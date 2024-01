Nuorten suosimien traktorimönkijöiden vakavat onnettomuudet ovat lisääntyneet

Traktorimönkijöillä liikkujia kuoli viime vuonna enemmän kuin aiempina vuosina, selviää Onnettomuustietoinstituutin (OTI) tilastoista.

Heitä kuoli viime vuonna koko maassa seitsemän. Vuonna 2022 vastaava luku oli yksi ja vuonna 2021 kaksi.

Viime vuoden luku on ennakkotieto, joka tarkastetaan lopullisesti vasta tämän vuoden loppupuolella.

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Petri Niskan mukaan syy kuolemantapausten lisääntymiseen on yksinkertainen: traktorimönkijät ovat yleistyneet.

Niitä käyttävät hänen mukaansa etenkin nuoret, ja nykyään monen 15-vuotiaan ensimmäinen moottoriajoneuvo on nimenomaan traktorimönkijä.

– Siinä on lämmityslaite, pakkasilta suojaava kori, saa poppikoneen soimaan ja kaverin kyytiin, luettelee Niska suosion syitä.

Nuorilla ei juurikaan ole kokemusta liikenteestä, ja Niskan mukaan onnettomuuksia sattuu etenkin risteyksissä.

Osa moottorikelkkailijoista hakee vaikeuksia

Sen sijaan moottorikelkkailijoita kuoli OTIn tilastojen mukaan viime vuonna kymmenen. Vuonna 2022 heitä kuoli seitsemän ja sitä ennen 11.

Kelkkaonnettomuudet johtuvat Niskan mukaan esimerkiksi puutteellisesta ajotaidosta. Tyypillinen onnettomuus turistien keskuudessa on sellainen, jossa kuski painaa vahingossa kaasua.

– On vasemmalle kääntyvä mutka, jolloin ohjaustangosta pitää vetää vasemmalla kädellä ja pukata oikealla. Kun pukkaa oikealla kädellä, peukalon kohdalla on kaasu, joten kokematon kuski painaa tahattomasti kaasua. Silloin kelkka ryntää kelkkailuväylältä pois, ja liian monta kertaa on puu edessä.

Avaa kuvien katselu Liikenneturvan yhteyspäällikkö Petri Niskan vastuualueet ovat moottorikelkkailu ja mönkijät. Arkistokuva. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Niska on myös sitä mieltä, että kelkkailijoissa on pieni vähemmistö, joka hakee vaikeuksia.

– Kuljettajan veressä on alkoholia tai muitakin päihdyttäviä aineita. Tai mennään tielle, jossa moottorikelkalla saa ajaa vain erityistapauksissa, hän luettelee.

Lisäksi osa kelkkailijoista ajaa heikoilla jäillä, ja yksi yleinen kuolemansyy onkin hukkuminen.

Ajoneuvot puheeksi nuorten kanssa

Sekä traktorimönkijä että moottorikelkka ovat Niskan mukaan turvallisia kulkuvälineitä, kunhan niitä käyttää oikein.

Hänen mielestään on hyvä asia, että moottoriajoneuvoista kiinnostuneille nuorille on tarjolla traktorimönkijän kaltaisia vaihtoehtoja.

Nuoria ei kuitenkaan kannata jättää yksin asian kanssa. Niska kehottaa vanhempia ottamaan liikenteen puheeksi esimerkiksi ruokapöydässä.

– Vaikka nuori antaa ymmärtää, että ”minä olen kaiken kokenut”, ollaan vanhempina siinä vielä mukana.