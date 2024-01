Finnairin kone joutui tekemään ylimääräisen välilaskun Kuopion lentoasemalle häiriköivän matkustajan takia

Finnairin Helsingistä Kuusamoon matkalla ollut lento teki ylimääräisen välilaskun Kuopion lentoasemalle tiistai-iltana. Syynä oli aggressiivisesti käyttäytynyt matkustaja. Tapaus sattui kello 20:n aikaan.

Matkustaja oli ollut sanallisesti aggressiivinen. Koneen kapteeni oli päättänyt laskeutua matkustajan takia Kuopion lentoasemalle. Siellä vastassa oli poliisipartio, joka otti matkustajan kiinni. Kone jatkoi matkaa määränpäähänsä Kuusamoon.

Komisario Teemu Moilanen Itä-Suomen poliisista kertoo, että tapauksen esitutkinta on kesken ja että alustava ajatus on, että kyse voi olla ilmailurikkomuksesta. Moilasen mukaan tapaus on Kuopiossa harvinainen.

Välilaskusta kertoi ensimmäisenä Savon Sanomat.