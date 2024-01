Ukrainalaissyntyinen malli kruunattiin Miss Japaniksi – alkoi erikoinen vääntö voittajan etnisestä taustasta

Konservatiivisessa Japanissa missi-instituutio on joutunut myrskyn silmään kruunattuaan kisan voittajaksi ukrainalaissyntyisen maahanmuuttajan.

26-vuotias voittaja Carolina Shiino syntyi Ukrainassa.

Hän muutti Japaniin 5-vuotiaana, kun Shiinon äiti meni naimisiin japanilaisen miehen kanssa. Shiino on Japanin kansalainen, ja ensimmäinen ulkomailla syntynyt Miss Japani Gran Prix -voittaja.

– Olen joutunut kohtaamaan esteitä, jotka usein estävät minua hyväksymästä japanilaisuuteni, joten koen syvää kiitollisuutta siitä, että minut tunnustettiin tässä kilpailussa japanilaiseksi, Shiino sanoi lavalla The Independentin mukaan.

”Missä on japanilaisuus?”

Shiino on kertonut identifioituvansa japanilaiseksi. Eurooppalaisen näköisen naisen voitto on kuitenkin aiheuttanut närää sosiaalisessa mediassa.

Sosiaalisen median kommentaattorit ovat kyseenalaistaneet tuomariston päätöksen kruunata missiksi henkilö, joka ei ole japanilaista syntyperää.

– Miss Japaniksi valittu nainen ei ole edes sekoitus japanilaista ja eurooppalaista. Hän on 100 prosenttisesti ukrainalaista syntyperää. Ymmärrä, että hän on kaunis, mutta kisan nimi on Miss Japani. Missä on japanilaisuus?

– Millaisen viestin se lähettää japanilaisille, että eurooppalaisen näköinen henkilö saa kauneimman japanilaisen tittelin, some-kommentaattorit pohtivat.

– Japanissa asuvana ei-japanilaisena olen myös sitä mieltä, että on naurettavaa kruunata voittajaksi sellainen henkilö, jolla ei ole etnistä yhteyttä Japaniin, toinen kommentaattori toteaa viestissään.

Tuomarit perustelivat Shiinon valintaa Miss Japaniksi naisen itseluottamuksella.

Kilpailun järjestäjä Ai Wada korosti perustelussaan Telegraphin mukaan, ettei japanilaisella kauneudella ole mitään tekemistä ulkonäön tai etniseen taustan kanssa.

– Se elää sydämissämme ja kannustaa katsojia pohtimaan japanilaisen kauneuden olemusta.

Ai Wadan mukaan Shiino puhuu ja kirjoittaa kauniilla ja kohteliaalla japanilla.

– Hän on enemmän japanilainen kuin me, Ai Wada perusteli.

Lähde: Reuters