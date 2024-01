Janne Viiasen yritystä uhkaa konkurssi, koska sille velkaa oleva festivaaliyritys ei pysty maksamaan laskujaan

Festivaalijärjestäjä Nordic Live Productionsin maksuvaikeudet vaikeuttavat myös sen alihankkijayritysten toimintaa. Janne Viiasen yrityksellä on saatavia kymmeniä tuhansia.

Jurvalaisen Viihdekolmion yrittäjä Janne Viianen rakentaa festivaalialueita. Viime kesänä hän työllisti yrityksessään viisitoista työntekijää.

Yksi yrityksen asiakkaista on vaasalainen festivaalijärjestäjä Nordic Live Productions, joka järjestämiä tapahtumia ovat esimerkiksi Vasa Festival Vaasassa, Aura Fest Turussa sekä viinijuhlat Espoossa, Porvoossa ja Kokkolassa.

Viiasen yritys on ollut mukana suunnittelemassa ja rakentamassa tapahtumien infrastruktuuria, kuten sähkötöitä, aitauksia ja telttoja. Hän kertoo yhteistyön Nordic Live Productionsin kanssa sujuneen hyvin usean vuoden ajan, mutta ei enää viime vuonna.

Viihdekolmio on Viiasen mukaan laskuttanut Nordic Live Productionsilta noin 170 000 euroa, josta maksamatta on yhä 85 000 euroa korko- ja viivästyskuluineen.

Yrittäjä kertoo varmistaneensa, että sen tuntityöntekijöille on maksettu, mutta itselleen Viianen ei ole pystynyt maksamaan palkkaa, päinvastoin:

– Olen työskennellyt ilmaiseksi koko kesän ja joutunut tyhjentämään kaikki omat tilini maksaakseni työntekijöille. Olen nostanut omilta tileiltäni 25 000 euroa. Se tuntuu väärältä.

Koska pakollisiin maksuihin, kuten ennakkoveroihin ja eläkemaksuihin, ei ole ollut rahaa, Viiasella on nyt alle kuukausi aikaa saada koottua 32 000 euroa, muuten konkurssi odottaa.

– Olemme saaneet ulosottolaitokselta vaatimuksen näiden verojen maksamisesta konkurssin uhalla. Minun on pakko alkaa myydä yrityksen omaisuutta ja yritettävä myydä myös oma autoni.

Avaa kuvien katselu Käärijä oli yksi Vasa Festivalin esiintyjistä kesällä 2023. Tapahtuman järjesti Nordic Live Productions. Kuva: Antti Haavisto / Yle

Viiasen yritys on perustettu vuonna 2001 ja se on selvinnyt muun muassa koronapandemiasta. Selvitäkseen Viianen on ottanut nyt itselleen lisätöitä. Myös vaimon palkka auttaa.

– Vaimoni palkan ansiosta olen pysynyt pinnalla. En olisi koskaan uskonut joutuvani tällaiseen tilanteeseen.

Nordic Live Productions yrityssaneeraukseen

Nordic Live Productions hyväksyttiin yrityssaneeraukseen tällä viikolla Pohjanmaan käräjäoikeudessa. Yrityksellä on velkoja runsaat viisi miljoonaa euroa.

Suurimmat velkojat ovat juomavalmistaja Hartwall, Nightwishin takana oleva hallinnointiyhtiö ja erityisrahoitusyhtiö Finnvera.

Yhtiön suurin osakkeenomistaja on vaasalainen Tommi Mäki. Hän omistaa 66 prosenttia yrityksestä ja toimii myös sen toimitusjohtajana ja promoottorina.

Mäki on kokoomuksen poliitikko, Vaasan kaupunginvaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja ja Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuuston jäsen. Hän on ollut ehdolla eduskuntavaaleissa vuosina 2019 ja 2023.

”Me alihankkijat olemme rahoittaneet heidän toimintaansa”

Janne Viianen toivoo, että yrityssaneeraus auttaa Nordic Live Productionsia selvittämään taloudelliset ongemat.

– Me alihankkijat olemme rahoittaneet heidän toimintansa. Jos he saavat asian kuntoon, se auttaisi meitä nousemaan pinnalle.

Viianen kertoo, ettei aio työskennellä Nordic Live Productionsille, ennen kuin velat on maksettu.

Hän kertoo tuntevansa eri puolilta maata useita muitakin pienyrittäjiä, joita uhkaa konkurssi samoista syistä.

Avaa kuvien katselu Janne Viianen kertoo, että omaisuutta on yritettävä myydä, jotta yritys säästyisi konkurssilta. Myös auto joutunee myyntiin. Kuva: Marcus Lillkvist / Yle

Yksi heistä on Svenska Ylen tavoittama vaasalaisyrittäjä, joka esiintyy jutussa nimettömänä, mutta vahvistaa Viiasen kertoman:

– Olimme kaikissa Nordic Live Productionsin järjestämissä tapahtumissa yhtä lukuun ottamatta. Laskutimme noin 100 000 euroa, mutta meille maksettiin noin 75 000 euroa. Melkein joka kerta maksut ovat tulleet myöhässä ja vasta painostuksen jälkeen, yrittäjä kertoo.

Kuten Viihdekolmiolla, myös tämän yrityksen osalta verojen ja eläkemaksujen maksamisessa oli ongelmia.

– Se on meille konkurssi. Emme todennäköisesti voi jatkaa liiketoimintaa.

Nordic Live Productions ilmoittaa yrityssaneeraushakemuksessaan, että ensi kesän kymmenen tapahtuman lipunmyynti sujuu edellisvuotta paremmin, johtoryhmän palkkiot on puolitettu ja tämän vuoden liikevaihdon odotetaan olevan 11,4 miljoonaa euroa eli miljoona euroa enemmän kuin viime vuonna.

Vaasalaisyrittäjä sanoo, että hänen on vaikea uskoa suunniteltujen kesäkonserttien toteutumiseen:

– Pidän harhaanjohtavana, että ensi kesän liput ovat myynnissä. Miten he voivat esimerkiksi rekrytoida henkilöstöä?

”Olemme erittäin pahoillamme”

Nordic Live Productionsin toimitusjohtaja Tommi Mäki pahoittelee, että joillakin alihankkijoilla on vaikeuksia.

– Olemme erittäin pahoillamme, että näin on käynyt, mutta teemme kaikkemme löytääksemme ratkaisuja, jotka auttavat heitä pääsemään eteenpäin mahdollisimman nopeasti. Nyt on kyse viivästyksistä, ei siitä, että emme maksa ollenkaan.

Tommi Mäki uskoo, että juuri alkaneen yrityssaneerauksen pitäisi herättää asiakkaiden luottamusta.

– Olemme myös saaneet positiivisia signaaleja monilta alihankkijoilta, jotka edelleen haluavat auttaa meitä.

Artikkeli on mukailtu käännös Svenska Ylen toimittaja Marcus Lillkvistin artikkelista Krisen runt Nordic Live Productions slår hårt mot samarbetspartner – Janne Viianen tvingas sälja bilen för att undvika konkurs