perusteli päätöstään muun muassa sillä, että se pyrki turvaamaan vaaliluettelon kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukaisuuden.

Viime vaalien äänestysluettelosta on tehty lähes sata oikaisuvaatimusta.

Mielenosoituksen järjestävät Suomen alkuperäisten saamelaisten yhteistyöjärjestö ry. eli Lapinkylien parlamentti, Vuovde-, guolásteaddji- ja duottarsámit rs eli Metsä-, kalastaja- ja tunturisaamelaiset ry ja Inarinmaan Lapinkyläyhdistys ry.