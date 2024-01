Tässä tulee hiekoituksen ABC – Minkä lämpöinen sepeli pureutuu parhaiten jäähän?

Liukkaat tiet on takuuvarma puheenaihe työpaikkojen kahvipöydissä – näillä knoppitiedoilla pääset pätemään, ja kotipihankin hiekoitus sujuu ammattilaisen ottein.

Pääkaupunkiseutua koettelee parhaillaan niin sanotut pääkallokelit eikä ilmiö ole vieras muuallakaan Suomessa. Liukasta on ja hiekoittajia huudetaan apuun, koska ”aina se oma kotikatu hiekoitetaan viimeisenä”.

Kuitataan tämä asia ensimmäisenä:

Kaupungilla on selkeä strategia missä järjestyksessä hiekoitusautot lähtevät liikkeelle.

– Meillä on ensimmäisenä tietenkin nämä pääväylät, jotta saadaan liikenne kulkemaan kaupungissa. Sitten ovat bussilinjat ja ratikkalinjat seuraavina. Sen jälkeen mennään sivukaduille, kertoo talvikunnossapidon työnjohtaja Mika Merivirta, Helsingin rakentamispalveluliikelaitos Staralta.

Paino ja koko

Hiekoitukseen liittyy kuitenkin kiinnostavaa nippelitietoa. Aiemmin nimittäin liikkui tieto, että hiekoitus on riittävää, kun neliömetriltä löytyi 67 sepelinmurua. Enää standardia ei tulkita kuitenkaan kappalemäärin vaan grammoissa.

– Hiekoittimissa on grammalaskuri ja 150 grammaa neliölle pitäisi laittaa tuota hiekoitussepeliä, Merivirta avaa.

Mikäli sää on epäsuotuisa, sataa esimerkiksi vettä, hiekka ei pysy paikallaan ja se pitää uusia.

Myös koolla on väliä. Helsingin kaupungin sepelimuru on kooltaan yhdestä millistä 5,6 milliin.

– Samaa käytetään myös ajoradoilla. Kotipihoille valitsisin kyllä hieman isompirakeista. Täällä ydinkeskustassa liikenne saattaa heittää sitä ja saattaa tulla tuulilasivaurioita niin täällä on siksi käytetty vähän pienirakeisempaa.

Puhtaus ja lämpötila

– Pestyä pitää olla, koska kun keväällä sitä harjataan pois, niin se muuten pölisee. Eli se hienoaines pitää olla pesty pois, Merivirtaa lisää.

Entä suolaus kotipihoille?

– En käyttäisi kotipihoille, sillä on vaikutuksia kasvustoon, puut ja nurmikot kärsivät siitä. No, jos on aivan älyttömän vaikea tilanne niin sitten ehkä.

Kovimmat kotihifistelijät voivat lähteä myös hakemaan optimaalista lämpötilaa hiekoitussepelille. Vanhan tiedon mukaan 16-asteinen sepeli nimittäin sulattaisi jäätä pihatiestä parhaiten.

– Tämä on siis todella vanha tieto viime vuosituhannen puolelta. Sanotaan että 16 asteinen hiekka olisi kaikkein parhain jään päälle, koska se pikkasen sulaa jään sisään, ja sitten se jää siihen paikoilleen. En siis ole kokeillut, mutta voitte kotona oikein hyvin kokeilla tätä.