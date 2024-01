Viisi painavaa viestiä tulevalle presidentille – tämän itärajan asukkaat haluavat sanoa

Itärajan tilanne on noussut presidentinvaalien tärkeimmäksi kysymykseksi. Video: Lucas Holm / Yle

Ella Bergman, 18, abiturientti Tohmäjärveltä

Avaa kuvien katselu Ella Bergman on kiinnostunut maanpuolustuksesta. Kuva: Lucas Holm / Yle

Olen menossa heinäkuussa inttiin Vekaranjärvelle. Innostuin asiasta, kun isoveljeni kävi armeijan muutama vuosi sitten.

Nykyinen tilanne on vahvistanut haluani maanpuolustukseen, vaikka oloni tässä rajan pinnassa on aina ollut turvallinen ja luottavainen.

Toivon, ettei presidentti unohda Itä-Suomea, vaikka olemme jonkun mielestä syrjässä. Täälläkin asuu paljon ihmisiä.

Raja on pidettävä kiinni, jos tilanne niin vaatii. Mutta jos ihmiset oikeasti tarvitsevat turvaa ja apua, Suomen on autettava.

Minulla ei ole ollut ikinä hinkua muuttaa isoon kaupunkiin. Intin jälkeen haluaisin opiskella liikunnanopettajaksi ja voisin palata Tohmajärvelle, jos täällä on töitä.

Raimo Timoskainen, 74, eläkeläinen ja yrittäjä Kiteeltä

Avaa kuvien katselu Raimo Timoskainen on elänyt koko ikänsä rajan läheisyydessä. Kuva: Lucas Holm / Yle

Vietin lapsuusvuoteni Ilomantsissa, seitsemän kilometriä rajalta. Ei pelätty susia, karhuja eikä venäläisiä. 1950-luvulla ihmisiä liikkui rajan yli, puhuttiin ”laukkuryssistä”. Joskus meiltä hävisi perunoita kellarista.

Olipa venäläinen tai suomalainen, ihmisten kanssa olen aina tullut toimeen. Presidentille haluan sanoa, että raja on pidettävä kiinni niin kauan, kunnes Venäjän hybridivaikuttaminen loppuu. Se kirpaisee meitä itärajan asukkaita, yrittäjiä ja heitä, joilla on sukulaisia toisella puolella. Se on kuitenkin nyt kestettävä.

Irina Kikinova, 45, toimistoapulainen Tohmajärveltä

Avaa kuvien katselu Irina Kikinova on kotoisin Sortavalasta. Hänen mummonsa oli suomalainen. Kuva: Lucas Holm / Yle

Olen kaksoiskansalainen ja asunut Tohmajärvellä 19 vuotta. Vanhempani Sortavalassa ovat kuolleet, ja viime vuosina olen käynyt vain kerran vuodessa Venäjällä hoitamassa hauta-asioita. Elämä, perhe – kaikki on Suomessa.

Minusta on hyvä päätös, että raja on suljettuna tällä hetkellä. Haluan tarjota lapselleni elämän turvallisessa paikassa.

Rajan sulkemisella on paljon vaikutuksia. Olin viime vuonna töissä viisumipalvelussa, mutta nyt se on kiinni.

Presidentille haluan sanoa, että oikeus kaksoiskansalaisuuteen pitää säilyttää. Toivon, että lapseni voi halutessaan matkustaa Venäjälle ja tutustua omiin juuriinsa.

Jos minun pitäisi valita vain yksi kansalaisuus, olisin suomalainen.

Mikko Löppönen, 40, kunnanjohtaja Tohmajärveltä

Avaa kuvien katselu Mikko Löppönen on syntyperäinen tohmajärveläinen ja paluumuuttanut kuntaan perheensä kanssa. Kuva: Lucas Holm / Yle

Olen ollut Tohmajärven kunnanjohtaja kolme tuulista vuotta. Helmikuun alussa vuonna 2022 julkaisimme ison investointipaketin, joka perustui rajaliikenteeseen. Kaksi viikkoa myöhemmin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, ja suunnitelmat sai vetää vessanpöntöstä alas.

Meillä ei ole merta lähellä, mistä kuljettaa tavaroita. Elinvoima on perustunut rajaan. Edellytykset eivät tällä hetkellä ole samat kuin muualla Suomessa: meille ei saada tuulivoimaa rajavalvonnan vuoksi, liikenneyhteyksistä on jatkuvaa vääntöä.

Presidentille haluan sanoa, että nyt ei tarvita sanoja vaan tekoja Itä-Suomen eteen. Se on turvallisuuskysymys.

Anneli Hurskainen, 76, eläkeläinen Kiteeltä

Avaa kuvien katselu Anneli Hurskainen on ollut 20 vuotta mukana harrastajateatterissa. Kesäisin teatteri esiintyy vanhan navetan ylisillä Värtsilässä. Kuva: Lucas Holm / Yle

Pidimme mieheni kanssa 27 vuotta kauppaa Niiralassa. Vuosituhannen vaihde oli vilkasta aikaa. Toimitimme tavaraa myös rajan taakse pieniin kioskeihin. Ihmisiä kulki edestakaisin, ja meillä oli yleensä aina venäläisiä töissä. En ole koskaan tuntenut oloani turvattomaksi rajalla enkä tunne nytkään.

Minua surettaa, että raja on kiinni, vaikka ymmärrän, miksi näin on. Alueen yrittäjille se on kova paikka.

Ohjaan harrastajateatteria Värtsilässä. Presidentille haluan sanoa, että myös pikkupaikat on pidettävänä asumiskelpoisina. Elämä on muutakin kuin leivän tienaamista. Kulttuuri ja harrastusmahdollisuudet ovat tärkeitä. Ihmisiä sitoo alueelle se, voiko kansalaisopistossa harrastaa ja ovatko ladut kunnossa.