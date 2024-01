Kännäys ja kolme muuta asiaa, mitä lakon aikana saa tehdä

Vuosi 2024 on alkanut Suomessa työtaistelujen tunnelmissa. Helmikuun alussa on luvassa laajoja lakkoja, kun useat SAK:n ja STTK:n ammattiliitot vastustavat hallituksen työelämämuutoksia yhden tai kahden päivän mittaisilla poliittisilla lakoilla.

Lakot vaikuttavat esimerkiksi ruokakauppoihin, liikenteeseen, satamien toimintaan ja metsäteollisuuteen.

Myös korkeasti koulutettujen keskusjärjestö Akava lähtee mukaan protesteihin järjestämällä 6. helmikuuta ulosmarsseja.

Yle selvitti vastauksia neljään lakkoiluun liittyvään kysymykseen. Vastaajana on työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen.

Saako lakon aikana mennä töihin?

– Lakon aikana saat mennä vaikka omiin töihisi. Voit ottaa vastaan myös muita töitä. Lakkoavustukset eivät tietääkseni kiellä muita töitä.

Lakkoilu on siis vapaaehtoista.

Saako lakon aikana olla kännissä?

– Lakon aikana normaalit työsuhteen velvollisuudet eivät ole voimassa. On pakko vastata, että saa. Voi esimerkiksi juhlia työtaistelussa olemista. Jos on menossa vaikka lyhyt, kahden tunnin työtaistelu, niin eipä siinä voi välillä mitään alkoholijuomia juoda. Jos edessä on torstai ja perjantai, siitä voisi alkaa vaikka pitkä viikonloppu.

– Mitään promillerajoja ei ole. Jos edessä on kahden tunnin työtaistelu, siinä voisi juuri ja juuri keskioluen juoda. En suosittele tekemään sitäkään. Jos olet tilanteessa enemmän tai vähemmän humalassa, voi esimerkiksi lakkovahtina syntyä turhankin kärjekäs tilanne.

Avaa kuvien katselu Useat ammattiliitot järjestivät viime joulukuussa poliittisia lakkoja, joilla ne vastustivat hallituksen kaavailemia työelämäuudistuksia ja sosiaaliturvan leikkauksia. Arkistokuvassa JHL:n lakkovahteja Helsingin Vuosaaressa. Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Saako lakon aikana lähteä reissuun?

– Työtaistelut ovat aikaan rajoitettuja, joten on aina tiedossa kuinka kauan se kestää. Jos matkalle lähtee, sen pitää pysyä tässä ajassa. Jos edessä on työtaistelu, jonka loppumisaikaa ei tiedä, pitää varautua siihenkin että joskus sopu aina syntyy. Seuraavana päivänä pitää tietenkin olla työpaikalla.

– Työtaistelut ovat länsimaissa joko laillisia ja laittomia. Ne kestävät sen aikaa kuin ne kestävät. Kansainväliset sopimukset määrittelevät, että niitä ei rajoiteta.

Voitko haukkua lakon aikana työnantajaasi?

– Jos työtaistelun aikana haukkuu työnantajaa vaikka kapitalistiksi, siitä ei voi tulla seuraamuksia. Yhteen aikaan se tulkittiin haukkumasanaksi, nykyään ei välttämättä lainkaan. Varsinkin lakkotilanteessa työntekijä voi ilmaista tuntemuksiaan hyvinkin vapaasti.

– Jos työnantaja tulee vaikka lakkovahdille tai lakkoilijoille soittamaan suuta tai kertomaan, että tämä on täysin mahdotonta, niin se voi olla jopa rikos. Siinä tapauksessa työnantaja voi estää työntekijöitä käyttämään lakisääteisiä oikeuksiaan, ja silloin kyseessä voi olla rikos.