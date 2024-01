Ruotsin Nato-jäsenyyden käsittely Unkarissa voi antaa osviittaa siitä, miten riippuvainen pääministeri Viktor Orbán on presidentti Vladimir Putinista.

Viktor Orbánin Unkari on Venäjälle tärkeä vaikuttamisen kohde, koska se on mukana sekä Naton että Euroopan unionin pöydissä.

Mutta voisivatko Orbánin läheiset välit Venäjään ja presidentti Vladimir Putiniin muodostaa turvallisuusuhan puolustusliitto Natolle?

Unkarin Venäjä-riippuvuudesta saatiin unkarilaistaustaisen tutkijan mukaan selvä todistus, kun Putin ja Orbán tapasivat lokakuussa Pekingissä Putinin ehdotuksesta. Molemmat johtajat osallistuivat Kiinan Vyö ja tie -kokoukseen.

– Orbánin viesti oli, että kun Putin kutsuu, hänen on mentävä paikalle. Se on aika ainutlaatuinen lausunto Nato-maan johtajalta, sanoo vanhempi tutkija András Rácz saksalaisesta ulkopolitiikkaan keskittyvästä DGAP-tutkimuslaitoksesta.

Unkari on jarruttanut Ukrainan avustamista EU:ssa, ja Natossa sen suhtautuminen Ruotsin jäsenyyteen on yksi tarkkailtava asia.

Avaa kuvien katselu Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson yritti vauhdittaa Ruotsin Nato-jäsenyyttä neuvottelumatkalla Ankaraan marraskuussa 2022. Kuva: Necati Savas / EPA-EFE

Turkin parlamentti ratifioi Ruotsin Nato-jäsenyyden tiistaina. Ratifioinnilta puuttuu vielä presidentti Recep Tayyip Erdoğanin vahvistus. Turkki on yrittänyt käyttää Ruotsin jäsenyyttä vipuvoimana muun muassa asekaupoissa Yhdysvaltain kanssa.

Unkarin vaatimukset Ruotsille ovat epäselviä ja ne ovat vaihdelleet pitkin matkaa. Orban esitti tiistaina neuvotteluja Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin kanssa.

– Tämänhetkisen tarinan mukaan ongelmana on puuttuva kunnioitus Unkaria kohtaan, mutta siitä on vaikea neuvotella, sanoo tutkija Rácz.

– Kaksi tahoa on hyötynyt Unkarin jarrutuslinjasta – Turkki ja Venäjä. Jos Unkari jatkaa jarrutusta edelleen, vain Venäjä hyötyy, András Rácz pohtii.

Rácz sanoo, että pitempiaikainen viivyttely Turkin ratifioinnin jälkeen olisi ainakin aihetodiste siitä, että Unkari ottaa jonkinlaisia marssikäskyjä Moskovasta.

Tosin eilen keskiviikkona Orbán taas vakuutti tukevansa Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifiointia, joten ehkä Tukholmaan lähetetty neuvottelupyyntö on rauennut. Unkarin parlamentti palaa istuntotauolta helmikuun puolivälissä, mutta parlamentti voidaan kutsua koolle aiemmin.

”Unkaria saatetaan syynätä tarkemmin”

Brittiläisen Royal United Services Instituten tutkija ja entinen Nato-upseeri Ed Arnold pitää mahdollisena, että Naton sisällä Unkarin tiedonsaantia joissakin kysymyksissä saatetaan rajoittaa, jos epäillään, että Unkarista vuotaa tietoja Venäjälle.

Arnoldin mukaan näin voi käydä erityisesti epävirallisissa yhteyksissä.

– En näe toistaiseksi merkkejä siitä, että Unkaria esimerkiksi jätetään pois tietyistä kokouksista, mutta voi olla, että epävirallinen yhteydenpito unkarilaisiin vähenee, Arnold sanoo.

Hänen mukaansa Unkaria saatetaan myös tarkkailla aiempaa tarkemmin Venäjä-kontaktien takia. Tosin Orbánin poliittinen retoriikka ei vielä välttämättä tarkoita, että riski arkaluonteisten tietojen toimittamisesta Venäjälle kasvaa.

Jos Unkari jäisi kiinni tietojen vuotamisesta, se joutuisi eristyksiin, ja muun muassa isot aseteollisuushankkeet olisivat vaakalaudalla, Ed Arnold arvioi. Unkari on esimerkiksi tilannut saksalaiselta Rheinmetallilta panssariajoneuvoja ja siihen kuuluu myös Unkariin avattu tehdas.

