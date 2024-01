Suomalainen autotehdas testaa erikoista rinnakkaistodellisuutta – laitteen korjaaminenkin onnistuu tuhansien kilometrien päästä

Keväällä 2023 Uudenkaupungin autotehtaalla avattiin innovaatiokeskus, jonka ensimmäinen projekti oli uudenlainen hitsaussolu.

Samasta hitsaussolusta on nyt luotu niin sanottu digitaalinen kaksonen virtuaalimaailmaan.

– Äärimmäisyyteen vietynä digitaalinen kaksonen tarkoittaa sitä, että tehdas ja virtuaalitodellisuuteen luotu teollinen metaversumi ovat täydelliset kopiot toisistaan. Täydellisesti se ei toteudu, mutta saamme mahdollisimman realistisen kuvan tehtaan koneiden tilanteesta ja robottien liikkumisesta, kertoo tiimipäällikkö Taru Hakanen VTT:ltä.

Valtion omistama Teknologian tutkimuskeskus VTT on ollut mukana Valmet Automotiven teollisen metaversumin rakentamisessa selvittääkseen virtuaalimaailman hyötyjä koko Suomen teollisuudelle.

– Olemme tehneet todella pitkään tutkimusta robotiikan ja virtuaalitodellisuuden saralla. Metaversumissa olemme tämän alan tutkimuksen kärjessä. Uskomme, että tästä voi olla suurta hyötyä koko Suomen teollisuudelle.

Teollinen metaversumi yhdistää fyysiset ja virtuaaliset työympäristöt siten, että työtä voidaan tehdä paikasta ja ajasta riippumatta.

maantieteellisesti erillään olevat tiimit voivat tehdä yhteistyötä virtuaaliympäristöjen ja lisätyn todellisuuden avulla.

yhteinen virtuaalinen työtila, joka hyödyntää uudenlaisia käytäntöjä ja työkaluja, kuten digitaalisia kaksosia ja asiantuntija-avatareja. Lähde: VTT Avaa

Robottikoira Frans pitää virtuaalimallin ajan tasalla

Valmet Automotiven innovaatiokeskuksen hitsaussolusta on luotu digitaalinen kaksonen kuvaamalla sitä Fransiksi nimetyllä robottikoiralla.

Frans kuvaa tasaisin väliajoin hitsaussolussa tapahtuneita muutoksia, jotta virtuaalimalli pysyy ajan tasalla.

Avaa kuvien katselu Autotehtaan hitsaussolun kuvaamisessa on käytetty Fransiksi nimettyä palvelurobottia, johon on kiinnitetty kameroita ja skannereita. Kuva: Ari Welling / Yle

Kehityspäällikkö Marko Lepola Telialta kertoo tekniikan kehittyneen viime vuosina huimaa vauhtia. Työntekijät eri puolilta maailmaa voivat ensimmäistä kertaa työskennellä yhteisessä virtuaalimaailmassa.

– Asentajat eri maista pääsevät joko fyysiseen tai digitaaliseen tehtaaseen paikan päälle. Kaikki näkevät samat asiat ja voivat tutkailla vaikkapa jotain liitintä. Kun kaikki näkevät samat asiat ja voivat jopa koskettaa koneita, ymmärtävät he toisiaan paljon paremmin.

Teollisen metaversumin uskotaan tuovan valtavia hyötyjä ketteryydessä ja kustannusten laskussa. Tulevaisuudessa saksalaisen asentajan ei enää tarvitse matkustaa Suomeen, vaan hän voisi tarkastella Uudenkaupungin autotehtaan tuotantoprosesseja matkustamatta minnekään.

– Nyt olemme vielä testiversiossa, mutta tällainen uusi työskentelytapa lyö itsensä läpi nopeasti. Jo nyt virtuaalimaailman kuvat ovat niin tarkkoja, että saksalainen asiantuntija oikeasti saa niistä kiinni. Teollinen metaversumi on täysin realistinen jo tänä päivänä.

Robotit lisääntyvät teollisuudessa

Tulevaisuuden teollisuudessa hyödynnetään lisääntyvässä määrin robotiikkaa.

Työ joka vielä tänä päivänä vaatii läsnäoloa tehtaalla, voidaan pian hoitaa etänä. Jatkossa robotteja ja autonomisia ajoneuvoja voidaan operoida vaikkapa kotoa.

Avaa kuvien katselu Marko Lepola ja Taru Hakanen pitävät teollisen metaversumin tulevaisuudennäkymiä huikeina. Taustalla näkyy autotehtaan innovaatiokeskuksen hitsaussolu, josta on nyt luotu virtuaalimalli. Kuva: Ari Welling / Yle

Telian Marko Lepola muistuttaa, että etäisyydet Suomessa ovat suuria.

– Suomessa on paljon tuotantolaitoksia, jotka ovat vaikeasti saavutettavissa. On paljon kaukana olevaa kaivosteollisuutta tai vastaavaa, jossa pitäisi tehdä tehokkaasti töitä ja muutoksia. Tämä tarjoaa myös aivan uuden kulman koko planeetan laajuisesti siihen, missä kaikkialla suomalaiset voivat työskennellä.

Teollisen metaversumin uskotaan muuttavan radikaalisti työntekoa teollisuudessa, kunnossapidossa, rakentamisessa, liikenteessä ja logistiikassa.

VTT:n Taru Hakanen uskoo, että ihmisten positiivinen suhtautuminen robotteihin vauhdittaa muutosta.

– Kodeissa on robotti-imureita ja pihoilla robottiruohonleikkureita. Tehdasmaailmassa robotteihin on lähtökohtaisesti totuttu, mutta hyväksyttävyys on yhä vaan lisääntynyt. Robotteja halutaan työkavereiksi ja niiden annetaan mieluusti hoitaa vaaralliset ja likaiset työt.

Autoteollisuus on kansainvälistä toimintaa. Marko Lepola uskoo, että Suomella on erinomaiset mahdollisuudet olla kansainvälisen kehityksen kärjessä.

– Olemme hakeneet verrokkeja siitä, mitä muualla maailmassa on jo tehty. Autotehtaan metaversumi on oikeasti ensimmäisiä kokeiluja, joka yhdistää metaversumin ja robotiikan. Uudessakaupungissa ollaan aivan eturintamassa koko maailmassa.