Missä viipyvät Pori Jazzin esiintyjäjulkistukset? Tappiota tehnyt festivaali lupaa nimiä julki helmikuussa

Yleensä Pori Jazzien esiintyjiä on julkaistu jo hyvissä ajoin ennen joulua. Kuva vuoden 2019 festivaaleilta.

Pori Jazz ei ole julkaissut vielä ainuttakaan esiintyjää ensi kesän festivaaleille. Tiedottaja Mikko Peltola vakuuttaa, että huoli on turha.

Pori Jazz -musiikkifestivaali uskoo voivansa julkaista ensi kesän ensimmäiset esiintyjänimet helmikuun puoliväliin mennessä.

Porissa ja musiikkipiireissä on ihmetelty, miksi festivaali ei ole vielä kertonut artistikiinnityksistään. Aiempina vuosina nimiä on julkistettu hyvissä ajoin ennen joulua.

Tiedottaja Mikko Peltola vakuuttaa, että Pori Jazzin esiintyjien etsintä on hyvässä vauhdissa.

– Meillä on jo aika monta sopimusta valmiina. Uskon, että pääsemme julkistamaan niitä viimeistään helmikuun alkupuolella.

Peltola kertoo, että viime aikoina on yleistynyt käytäntö, jossa artisteilta tarvitaan julkistuslupa, ennen kuin näiden nimet voidaan kertoa. Näitä lupia nyt vielä odotetaan.

Pori Jazzin tiedottaja Mikko Peltola kertoo julkistusajankohdan vaihdelleen ennenkin.

Talous, alkoholinmyynti ja syyteharkinta julkisuudessa

Pori Jazz -festivaali järjestetään heinäkuun puolivälissä Porin Kirjurinluodossa. Tämä on toinen vuosi, jolloin yhteiskunnallinen Suomiareena-keskustelutapahtuma pidetään eri aikaan kuin musiikkifestivaali.

Pori Jazzin tiimoilta julkisuudessa on viime aikoina käsitelty myös festivaalin entistä työntekijää koskevaa talousrikosepäilyä, joka on syyteharkinnassa.

Myös festivaalin päätös kieltää sisäänpääsy alle 18-vuotiailta on herättänyt keskustelua. Syynä on Pori Jazzin halu muuttaa koko festivaalialue anniskelualueeksi. Viime vuodet musiikkitapahtuma on tehnyt isoja tappioita.