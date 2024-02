Professorit: Energiayhtiöt voisivat manipuloida sähkön hintaa Suomessa eivätkä jäisi siitä kiinni

Aalto-yliopiston taloustieteen professori Matti Liski (vas.) ja työelämäprofessori Iivo Vehviläinen sanovat, että viranomaiset eivät luovuta markkinoita koskevaa dataa tutkimuskäyttöön. Ulkomailla hintamanipulaatiota on paljastunut juuri tutkimuksissa.

Seitsemän vuotta sitten espanjalaiset energiamarkkinatutkijat tekivät paljastuksen. Se koski sähkön hintaa ja sitä, miten se oli kohonnut paikoin hyvin korkeaksi.

Tutkijat kävivät läpi dataa maan suurimpien energiayhtiöiden toimista sähköpörssissä ja vertasivat sitä siihen, kuinka paljon yhtiöt olisivat voineet samaan aikaan tuottaa tuulivoimaa.

Tutkimuksen tulos oli sähkölaskuja maksavan kuluttajan kannalta karu. Laskelmat osoittivat, että energiayhtiöt olivat manipuloineet sähkön hintaa.

Yhtiöt olivat tarjonneet markkinoille tarkoituksella vähemmän tuulivoimaa kuin sitä olisi ollut tuotettavissa. Tuulivoima on halpa tapa tuottaa sähköä. Kun sitä on tarjolla paljon, sähkön hinta pörssissä painuu alas.

Tuulivoiman rajoittaminen kohotti sähkön hintaa pörssissä, ja espanjalaisyhtiöt käärivät enemmän rahaa kalliimmasta tuotannostaan – käytännöstä ydinvoimasta.

Aalto-yliopiston työelämäprofessori Iivo Vehviläistä espanjalaiskollegoiden löydös ei yllätä. Vehviläinen pitää tutkimustulosta opetuksena siitä, että energiayhtiöt pyrkivät käyttämään sähkömarkkinan rakenteita hyväkseen.

– Kun tapauksia on muualla Euroopassa, ei ole mitään syytä olettaa, että Suomi olisi tässä poikkeus, Vehviläinen sanoo.

Samoin arvioi Aalto-yliopiston taloustieteen professori Matti Liski.

– Sähkömarkkina on hyvin otollinen paikka manipuloinnille. Ei missään tapauksessa pysty sulkemaan pois, että sitä ei tapahtuisi, Liski sanoo.

Tutkijat eivät syytä mitään Suomessa toimivaa energiayhtiöitä hintojen manipuloinnista. Heidän mukaansa uhka on kuitenkin olemassa kahdesta syystä.

Liski ja Vehviläinen pitävät ensinnäkin sähkömarkkinoiden valvontaa Suomessa heikkona.

Toiseksi tutkijat eivät Suomessa pysty selvittämään sähkömarkkinoiden toimintaa, koska sähkömarkkinoita valvovat viranomaiset eivät luovuta tutkijoille juuri mitään dataa.

Espanjassakin manipulaatio paljastui juuri akateemisissa tutkimuksissa. Se ei jäänyt markkinoita valvovien viranomaisten haaviin.

Manipulointi voisi houkutella jättiyhtiöitä

Sähkömarkkina on manipuloinnille altis, sillä se on hyvin keskittynyt; muutama yhtiö omistaa suurimman osan sähköntuotannosta.

Sähköpörssi myös eroaa muista kauppapaikoista siinä, että siellä myydään hyödykettä, jolle ei ole vaihtoehtoja. Sähköä on pakko ostaa, vaikka se olisi kuinka kallista.

– Näiden vuoksi tietyillä yrityksillä on markkinavoimaa eli mahdollisuuksia vaikuttaa hintoihin, Vehviläinen sanoo.

Käytännössä paras mahdollisuus vaikuttaa markkinahintaan on suurilla energiayhtiöillä, jotka omistavat sekä ydinvoimaa että vesi- tai tuulivoimaa.

