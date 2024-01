Häjyt-elokuva saa jatkoa – kuvaukset aloitetaan syksyllä ja teattereihin filmi tulee vuoden kuluttua

”Häjyt 2, the new generation” on epävirallinen työnimi 1999 ilmestyneen elokuvan kakkososalle. Uutuus päivittää sekä henkilöt että pohjalaisuuden uudelle vuosituhannelle.

Avaa kuvien katselu Häjyt 2 -elokuva tulee teattereihin Solar Films oy:n 30-vuotisjuhlaksi talvella 2025, kertoi elokuvan promotilaisuudessa Seinäjoella puhunut elokuvatuottaja Markus Selin. Kuva: Tuomo Rintamaa / Yle