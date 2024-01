Kansallispuistojen käyntimäärät kasvoivat: Etelän suosituin puisto menetti kävijöitä, Pallas-Ylläs on edelleen vaeltajien suosikki

Suomen kansallispuistojen käyntimäärät kasvoivat viime vuonna. Puistojen ylläpitäjä Metsähallitus kertoo, että viime vuonna kansallispuistoihin tehtiin 3,6 miljoonaa käyntiä, ja kasvua edellisvuoteen oli yksi prosentti.

Kansallispuistojen käyntimääriin tuli isoja heilahduksia koronavuosina. Vuosi sitten Metsähallitus kertoi kansallispuistojen käytön vähentyneen edellisvuodesta jopa 12 prosenttia. Vertailukohtana oli tuolloin koronavuosi 2021, jolloin retkeilyn suosio kasvoi merkittävästi.

Koronavuonna 2021 käyntimäärät olivat kasvaneet edellisvuodesta kaksi prosenttia, ja vuoteen 2019 verrattuna jopa 25 prosenttia.

Metsähallituksen luontopalvelujohtaja Henrik Jansson pitää hyvänä sitä, että kansallispuistojen käyntimäärien kasvu on nyt tasaantunut.

– Näin pystymme paremmin huolehtimaan siitä, että kansallispuistojen ja muiden retkeilykohteidemme palveluvarustus vastaa käyntimääriä, Jansson sanoo Metsähallituksen tiedotteessa.

Reittejä kunnostettu, tupia uusittu

Kansallispuistot ovat paitsi retkeilyalueita myös luonnonsuojelualueita, joiden hoidosta ja käytöstä vastaa Metsähallituksen luontopalvelut. Se sai edellisellä hallituskaudella kansallispuistojen uusimistöihin erillisen rahoituksen, jolla on muun muassa kunnostettu reittejä paremmin kestäviksi ja rakennettu uusia taukopaikkoja.

Henrik Janssonin mukaan kansallispuistojen käyntimäärien kasvu viittaa siihen, että kunnostetut reitit ja taukopaikat ovat aktiivisessa käytössä.

Luontopalveluiden rahoitusta on nyt leikattu. Tänä vuonna käytettävissä on 11 miljoonaa euroa vähemmän kuin viime vuonna. Säästöjen saamiseksi on jouduttu irtisanomaan kymmeniä työntekijöitä, ja vähentämään kiinteistöjen määrää, muun muassa tupia on laitettu myyntiin purettavaksi. Tavoite on, että retkeilijöille säästöjen vaikutukset olisivat vähäisiä.

Sipoonkorven suosio kasvoi

Suurimmat kävijämäärät ovat olleet Lapissa Pallas-Yllästunturin sekä Urho Kekkosen kansallispuistossa, joissa oli yhteensä yli miljoona käyntiä viime vuonna.

Lapin seitsemän kansallispuiston kävijämäärä kasvoi yhteensä kaksi prosenttia edellisvuodesta. Kesällä 2022 avattu Sallan kansallispuisto on nopeasti löytänyt kävijänsä. Siellä käyntimäärä oli viime vuonna 62 200, mikä oli tuhat enemmän kuin Riisitunturin kansallispuistossa Posiolla.

Metsähallituksen mukaan Lapin matkailun kasvu näkyy kansallispuistojen lähikohteilla, kuten Sodankylän Luoston maisematuvalla ja UK-puiston Aurora-polulla.

Kolmanneksi suosituin valtakunnallisesti on Nuuksion kansallispuisto, jonka käyntimäärässä oli viime vuonna kuitenkin laskua. Pääkaupunkiseudulla suosiotaan kasvatti Sipoonkorven kansallispuisto.

Kansallispuistojen kävijät tuovat rahaa puistopaikkakunnille. Metsähallituksen mukaan viime vuonna kansallispuistojen kävijät jättivät yhteensä 285 miljoonaa euroa paikalliseen talouteen.