Yksi espanjalaistutkimuksessa paljastuneista yhtiöistä oli kaikilla kolmella tuotantomuodolla operoiva energiajätti Iberdrola. Yhtiö vastaa parhaillaan myös oikeudessa hintamanipulointia koskeviin syytteisiin. Syytteet koskevat vesivoiman tarkoituksellista pidättämistä markkinoilta.

Suomessa vastaavan kaltainen yhtiö on ainakin suurin sähköntuottaja Fortum.

Vehviläinen sanoo, että Fortumillakin olisi kannustin rajoittaa vesivoimatuotantoa niinä hetkinä, jolloin sitä tarvitaan eniten. Hän ei kuitenkaan väitä, että näin olisi tapahtunut.

Houkutus syntyy Vehviläisen mukaan sähköpörssin toimintaa ohjaavasta periaatteesta. Kallein läpimennyt tarjous, eli käytännössä kallein sähköntuotantomuoto määrää hinnan kaikelle myytävälle sähkölle.

Suuri yhtiö, joka omistaa vesi- tai tuulivoiman lisäksi myös ydinvoimaa, pystyy siis nostamaan ydinvoimasta saatavaa voittoa rajaamalla halvempaa tuotantoaan.

Hintoihin vaikuttaminen on käytännössä mahdollista sellaisina tuulettomina päivinä, jolloin sähköä on tarjolla niukasti. Silloin vesivoima on avainasemassa, ja pienikin muutos tarjonnassa voi nostaa hintoja runsaasti.

Jos yhtiö tarjoaa paljon vesivoimaa, sähkön hinta laskee. Jos se taas päättäisi rajoittaa vesivoiman tarjoamista, markkinahinta nousee ja ydinvoimala tuottaa enemmän.

Avaa kuvien katselu Työelämäprofessori Iivo Vehviläinen moittii sitä, että viranomaiset ovat haluttomia luovuttamaan dataa tutkimuskäyttöön. Vehviläinen ajattelee, että salattavaa ei pitäisi olla, jos kilpailu toteutuu markkinoilla kuten pitäisi. Kuva: Jorma Vihtonen / Yle

Yksi keino vähentää sähkön tarjontaa – ja nostaa markkinahintaa – on siirtää tuotantoa pois sähkön pääasialliselta kauppapaikalta eli päivämarkkinoilta niin sanotuille reservimarkkinoille.

Juuri tästä oli kysymys Espanjassa. Yhtiöt onnistuivat nostamaan markkinahintaa jättämällä osan tuulivoimastaan tarjoamatta päivämarkkinoilla ja myymällä sen reservimarkkinoille. Näin ne saivat suurempaa tuottoa ydinvoimastaan.

Reservimarkkina on eräänlainen varamarkkina, jossa käydään täydentävää kauppaa samana päivänä, jona sähkö käytetään. Valtaosa kaupasta on tällöin jo käyty päivämarkkinalla, jossa hinnat lyödään lukkoon vuorokausi ennen sähkön käyttämistä. Jos sähköä ei käyttöpäivänä tarvitakaan enempää, reserviin säästetty sähkö jätetään kokonaan tuottamatta.

Reservimarkkinoille tarjoaminen ei ole laitonta, jos yhtiö arvioi saavansa sieltä suurempaa voittoa kuin päivämarkkinoilta. Mutta laittoman puolelle mennään, jos pyrkimyksenä on nostaa hintoja päivämarkkinoilla.

Fortum sanoo suhtautuvansa manipulaatiopuheisiin vakavasti. Yhtiö kiistää manipuloinnin jyrkästi.

– Fortum ei manipuloi markkinoita. Noudatamme kaikessa toiminnassamme soveltuvaa lainsäädäntöä. Fortum osallistuu markkinoille kaikilla tuotantolaitoksillaan ja ilmoittaa niiden käytettävyydestä markkinasääntöjen mukaisesti, kommentoi markkina-analyysin johtaja Lari Järvenpää sähköpostitse Ylelle.

