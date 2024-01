Pirkanmaan hyvinvointialue vähentää vuokrahenkilöstöä – vuokrahoitajien kuluihin 15 prosentin lasku

Pirkanmaan hyvinvointialue pienentää kustannuksiaan vuokratyövoiman kilpailutuksella ja vähentämällä vuokratyövoiman käyttöä.

Hyvinvointialue kilpailutti sairaanhoitajien, lähihoitajien, lääkärien, hammaslääkärien, suuhygienistien, psykologien, hoiva-avustajien ja sairaalahuoltajien vuokratyötä.

Pirhassa vuokrahenkilöstöä on käytetty eniten lähi- ja sairaanhoitajien sekä hoiva-avustajien töissä. Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmanen laskee, että kilpailutuksen jälkeen vuokrahoitajien hinnat laskevat 15 prosenttia.

Maanantaina Pirkanmaan hyvinvointialueen hallituksen käsittelyyn tulevan vuokrahenkilöstökilpailutuksen arvo on 120 miljoonaa euroa neljältä vuodelta.

– Hankinnan hinta voi kuulostaa hurjalta, mutta se on maksimiarvo koko neljälle vuodelle ilman mitään ostovelvoitetta., Kuosmanen kertoo.

Maaliskuun alusta voimaan tulevilla sopimuksilla pyritään saamaan kunnilta ja sairaanhoitopiirin jäljiltä olevat sopimukset yhdeksi kokonaisuudeksi.

Kuosmasen mukaan vuokratyömarkkinat ovat sote-puolella lisääntyneet hurjasti.

– Tarjouksia kilpailutukseen tuli lähemmäs 80. Kilpailutus tehtiin tiettyjen ammattien osalta jakamalla Pirkanmaa alueisiin, jotta varmasti saamme toimijoita joka puolelle, kun tarve vaatii.

PIrkanmaan hyvinvointialue on ilmaissut jo aiemmin tahtovansa vähentää vuokrahenkilöstön käyttöään. Sen laskelmien mukaan vuokrahenkilöstö maksaa 2–3 kertaa enemmän kuin oman henkilöstön työpanos.

Hyvinvointialueen strategiana on työn teettäminen pääsääntöisesti omalla henkilöstöllä. Pula lääkäreistä on tietyillä alueilla kuitenkin niin kova, että vuokratyövoiman käyttäminen on välttämätöntä. Vuokralääkärit pitävät esimerkiksi vuodeosastot toiminnassa.

Erityisiä haasteita on psykiatrian puolella erityisesti Pirkanmaan reuna-alueille.

– Psykiatripula on niin hankala, että heitä ei tahdo saada edes vuokratyövoimana, Taru Kuosmanen toteaa.