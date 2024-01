Kätilö varasti synnytyssairaalasta huomattavan määrän huumelääkkeitä omaan käyttöönsä – myöntää tekonsa

Helsingin Naistenklinikalla työskennellyt kätilö varasti työpaikaltaan huumelääkkeitä noin puolen vuoden ajan. Hän myöntää tekonsa.

Naista syytetään Helsingin käräjäoikeudessa tänään torstaina alkaneessa oikeudenkäynnissä varkaudesta, törkeästä huumausainerikoksesta ja väärennyksestä.

Syytteiden mukaan naisen rikokset alkoivat heinäkuuussa 2021. Nainen vei työpaikaltaan aluksi potilailta käyttämättä jääneitä Oxynorm- ja Fentanyl -huumelääkeampulleja. Tuolloin määrät olivat vielä vähäisiä.

Kesän jälkeen noin 35-vuotias nainen alkoi anastaa huumelääkkeitä Naistenklinikan lääkeainevarastosta ja lääkekaapeista.

Syytteiden mukaan hän vei sairaalasta suuria määriä Fentanyliä ja Oxynormia. Lisäksi nainen anasti vähäisempiä määriä huumelääkkeiksi luokiteltuja Petidiniä ja Opamoxia. Yhteensä anastettujen aineiden arvo oli yli 4 000 euroa.

Poliisin esitutkinnan mukaan nainen vei Naistenklinikalta kaikkiaan yli 6 000 kipulääkeampullia. Syytteiden mukaan nainen varasti lääkkeet omaan käyttöönsä.

Asian jäljille päästiin, kun Naistenklinikan asiakas kiinnitti huomiota kätilön käytökseen ja kertoi siitä henkilökunnalle. Nainen jäi kiinni tammikuussa 2022, kun hänen tekonsa tallentui sairaalan valvontakameraan.

Pieni osa työpaikalta viedyistä lääkkeistä löytyi naisen hallusta hänen työpaikalla mukana olleesta laukustaan, Naistenklinikan pukukaapista ja naisen asunnosta.

Syyte: Kätilö peitteli tekoaan väärennöksillä

Syytteiden mukaan nainen peitteli huumelääkkeiden varastamista anastamalla lääkkeiden kulutuskortteja ja täyttämällä niitä väärennetyillä tiedoilla. Tarkoituksena oli saada lääkekirjanpito näyttämään siltä, että hänen viemänsä lääkkeet olisi käytetty potilaiden hoitoon.

Syytteiden mukaan huumausainerikos on törkeä, koska kyse on suuresta määrästä erittäin vaarallisia huumausaineita, ja se on törkeä myös kokonaisuutena arvostellen.

Nainen myöntää syytteet muutoin, mutta hänen mukaansa kyse ei ole törkeästä, vaan perusmuotoisesta huumausainerikoksesta.

Syyttäjä vaatii naiselle ehdollista vankeusrangaistusta. HUS-yhtymä vaatii naista korvaamaan kateisiin jääneiden lääkkeiden arvon 4 146 euroa.

Naisella ei ole aiempaa rikostaustaa. Hän oli työskennellyt HUSissa useita vuosia.