Riihimäen vanhasta Voimalasta rakennetaan Suomen vastinetta Tallinnan Fotografiskalle – mukaan houkuteltiin Akun Tehdas

Riihimäen kaupunki on kasaamassa vahvaa tiimiä Voimalan toiminnan käynnistämiseen. Tavoitteena on avata kulttuuri- ja tapahtumakeskus vuonna 2027, jolloin Riihimäelle on suunnitteilla asuntomessut.

Kuva: Dani Branthin / Yle