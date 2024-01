Maahanmuutto lisääntyi ennätyksellisesti viime vuonna – suomen kielen kurssit ovat täynnä, eikä päteviä opettajia löydy

Ukrainalaisten saapuminen on lisännyt kielikurssien tarvetta, ja paikoin niille pitää jonottaa. Suomen kielen taitoa tarvitaan työelämässä ja kansalaisuuden hakemisessa.

23-vuotias turvapaikanhakija Viacheslav Sergeev Venäjän Karjalasta ja ukrainalainen 25-vuotias Vitalii Koval etsivät tietoja Suomen presidenttiehdokkaista yhdessä.

Miehet muodostavat opiskeluparin Turun työväenopistossa käynnissä olevalla suomen kielen kurssilla. Juttu sujuu mukavasti venäjän kielellä, ja välillä ukrainaksi.

Koval toivoo löytävänsä rakennusalan työtä.

– Asuin neljä vuotta Laitilassa ja työskentelin kanatarhassa. Sain pysyvän oleskeluluvan, mutta nyt olen työtön ja asun Turussa. Opiskelen suomea, koska haluan yrittää Yki-testiä ja saada kansalaisuuden, kertoo Koval.

Yki-testi on aikuisille tarkoitettu kielitutkinto, jossa arvioidaan yleiskielen osaamista käytännön tilanteissa.

Avaa kuvien katselu Suomen kielen opettaja Milla Lastusaari käy läpi harjoitustehtävää Vitalii Kovalin (vas.) ja Viacheslav Sergeevin kanssa. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Kurssien ja pätevien opettajien tarve kova

Maahanmuutto on lisääntynyt Tilastokeskuksen mukaan ennätyksellisesti vuonna 2023.

Lisäksi ukrainalaisten saapuminen on lisännyt suoraan kielikurssien tarvetta työ- ja elinkeinoministeriössä työskentelevän erityisasiantuntija Laura Ruuskasen mukaan.

Tämä näkyy myös rahoituksessa. Ministeriö antoi viime vuodelle noin 20 miljoonaa euroa lisärahoitusta työvoimakoulutuksena toteutettavaan kotoutumiskoulutukseen ukrainalaisten suuren määrän takia.

– On käynyt ilmi, että vaikka rahaakin olisi, on ollut vaikeuksia löytää riittävää määrää esimerkiksi päteviä suomen kielen opettajia. Lisäksi töihin tai opiskelemaan tulevat, jotka eivät ole kotoutumispalveluiden piirissä, saattavat etsiä iltakursseja, kertoo Ruuskanen.

Avaa kuvien katselu Suomen kielen opiskelua järjestetään Turun työväenopistossa päivällä noin sadalle maahanmuuttajalle. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Kansalaissuushakemusten käsittely on ruuhkautunut, ja hakemuksessa pitää osoittaa kielitaito.

– Voi ajatella, että sekin mahdollisesti lisää kielikurssien kysyntää. Jotkut aiemmin työssä olleet ja nyt työttömäksi jääneet voivat haluta vahvistaa kielitaitoaan, arvioi Laura Ruuskanen.

Tavoitteena kielitesti, työtä tai opiskelupaikka

Suomen kielen opettaja Milla Lastusaari kertoo, että Turun työväenopiston suomen kielen kursseilla opiskellaan muun muassa kielitutkinnon suorittamista varten.

Yleisen kielitestin keskitason läpäiseminen vaaditaan siihen, että pystyy hakemaan kansalaisuutta.

– He opiskelevat kielitaitoa, joka menee vähän pidemmälle kuin pelkkä kaupassa asiointi. Osalla on tavoitteena päästä opiskelemaan toisella asteella, kertoo Lastusaari.

Ukrainalainen Yuliia Serede toivoo, että puoli vuotta kestävä suomen kielen kurssi valmentaa työelämään. Hän lähti Kiovasta kaksi vuotta sitten Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

– Haluan samaa työtä kuin Ukrainassakin. Siellä työskentelin graafisena suunnittelijana. Tarvitsen suomen kielen taitoa työelämässä, pohtii Serede.

Tunkua suomen kielen kursseille

Suomen kielen kursseja järjestävät lukuisat tahot Suomessa, ja valtio rahoittaa opetusta laajasti.

Keväällä 2023 opetus-ja kulttuuriministeriö myönsi kuusi miljoonaa euroa aikuisten perustaitojen vahvistamiseen sekä maahanmuuttajien kielikoulutukseen.

Avaa kuvien katselu Turun suomenkielisen työväenopiston rehtori Sanna Orusmaa yrittää sijoittaa mahdollisimman monta opiskelijaa peruutuspaikoille täysiin suomen kielen ryhmiin. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Esimerkiksi Turun työväenopistossa, Salon kansalaisopistossa ja Vakka-Suomen opistossa on huomattu suuri ryntäys kursseille.

– Emme pysty tarjoamaan kaikille kurssipaikkaa, sillä tulijoita on niin paljon. Erityisesti suomen kielen alkeiskurssit ovat huippusuosittuja. Syksyllä 2023 on ollut 42 suomen kielen kurssia, ja niillä on ollut yhteensä 504 oppilasta, kertoo Turun suomenkielisen työväenopiston rehtori Sanna Orusmaa.

Myös Salon kansalaisopistossa kiinnostus suomen kielen opintoihin on suurta. Tänä keväänä yli sata opiskelijaa on suomen päivä- ja iltakursseilla.

– Alkeiskurssit ovat täynnä, samoin muutama muu kurssi. Iso osa opetuksestamme on aikuisten perusopetusta eli opiskelijat eivät ole kotimaissaan suorittaneet peruskoulua, kertoo suomen kielen opettaja Maijastiina Heikkilä.

Vakka-Suomessa monet tarvitsevat nyt opetusta

Uudessakaupungissa ja Laitilassa suomen kielen kurssit ovat suosittuja. Kysyntä on kasvanut huomattavasti viime vuosina, sillä esimerkiksi Laitilassa asuu runsaasti ukrainalaisia.

Maahanmuuttajat ovat työllistyneet Laitilassa usein puutarha-alan yrityksiin tai maatiloille. Uudessakaupungissa töitä on löytynyt Valmet Automotiven autotehtaalta, jossa työ on sujunut ilman suomen kielen taitoakin.

Vakka-Suomen kansalaisopiston rehtori Tomi Kangas kertoo, että autonrakentajia on viime aikoina lomautettu, joten heitä on saapunut kursseille.

– Pystymme räätälöimään sopivia kursseja maahanmuuttajien kielitaidon mukaan. Kaikki eivät mene suoraan alkeiskursseille, vaan sijoitamme heidät sopiviin ryhmiin, kertoo Kangas.