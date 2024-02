”Ajoa vaan”, kehotti gynekologi huolistaan kertoneelle Minnalle

Seksuaalisuuden huomioimisessa on edelleen puutteita sote-alalla.

Viisikymppinen Minna oli eron jälkeen tutkinut seksuaalisuuteen liittyviä asioita lukemalla artikkeleita, blogeja ja kirjallisuutta.

Minna kertoi rutiinitarkastuksella gynekologille huolistaan ja ajatuksistaan seksuaalisuuttaan koskien. Gynekologi ei suhtautunut Minnan huoliin toivotulla tavalla. ”Ajoa vaan”, gynekologi kehotti.

Myöhemmin Minna päätyi naistentautien erikoislääkärille tulevan gynekologisen leikkauksensa takia. Lääkäri ohjasi Minnan Essoten (nykyisen Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan) seksuaalineuvojalle.

– Vaikka edessä oli iso leikkaus, askeleeni olivat keveämmät kuin pitkään aikaan kun lähdin vastaanotolta pois, Minna kuvailee.

Minnan nimi on muutettu asian arkaluontoisuuden vuoksi.

Minna on Eloisan tarjoamaan seksuaalineuvontaan ja seksuaaliterapeutti Kaarina Kiriin erittäin tyytyväinen.

Hän kertoo, että seksuaalineuvonnan ansiosta suhtautuminen seksuaalisuuteen on muuttunut kokonaan.

– Nykyisin osaan paremmin sanoittaa ajatuksiani, toiveitani ja halujani.

Tuntematon palvelu myös sote-ammattilaisille

Eloisan seksuaalineuvonnan asiakkaiden ikähaarukka vaihtelee peruskoulun ylimmiltä luokilta 80–90-vuotiaisiin.

Ongelmia seksuaalisuuden kanssa voivat aiheuttaa yksinäisyys, kommunikaatio-ongelmat tai halujen eritahtisuus kumppanin kanssa, Kiri luettelee. Myös elämänhallinnan ongelmat näkyvät seksuaalineuvonnan asiakkaissa.

Elämänmuutokset, kuten ikääntyminen, synnytys, sairastuminen tai esimerkiksi uusi lääkitys, ovat tilanteita, joissa seksuaalisuuteenkin voi kohdistua muutoksia.

Kirin mukaan Eloisan alueella on menty parempaan suuntaan seksuaalisuuden huomioimisessa ja esimiestasolla ymmärretään asian tärkeys.

Kuitenkin seksuaalineuvojat eivät Eloisallakaan työskentele vain seksuaalineuvojina – Kiri on myös terveydenhoitaja.

Asiakkailta tulleen palautteen mukaan seksuaalisuuteen ei edelleenkään tartuta tarpeeksi nohevasti.

Esimerkiksi neurologian ja syöpäsairaiden hoidossa on Kirin mukaan sovittu, että asiakkaat ohjataan seksuaalineuvontaan osana hoitoa. Palvelupolut eivät Kirin mukaan kuitenkaan toimi vielä kovin hyvin, eivätkä edes kaikki sote-alan ammattilaiset ole tietoisia neuvonnan olemassaolosta.

Eloisan seksuaalineuvonnan palveluja ollaankin yhtenäistämässä ja kehittämässä. Palvelua on saanut Mikkelin ja Savonlinnan alueella noin kuuden vuoden ajan.

Avaa kuvien katselu Vaikka seksuaaliterapeutti Henna Suikin mukaan seksistä puhutaan paljon, liittyy seksuaalisuuteen edelleen häpeää. Kuva: Eve Särkänne

Paljon puhetta seksistä

– Seksi on vain yksi osa seksuaalisuuden käsitystä, seksuaali- ja toimintaterapeutti Henna Suikki painottaa.

Mikkelissä ja Savonlinnassa vastaanottoa pitävä Suikki on kouluttanut esimerkiksi Päijät-Hämeen hyvinvointialueen sote-ammattilaisia seksuaalisuuden kohtaamisessa.

– Seksivälineitä ostetaan hirvittävän paljon, mutta niistä neutraali ja sensitiivinen puhe on hankalaa.

Seksivälineistä tulisikin puhua Suikin mukaan mahdollistajina ja apuvälineinä.

Yhteiskunnallista muutosta aiheen ympärillä on Suikin mukaan nähtävissä. Nuoret suhtautuvat seksuaalisuuteen avoimemmin kuin vanhemmat ikäluokat.

Onko seksuaalisuuden esille nostaminen edelleen vaikeaa?

– Haluaisin sanoa, että ei ole. Mutta kokemuksen kautta on pakko sanoa, että on. Vaikka seksistä puhutaan paljon, seksuaalisuuteen liittyy edelleen häpeää ja siitä puhuminen on vaikeaa, Suikki sanoo.

Seksuaalineuvonnasta apua saanut Minna kokee, että terveydenhuollossa on vielä matkaa siihen avoimuuteen, millä seksistä ja seksuaalisuudesta puhutaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

– Keskustelen seksuaalisuuteen liittyvistä asioista ajoittain ystävieni kanssa siinä missä mistä tahansa muusta aiheesta.