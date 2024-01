Ylen presidenttikysely: Halla-aho nousi ryminällä

Alexander Stubbin suosio on laskenut, Pekka Haaviston kannatus on entisellään. Jussi Halla-aho on kirinyt kovasti. Epävarmoja äänestäjiä on paljon.

Avaa kuvien katselu Grafiikka näyttää uusimman Ylen presidenttikyselyn tuloksen. Ensimmäisenä Stubb, toisena Haavisto, kolmantena Halla-aho ja neljäntenä Rehn. Kuva: Silja Viitala / Yle, grafiikka: Hilppa Hyrkäs ja Nanna Särkkä / Yle