Orbánin tie Venäjän ymmärtäjäksi

Viktor Orbánin muutos on joka tapauksessa ollut häkellyttävä.

Hän tuli 1980-luvun lopulla tunnetuksi aktivistina, joka muun muassa oli vaatimassa neuvostojoukkojen lähtöä Unkarista. Hän oli myös 1990-luvun lopulla pääministerinä, kun Unkari liittyi Natoon.

Herää kysymys, miksi Venäjän ote Ukrainasta ja Orbánista on nyt niin tiukka.

Vanhempi tutkija András Rácz sanoo, että talous on tärkeä tekijä.

– Unkari on hyvin riippuvainen venäläisestä kaasusta ja öljystä. Ja poikkeuksellista on, että Unkari ei pyri vähentämään tätä riippuvuutta.

”Etua Orbánin lähipiirille”

Ráczin mukaan on epäilty, että kaasun tuonnissa on käytössä järjestely, jolla voitelurahaa päätyy Orbánin lähipiirille. Lisäksi valtiollinen MOL-energiayhtiö on tehnyt hyvää tulosta venäläisen öljyn tuonnilla. Jalostuksesta ja viennistä saadut voitot ohjataan käytännössä lähes kokonaan valtion budjettiin.

Kolmantena jalkana Unkarin ja Venäjän yhteistyössä on Unkarin Paksiin suunniteltu uusi ydinvoimala.

Venäjän valtiollisen ydinenergiayhtiön Rosatomin vetämälle hankkeelle on Venäjältä saatu 10 miljardin euron lainasitoumus. Ráczin mukaan rahat ohjautuvat Orbánia lähellä oleville liikemiehille, tai kuten hän sanoo: oligarkeille.

Toistaiseksi rakennushanke on alkutekijöissään.

Avaa kuvien katselu Venäjän Rosatom on rakentamassa uuden ydinvoimalan Paksiin vanhan neuvostoaikaisen voimalaitoksen kupeeseen. Kuva: Tibor Illyes / EPA-EFE

Tapaaminen Putinin kanssa käännekohta

Taloushyötyjen lisäksi on epäilty, että taustalla olisi jotain muuta, joka selittäisi Orbánin käyttäytymistä.

Vuoden 2008 Venäjän ja Georgian sodan aikana Orbán vielä arvosteli Venäjää, mutta seuraavana vuonna ääni kellossa muuttui nopeasti.

Orbán vieraili Pietarissa marraskuussa 2009 silloisen pääministerin Vladimir Putinin Yhtenäinen Venäjä -puolueen kokouksessa.

– Putin ja Orbán tapasivat. Orbánin lisäksi huoneessa ei ollut muita unkarilaisia. Tulkki oli venäläinen, András Rácz kertoo.

Pietarin vierailun jälkeen Venäjän arvostelijasta kuoriutui ymmärtäjä ja Vladimir Putinin myötäilijä.

– Keski-Euroopan venäläisvastaisimpana poliitikkona uransa aloittanut Orbán muuttui täysin.

Mitä Putinin kassakaapista löytyy?

Yksi epäilys on, että Putinilla on tietoja, joilla hän voi painostaa Orbánia, András Rácz sanoo.

– On huhuttu videosta, jossa Orbán ottaa vastaan lahjusrahaa, joka on peräisin Unkarissa asuneelta oligarkilta Semjon Mogilevitšilta.

Talousrikoksista Yhdysvalloissa etsintäkuulutettu Mogilevitš pidätettiin Moskovassa vuonna 2008. On arveltu, että vapautuakseen hän luovutti hallussaan olevaa raskauttavaa materiaalia muun muassa juuri Orbánista.

Toisen epäilyn mukaan Venäjällä olisi hallussaan todisteita siitä, että Orbán oli nuoruudessaan kommunistivallan aikana sotilastiedustelun ilmiantajana.

Mutta sekä oligarkki- että ilmiantajaväitteet ovat huhuja, ja tutkija András Rácz sanoo, ettei hän tiedä varmuudella, mikä on totta ja mikä ei.

Hän toteaa myös, ettei varmuudella voi tietää, mitä Unkari tekisi, jos Naton ja Venäjän välillä puhkeaisi sotilaallinen yhteenotto. Ráczin arvio kuitenkin on, että Unkari pitää kiinni sitoumuksistaan Natolle.