Energiavirasto: Manipulointia ei voi aukottomasti poissulkea

Iivo Vehviläinen ja Matti Liski sanovat, että hintojen manipulointi voisi jäädä helposti huomaamatta, koska valvonta on riittämätöntä.

Energiavirastossa markkinoita valvoo neljä ihmistä.

– Keinot joita energiayhtiöt voisivat käyttää, ovat todella monimutkaisia. Neljän henkilön operaatiolla olisi siinä varmasti kädet täynnä, Vehviläinen sanoo.

Vertailun vuoksi: naapurivirastoissa, kuten Fivan pankkivalvonnassa ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston yrityskauppavalvonnassa, henkilöstöä on moninkertainen määrä.

Energiaviraston valvonta nojaa etenkin hintapoikkeamien tunnistamiseen.

Vaikeusastetta lisää Liskin mukaan, että manipuloinnissa voi olla kyse hyvin pienistä hinnan muutoksista. Sellaisia on vaikea havaita. Pitkällä aikavälillä ne voivat kuitenkin tuottaa merkittäviä hintavääristymiä.

Energiaviraston markkinoista vastaava johtaja Antti Paananen puolustaa viraston tekemää valvontaa. Henkilöstömäärä on hänen mukaansa lähellä eurooppalaista keskitasoa. Lisäksi markkinoita valvovat Euroopan energiavirastojen yhteistyövirasto ACER ja sähköpörssit itse.

Paananen toteaa, ettei virasto voi kuitenkaan olla varma, että manipulaatiota ei tapahtuisi.

– Tietenkään täysin aukottomasti ei voi sanoa, etteikö tällaista olisi tapahtunut.

Avaa kuvien katselu Energiaviraston markkinoista vastaava johtaja Antti Paananen sanoo luottavansa sähkömarkkinoiden valvontaan. Kuva: Esa Syväkuru / Yle

Johtava markkinavalvonnan asiantuntija Lasse Pollari sanoo, että energiavirastolla ei ole juuri nyt tietoa tai havaintoa merkittävistä markkinoiden manipulaatioista.

Moni viranomaisten tekemistä tutkinnoista on alkanut yhtiöiden omista ilmoituksista. Esimerkiksi tällä hetkellä käynnissä oleva tutkinta energiayhtiö Vattenfallista on selvityksessä, koska yhtiö ilmoitti itse tehneensä sähköpörssissä virheellisiä tarjouksia.

Datan pimittäminen estää tutkimukset

Energiavirasto ja kantaverkkoyhtiö Fingrid eivät anna juuri minkäänlaista dataa tutkijoiden käyttöön.

Matti Liskin mukaan tutkijoiden ensimmäisiä datapyyntöjä on evätty jo 15 vuotta sitten ja väitöskirjaprojekteja jouduttu tämän vuoksi hautaamaan.

Työelämäprofessori Iivo Vehviläinen sanoo, että ulkomailla markkinavalvontaa tehostaa se, että viranomaiset tekevät tiivistä yhteistyötä tutkijoiden kanssa.

Lasse Pollarin mukaan kyse ei ole vain Energiaviraston haluttomuudesta jakaa dataa. Data kuuluu viraston mukaan eurooppalaiselle ACER:lle, joka on antanut viranomaisille pääsyn siihen valvontaa varten.

Pollarin mukaan virasto valmistelee parhaillaankin kieltävää vastausta tutkijoiden datapyyntöön pörssissä tehdyistä kaupoista.

– Kyse on liikesalaisuuksista. Puhumme markkinatoimijoiden liiketoimintastrategioita sisältävistä rahanarvoisista tiedoista, Pollari sanoo.

Tutkijat eivät osta perustelua liikesalaisuudesta. He esittävät, että tietoja voisi luovuttaa tutkijoille viivästetysti ja salassapitovelvollisuudella. Näin on toimittu monissa muissakin Euroopan maissa.

Matti Liskin ja Iivo Vehviläisen mukaan datan pimittäminen on johtanut siihen, että Suomessa ymmärrys sähkömarkkinoiden toiminnasta on jäänyt pahasti puutteelliseksi.